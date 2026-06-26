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Nhà máy lọc dầu lớn thứ tư của Nga tê liệt sau vụ tấn công bằng UAV Ukraine

Bạch Dương
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Những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Ukraine thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng đang khiến Nga phải chịu thiệt hại nặng nề.

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Nhà máy lọc dầu Lukoil - Nizhegorodnefteorgsintez của Nga, nằm ở Kstovo thuộc vùng Nizhny Novgorod đã ngừng hoạt động sau khi bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công.

Đây là nhà máy lọc dầu lớn thứ tư tại Liên bang Nga về công suất, đồng thời đây là nhà cung cấp xăng lớn thứ hai về sản lượng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, doanh nghiệp này đã phải ngừng hoạt động sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhiên liệu trên toàn quốc.

Các nguồn tin của nhà báo cho biết, tổ máy lọc dầu sơ cấp AVT-5 tại nhà máy đã bị hư hại nặng.

Công suất của tổ máy nói trên là 12 nghìn tấn mỗi ngày, tương đương khoảng 25% tổng sản lượng của toàn bộ nhà máy.

Truyền thông Nga cho biết doanh nghiệp có thể sử dụng các tổ máy khác để khôi phục hoạt động trong tương lai gần, nhưng chưa rõ thời hạn cụ thể là khi nào.

Trước đó, Thống đốc vùng Nizhny Novgorod thuộc Liên bang Nga - ông Gleb Nikitin tuyên bố "mảnh vỡ" của máy bay không người lái Ukraine bị bắn rơi đã gây hư hại cho một cơ sở công nghiệp.

Theo người dân địa phương, nhiều chiếc UAV đang bay về hướng nhà máy lọc dầu Lukoil - Nizhegorodnefteorgsintez. Hãng thông tấn Astra nói thêm, mục tiêu có khả năng nhất của cuộc tấn công có thể là nhà máy Elektrokabel NN .

Nhà máy lọc dầu Lukoil - Nizhegorodnefteorgsintez bốc cháy sau vụ tấn công.

Lukoil - Nizhegorodnefteorgsintez là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Liên bang Nga. Cơ sở này đứng thứ 4 về sản lượng lọc dầu.

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Công suất thiết kế tối đa của nhà máy là khoảng 17 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Trước khi bị tấn công, họ có thể sản xuất khoảng 5 triệu tấn xăng, hơn 5 triệu tấn dầu diesel, 2 triệu tấn dầu nhiên liệu và khoảng 500.000 tấn nhựa đường. Tổng cộng, doanh nghiệp này sản xuất hơn 50 loại sản phẩm dầu mỏ thương mại.

Trong suốt cuộc chiến toàn diện, doanh nghiệp này đã liên tục bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công, đặc biệt là vào ngày 20/5. Khi đó tổ máy AVT-6 đã bị trúng đạn, dẫn đến hỏa hoạn nặng nề.

Theo Astra
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Tags

Ukraine

Nga

UAV

thiệt hại

nhà máy lọc dầu

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