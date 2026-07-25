Người phụ nữ 60 tuổi tử vong do ngừng tim đột ngột, cả nhà hốt hoảng khi bác sĩ tìm ra thủ phạm "sống chung nhà" mấy chục năm

Từng là "cứu tinh" trong những đêm khó ngủ, bà Hạ chắc chắn chưa bao giờ tưởng tượng được những viên thuốc ấy lại là "sát thủ" cướp đi mạng sống của chính mình.

Sự ra đi đột ngột của bà Hạ, 60 tuổi, sống tại Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) khiến không chỉ gia đình mà bà con lối xóm cũng bàng hoàng. Đang quây quần xem vô tuyến và trò chuyện cùng con cháu, bà Hạ bất ngờ gục xuống sàn nhà, cơ thể tím tái rồi lịm dần. Dù được người thân lập tức đưa đi cấp cứu ngay trong đêm, các bác sĩ cũng đành bất lực lắc đầu kết luận bệnh nhân đã qua đời do ngừng tim đột ngột.

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Cả gia đình xót xa và hoang mang không hiểu vì sao một người vốn không có tiền sử bệnh tim mạch như bà Hạ lại gặp phải biến cố nghiệt quã như vậy. Chỉ đến khi các bác sĩ lật mở từng chi tiết trong tiền sử sinh hoạt và phát hiện lọ thuốc an thần nằm trên kệ đầu giường suốt mấy chục năm qua, "bức màn bí mật" tàn khốc mới chính thức được hé lộ.

"Trò cá cược tử thần" ngay trước giờ đi ngủ

Nhiều năm qua, bà Hạ phải chịu đựng chứng mất ngủ mãn tính hành hạ. Bà thường trằn trọc hàng giờ hoặc giật mình thức giấc giữa đêm rồi thức đến sáng. Xem lọ thuốc an thần như "vật cứu cánh" duy nhất, bà duy trì thói quen uống đều đặn mỗi tối.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhận thấy thuốc không còn nhạy như trước, bà bắt đầu tự ý "đôn" liều lượng lên gấp đôi, thậm chí thi thoảng còn nhấp thêm vài ngụm rượu để dễ ngủ hơn. Chính chuỗi hành động tưởng chừng vô hại này lại trở thành "mồi lửa" châm ngòi cho thảm kịch.

Bác sĩ điều trị phân tích, ở tuổi 60, khả năng chuyển hóa và đào thải của gan thận đã suy giảm đáng kể. Việc nạp quá mức dược chất khiến lượng độc tính tích tụ trong máu tăng vọt, tàn phá hệ tuần hoàn chỉ trong chớp mắt. Đặc biệt, sai lầm nghiêm trọng nhất của bà Hạ là tự ý dùng thuốc, rồi lại tự ý tăng liều lượng khi nhận thấy thuốc dần kém hiệu quả mà không qua tư vấn y khoa.

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Cuối cùng, thói quen chăm sóc sức khỏe này tước đi mạng sống của bà Hạ bằng những cách cực kỳ tàn khốc:

- Ức chế trực tiếp nhịp tim và hô hấp: Nồng độ thuốc quá cao làm rối loạn các tín hiệu điều hòa của hệ thần kinh trung ương. Nhịp thở chậm dần, huyết áp tụt sâu và trực tiếp dẫn đến tình trạng ngừng tim đột ngột.

- Độc tính bùng phát khi dùng cùng cồn: Thói quen nhấp vài ngụm rượu trước khi uống thuốc an thần tạo ra tác động cộng hưởng vô cùng nguy hiểm, đẩy cơ thể vào trạng thái hôn mê sâu và ngừng thở ngay trong đêm.

- Suy giảm phản xạ, ngã gãy xương: Dược tính chưa tan hết sang tận ngày hôm sau dễ gây lảo đảo, mất thăng bằng. Nhiều người bị té ngã dẫn đến gãy xương, nằm liệt giường và bùng phát cục máu đông nguy hiểm.

4 sai lầm phổ biến nưng cực hại khi dùng thuốc an thần

Bác sĩ Yang Shuwen, Trưởng khoa Nội tổng quát thuộc Bệnh viện Bắc Kinh (Trung Quốc) cảnh báo, rất nhiều người, nhất là người cao tuổi đang lạm dụng thuốc an thần giống như bà Hạ. Bàn luận về câu chuyện đau lòng này, bác sĩ Yang nói: "Thuốc an thần giúp ngủ bằng cách kích hoạt chất truyền dẫn thần kinh GABA để làm dịu não bộ. Tuy nhiên, việc lạm dụng liên tục sẽ đẩy người bệnh vào cái bẫy "nhờn thuốc", buộc họ phải liên tục tăng liều.

Ở tuổi 60, khi khả năng chuyển hóa gan thận đã suy giảm mạnh, thời gian đào thải dược chất bị kéo dài gấp nhiều lần. Việc nạp thuốc liên tục với liều cao sẽ gây ra tình trạng ngộ độc trường diễn. Đặc biệt, nếu dùng thuốc an thần chung với rượu, hiệu ứng hiệp đồng giữa hai chất này sẽ lập tức làm tê liệt trung khu hô hấp ở hành não. Lượng oxy trong máu sụt giảm đột ngột khiến cơ tim rơi vào trạng thái thiếu máu cục bộ cấp tính và trực tiếp dẫn đến biến cố ngừng tim đột ngột".

Đồng thời, bác sĩ Yang nhân trường hợp của bà Hạ để một lần nữa phát đi cảnh báo về 4 thói quen dùng thuốc an thần cực hại như:

- Uống bổ sung khi thức giấc giữa đêm: Giật mình tỉnh giấc lúc 2 - 3h sáng rồi tự ý nạp thêm thuốc sẽ khiến dược chất kéo dài sang tận ngày hôm sau, gây lú lẫn và giảm phản xạ nghiêm trọng.

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- Sử dụng liên tục kéo dài: Dùng thuốc liên miên hết tháng này qua năm khác khiến cơ thể bị nhờn thuốc, vô tình đẩy người dùng vào vòng lẩn quẩn: nhờn thuốc - tự tăng liều - ngộ độc.

- Tự ý đổi sang dòng thuốc khác: Tự mua thuốc theo lời giới thiệu của người khác rất dễ gây tương tác tồi tệ với các loại thuốc điều trị bệnh nền sẵn có như huyết áp hay tiểu đường.

- Lạm dụng thuốc thay vì chữa gốc rễ: Thuốc an thần chỉ là giải pháp tình thế dập tắt triệu chứng tạm thời, hoàn toàn không giải quyết được căn nguyên gây mất ngủ.

Muốn cải thiện giấc ngủ an toàn, việc điều chỉnh lối sống khoa học, giải tỏa căng thẳng và thăm khám chuyên khoa mới là chìa khóa bền vững nhất để bảo vệ chính mình!

Nguồn và ảnh: Sohu, EBC, China Times