Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại

Theo dự báo mùa đông năm nay sẽ đến muộn và ấm hơn trung bình nhiều năm.

Lượng mưa sụt giảm mạnh từ tháng 9

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn phân tích của ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, hiện tượng El Nino đã hình thành, đang tiếp tục phát triển và có xác suất trên 80% sẽ đạt cường độ rất mạnh. Dự báo đợt El Nino này sẽ mạnh nhất vào những tháng cuối năm 2026 (tháng 11 và 12).

Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu kết hợp cùng pha nóng của El Nino, nền nhiệt độ chung trên hầu khắp các khu vực trên cả nước trong những tháng tới dự báo sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C tùy khu vực.

Dưới tác động của El Nino, diễn biến mưa từ nay đến đầu năm 2027 sẽ có nhiều biến động và xu hướng chung là thiếu hụt. Tại Bắc Bộ, lượng mưa trong tháng 8 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên, sang tháng 9 lại sụt giảm mạnh, dẫn đến khả năng mùa mưa kết thúc sớm.

Tại khu vực Trung Bộ, trong các tháng mùa mưa chính (tháng 9, 10 và 11), tổng lượng mưa cũng có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tương tự, ở Nam Bộ và Tây Nguyên, tổng lượng mưa dự báo ở mức thấp và mùa mưa có thể sẽ kết thúc sớm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Mặc dù tổng lượng mưa nói chung bị thiếu hụt, cơ quan khí tượng nhấn mạnh nguy cơ cao vẫn xuất hiện các trận mưa lớn cực đoan. Lượng mưa có thể không phân bố đều mà dồn dập trong một thời gian ngắn và ở phạm vi hẹp do ảnh hưởng của các nhiễu động khí quyển như rãnh áp thấp, bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Những trận mưa trút xuống đột ngột này tiềm ẩn rủi ro rất lớn, dễ gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng nghiêm trọng tại các đô thị, khu công nghiệp.

Về hoạt động của bão, dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong năm nay sẽ ít hơn so với năm 2025 và thấp hơn trung bình nhiều năm. Từ nay đến hết mùa, dự kiến sẽ có khoảng 7-9 cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, trong đó có 2-4 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý, ít bão và ít mưa không đồng nghĩa với rủi ro thiên tai giảm đi. Nền nhiệt độ cao là điều kiện thuận lợi để kích hoạt các cơn bão mạnh và rất mạnh. Do đó, công tác cảnh báo và phòng chống bão lớn, lũ quét, sạt lở đất vẫn phải được duy trì liên tục ở mức cao trong thời gian tới.

Mùa đông năm nay ấm hơn, ít có rét đậm rét hại

Bảo Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ Cơ quan khí tượng cho hay, trong điều kiện El Nino duy trì, hoạt động của không khí lạnh từ nay đến đầu năm 2027 có xu hướng yếu hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ không xuất hiện các đợt rét.

Dự báo vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại, chủ yếu tập trung trong tháng 1/2027. Người dân, đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Bắc, vẫn cần đề phòng những đợt không khí lạnh mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, có thể kèm theo băng giá và mưa tuyết.

Ảnh minh họa. Nguồn: VTC News.

Bên cạnh việc làm cho mùa đông có xu hướng ấm hơn, El Nino còn khiến nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, đòi hỏi các địa phương và người dân tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong những tháng cuối năm 2026.