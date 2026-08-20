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Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch như sau

Duy Anh
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Mới đây, Công an TP Cần Thơ đã phát thông tin cảnh báo về việc sử dụng tài khoản ngân hàng sau khi phát hiện một trường hợp có giao dịch đáng ngờ.

Công an TP Cần Thơ thông tin, vào đầu tháng 7 vừa qua, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Cần Thơ phát hiện ông N.C.B, địa chỉ: xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ có dấu hiệu thực hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan tài khoản ngân hàng.

Làm việc tại cơ quan Công an, ông N.C.B khai báo do cần tiền tiêu xài cá nhân và thiếu hiểu biết nên bị một đối tượng lôi kéo mở tài khoản ngân hàng và bán lại với giá 1 triệu đồng.

Chỉ trong năm 2025, tài khoản của ông N.C.B đã thực hiện các giao dịch tổng giá trị trên 100 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch như sau - Ảnh 1.

Ông N.C.B tại Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Cần Thơ (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo: Hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch như sau - Ảnh 2.

Ảnh được hỗ trợ thiết kế bởi AI.

Bên cạnh đó, tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu, và người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Không chỉ đối mặt với án hình sự và thiệt hại tài chính, người bán, cho thuê, cho mượn tài khoản còn bị ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân và gia đình.

Để chủ động phòng ngừa, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân:

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch như sau - Ảnh 4.

Ảnh được hỗ trợ thiết kế bởi AI.

Bên cạnh đó, người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", "kiếm tiền online nhanh chóng" trên mạng xã hội; thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân.

Khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan đến việc thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý; đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng nhận diện phương thức thủ đoạn và nâng cao cảnh giác không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ra lệnh bắt tạm giam chủ cơ sở spa Nguyễn Thị Kim Anh SN 1991 và 3 nhân viên


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