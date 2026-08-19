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Thông báo quan trọng tới tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp

Duy Anh
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Sắp tới, lương hưu, bảo hiểm... sẽ được chi trả qua Ứng dụng Định danh quốc gia. Dưới đây là hướng dẫn các bước thực hiện tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Bổ sung thêm các khoản chi trả trực tuyến qua tài khoản an sinh trên VNeID

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, Nghị định số 320/2026 của Chính phủ bổ sung nội dung mới liên quan đến Tài khoản hưởng an sinh xã hội vào hệ thống định danh điện tử, đó là: Lần đầu quy định về Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia, đồng thời xác định hình thức chi trả hỗ trợ, lương hưu và các khoản an sinh xã hội qua tài khoản này.

Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 29/8/2026

Các khoản có thể được tiếp nhận gồm: Tiền hỗ trợ, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác.

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp - Ảnh 1.

Bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để chi trả trực tuyến các khoản hưu trí, bảo hiểm, hỗ trợ an sinh khác qua hình thức chuyển khoản (Ảnh: Bảo hiểm xã hội TPHCM).

Trong thời gian tới, chức năng "tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên VNeID sẽ là tập hợp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng với tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví viễn thông và các hình thức thanh toán khác mà người dùng lựa chọn tích hợp.

Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chi trả các khoản an sinh xã hội, bao gồm lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, các gói hỗ trợ từ ngân sách... sẽ phải kết nối hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia để thực hiện chi trả qua VNeID. Điều này không chỉ giúp tăng tính minh bạch, giảm thủ tục giấy tờ, mà còn tạo thuận lợi cho người thụ hưởng, đặc biệt là người cao tuổi, người yếu thế, vùng sâu vùng xa.

Cả nước có hơn 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH

Hiện nay, cả nước có hơn 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng từ cơ quan BHXH. Các khoản này được chi trả định kỳ vào đầu tháng, thông qua hai hình thức chính: nhận tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp tại điểm chi trả. Với người cao tuổi, ốm đau, bệnh tật, ngành bưu điện sẽ tổ chức chi trả tận nhà.

BHXH Việt Nam là cơ quan được giao thực hiện chính sách BHXH, BHYT và BHTN, những năm qua, BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn phủ trên 100 triệu người, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhiều bộ, ngành. Nhờ đó, BHXH Việt Nam có khả năng liên thông, xác thực nhanh và chi trả chính xác các chế độ an sinh, tạo nền tảng vững chắc để tích hợp vào hệ thống định danh VNeID.

Việc bổ sung thêm các khoản chi trả trực tuyến qua tài khoản an sinh trên VNeID là bước đi quan trọng để đưa các chính sách BHXH, BHYT, trợ cấp xã hội đến tay người dân một cách nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn, đồng thời mở ra hướng phối hợp liên ngành giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan chức năng trong quản lý, chi trả và bảo đảm an toàn dữ liệu.

Các bước thực hiện tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội"

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp - Ảnh 2.

Ảnh: VGP

Bước 2: Chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội", nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp - Ảnh 3.

Ảnh: VGP

Bước 3: Nhập mật khẩu VNeID 6 số

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp - Ảnh 4.

Ảnh: VGP

Bước 4: Người dùng nhập đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó tích chọn “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…” và nhấn “Tiếp tục”. Hệ thống sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo cho đến khi hoàn tất.

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp - Ảnh 5.

Ảnh: VGP

Bước 5: Bấm "Gửi thông tin": Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp - Ảnh 6.

Ảnh: VGP

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