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Người sử dụng tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 500 triệu đồng trong trường hợp sau

Duy Anh
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Người có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể phạt tiền từ 20 triệu đến 500 triệu đồng hoặc xử lý hình sự.

Ngày 13/8 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, thời gian gần đây, tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức tinh vi. 

Các đối tượng xấu đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập của một số người dân để mượn, thuê hoặc mua lại tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến, trốn thuế, mua bán trái phép chất ma túy, mua bán hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Việc cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử, mã OTP cho người khác sử dụng là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể khiến chủ tài khoản vô tình tiếp tay cho tội phạm. 

Về chế tài xử lý, tại Điều 30, Nghị định 340 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm. 

Đồng thời, tại Điều 291, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, khung hình phạt có thể phạt tiền từ 20 triệu đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm tùy theo mức độ. 

Trường hợp tài khoản đó dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố về tội "rửa tiền" hoặc "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo:

Chủ tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt tới 500 triệu đồng trong trường hợp sau - Ảnh 1.

Ảnh được hỗ trợ thiết kế bởi AI.

Ngoài ra, người dân cần nâng cao mức bảo mật thông tin cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng. Tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu Internet Banking, mã OTP, tên đăng nhập, thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc các ứng dụng không bảo mật. Không để lộ thông tin cá nhân để kẻ xấu lợi dụng mở tài khoản giả mạo hoặc thực hiện các giao dịch lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Cảnh giác với các chiêu trò lôi kéo, dụ dỗ mở tài khoản, nhận tiền đầu tư tài chính: Các đối tượng thường mạo danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, bạn bè trên mạng xã hội để đề nghị "mượn tạm tài khoản" hoặc rủ rê mở hộ tài khoản để nhận tiền nhằm phục vụ cho các hành vi rửa tiền, mua bán trái phép chất cấm, lừa đảo qua mạng.

Trường hợp đã cho người khác mượn tài khoản ngân hàng hoặc nghi ngờ bị lợi dụng, người dân cần nhanh chóng khóa tài khoản ngân hàng, thông báo với ngân hàng tạm ngừng giao dịch và đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo, phối hợp làm rõ.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch như sau


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