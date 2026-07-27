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Nhạc sĩ Trần Tiến đi xe ôm lên tận đỉnh núi, ước mơ bỏ hết thế gian

Tùng Ninh
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"Tôi đi 43 nước, không nước nào thân yêu bằng Việt Nam" – nhạc sĩ Trần Tiến nói.

Vừa qua, tại chương trình Trò chuyện cùng thời gian, nhạc sĩ Trần Tiến đã chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác một số ca khúc vùng miền của mình.

Ông nói: "Tôi từng đi qua 43 nước, được người ta mời tới diễn. Tôi thấy nước nào cũng đẹp, nước nào cũng hay nhưng không nước nào thân yêu bằng Việt Nam. Vì thế, tôi thường viết nhạc về các vùng miền ở Việt Nam.

Nhạc sĩ Trần Tiến đi xe ôm lên tận đỉnh núi, ước mơ bỏ hết thế gian - Ảnh 1.

Trần Tiến

Mọi người thấy tôi viết những bài như Giấc mơ Cha Pi, Ngọn lửa cao nguyên… Nhưng tôi còn viết cả những bài về miền Tây nữa. Tôi thích viết về các miền quê, về tình yêu của người miền quê. Và khi ấy, tôi coi mình như người ở miền quê đó. Tôi là người An Giang, người Chàm, người trai quê yêu cô gái miệt vườn, đi qua dòng sông với chiếc thuyền đầy chôm chôm ở Vĩnh Long...

Tất cả các bài hát tôi viết đều dành cho những nơi tôi yêu, tôi đến và ở trong tôi mãi mãi không bao giờ quên".

Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ thêm về sự ra đời của ca khúc Giấc mơ Cha Pi: "Ngày đó, anh em chúng tôi sáng tác cho Ninh Thuận, mỗi người đi một hướng. Tôi nhờ một bạn xe ôm chở tôi đi. Bạn ấy hỏi tôi đi đâu. Tôi bảo cứ chở tôi đi bất cứ đâu, bạn ấy thích đi đâu thì cứ chở tôi đi đó.

Thế là người xe ôm đó chở tôi lên núi, chở tôi lang thang khắp các vùng bản rồi lên tận đỉnh núi. Tự nhiên tôi nghe thấy một tiếng đàn hay quá nên bảo xe ôm dừng lại ở một nhà có tiếng đàn.

Nhạc sĩ Trần Tiến đi xe ôm lên tận đỉnh núi, ước mơ bỏ hết thế gian - Ảnh 2.

Tôi vào thì thấy người chồng đang chơi đàn cha pi cho vợ nghe. Lần đầu tiên tôi thấy đàn cha pi, bằng tre nứa. Cả đời tôi chưa nhìn thấy cây đàn nào không có kim loại dính vào như vậy mà lại chơi rất hay. Tôi nhìn cả nhà đó không có chút kim loại nào trừ con dao thái thịt.

Thời điểm đó tôi sắp đi Pháp diễn nên tôi hỏi chủ nhà bán cho tôi cây đàn cha pi để tôi mang đi. Chủ nhà không bán mà cho luôn và bảo nhiều năm nay họ không dùng đến tiền, không cần tiền để mua gì cả. Tự nhiên tôi thấy muốn được như anh chủ đó, bỏ hết mọi thứ trên thế gian để sống đơn giản với một người phụ nữ, một cô con gái như vậy. Tôi gọi đó là giấc mơ của tôi – Giấc mơ Cha Pi".

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Tags

sao Việt

Tây Nguyên

Nhạc sĩ Trần Tiến

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