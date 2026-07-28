Người phụ nữ 29 tuổi hoại tử mông, nhiễm trùng nguy kịch chỉ vì xem nhẹ 1 kiểu ngứa "nói ra thì ngại"

Từ cảm giác sưng ngứa quanh hậu môn tưởng chừng do mụn nhọt hay "nóng trong người", người phụ nữ 29 tuổi đã phải cấp cứu trong tình trạng hoại tử lan rộng. Thủ phạm phía sau là một căn bệnh nhiễm trùng có tỷ lệ tử vong lên tới 35%.

Nhắc đến các biểu hiện nóng trong người như sưng nướu, đau họng hay nổi vài nốt mụn nhỏ ngứa ở mông hoặc hậu môn, nhiều người thường tự mua thuốc mỡ về bôi hoặc uống trà thảo dược giải nhiệt. Tuy nhiên, thói quen tự chẩn đoán này đôi khi có thể dẫn đến những biến chứng vô cùng nguy hiểm.

Cô Trương, một nhâm viên văn phòng 29 tuổi, sống tại Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) đột nhiên thấy vùng quanh hậu môn xuất hiện cảm giác sưng ngứa, chạm vào hơi đau. Nghĩ rằng bản thân chỉ bị ngứa thông thường hoặc bộc phát mụn nhọt do ngồi nhiều, cô tự mua thuốc mỡ về bôi tại nhà. Không ai ngờ chỉ sau 24 giờ, vùng đau lan rộng dữ dội, làn da chuyển sang màu tím sẫm kèm cơn sốt cao liên tục.

Lúc đầu, khi ngứa và đau ở vùng hậu môn, người phụ nữ chỉ đơn giản nghĩ mình ngồi văn phòng nhiều nên mọc mụn (Ảnh minh họa)

Gia đình vội vã đưa cô đến Khoa Phẫu thuật Đại trực tràng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền và Hiện đại phối hợp tỉnh Chiết Giang, thuộc Bệnh viện Chữ thập đỏ Hàng Châu (Trung Quốc) trong tình trạng hoảng loạn.

Cơn ác mộng vi khuẩn ăn thịt người tàn phá cơ thể trong 24 giờ

Khi tới phòng cấp cứu, cô Trương đã tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng rã vì những cơn đau thắt như bị dao cứa.

Tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ Jin Yongjun,Trưởng khoa Phẫu thuật Đại trực tràng của bệnh viện nhận thấy vùng da quanh hậu môn và đáy chậu của bệnh nhân đã chuyển sang màu tím sẫm. Vết sưng đã lan xuống tận bụng dưới và gốc đùi trái.

Khi ấn nhẹ vào vùng da tổn thương, bác sĩ ghi nhận cảm giác lạo xạo như có bọt khí bên dưới kèm mùi hôi thối do mô bị phân hủy. Kết quả chụp CT và siêu âm cấp cứu xác nhận: Khí tích tụ lan rộng trong các mô mềm, màng bao cơ dày lên và tình trạng nhiễm trùng đang tiến triển cực nhanh.

Bác sĩ Jin đưa ra chẩn đoán cuối cùng: Cô Trương bị viêm cân hoại tử (Necrotizing Fasciitis), một căn bệnh nhiễm trùng mô mềm cực kỳ nguy hiểm còn được mệnh danh là vi khuẩn ăn thịt người.

Viêm cân hoại tử rất nguy hiểm, gây tử vong tới 35% (Ảnh minh họa)

Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu ưu tiên. Ngay khi đường dao đầu tiên rạch qua da, toàn bộ ekip phẫu thuật không khỏi bàng hoàng: Lớp màng dưới da đã hoại tử lan rộng, chuyển màu xám đen, mục nát như bông gòn mủn và bốc mùi hôi nồng nặc. Các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để cắt bỏ toàn bộ mô liên kết bị hoại tử, liên tục rửa vết thương bằng dung dịch oxy già và nước muối sinh lý trước khi đặt ống dẫn lưu.

Sau ca mổ, cô Trương được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực (ICU) để lọc máu, điều trị chống nhiễm trùng mạnh và hút áp lực âm liên tục. Nhờ sự can thiệp kịp thời, cô đã vượt qua cơn nguy kịch và dần hồi phục. "Tôi không ngờ một chút sưng đau ở mông lại suýt cướp đi mạng sống của mình" , cô Trương sợ hãi nhớ lại khi xuất viện.

Viêm cân hoại tử: Căn bệnh có tỷ lệ chẩn đoán sai lên tới 75%

Theo bác sĩ Jin, viêm cân hoại tử là bệnh nhiễm trùng mô mềm hiếm gặp nhưng vô cùng độc hại. Vi khuẩn xâm nhập và di chuyển dọc theo đường cao tốc của các mô mỡ dưới da, phá hủy các vùng mô lớn chỉ trong vài giờ. Sự nguy hiểm của căn bệnh này nằm ở 3 yếu tố:

- Tốc độ tàn phá cực nhanh: Tình trạng nhiễm trùng có thể lan từ một điểm nhỏ ra toàn bộ vùng mông, đùi và bụng dưới chỉ sau một đêm.

- Tỷ lệ tử vong cao: Bệnh nhanh chóng dẫn đến nhiễm trùng huyết và suy đa tạng. Dù được điều trị tích cực, tỷ lệ tử vong trên toàn cầu vẫn dao động từ 25% đến 35%.

- Rất dễ nhầm lẫn: Ở giai đoạn đầu, triệu chứng bệnh rất giống với mụn nhọt, áp xe quanh hậu môn hoặc viêm mô tế bào thông thường. Tỷ lệ chẩn đoán sai hoặc bỏ sót bệnh ở giai đoạn đầu lên tới 50% đến 75%.

Khu vực quanh hậu môn và tầng sinh môn là những vị trí dễ bùng phát viêm cân hoại tử nhất (hay còn gọi là hội chứng Fournier). Những người mắc bệnh nền như tiểu đường, béo phì hoặc hệ miễn dịch suy giảm thuộc nhóm có nguy cơ cao nhất.

3 nguyên tắc vàng để phòng ngừa nhiễm trùng nguy hiểm

Để bảo vệ bản thân và gia đình trước nguy cơ nhiễm trùng tàn phá cơ thể cực nhanh giống như cô Trương, bác sĩ Jin nhấn mạnh bất cứ ai cũng cần cần ghi nhớ những lưu ý quan trọng dưới đây:

- Không chủ quan với các cơn đau, ngứa bất thường: Nếu vùng quanh hậu môn hay mông bị đỏ, sưng, nóng, đau, đặc biệt khi cơn đau tăng dần, tuyệt đối không tự bôi thuốc mỡ hay nặn mụn mà cần đến cơ sở y tế ngay.

Khi tắm rửa, vệ sinh hàng ngày, hãy để tâm tới khu vực hậu môn và vùng kín nhiều hơn (Ảnh minh họa)

- Kiểm soát tốt bệnh lý nền: Người mắc bệnh tiểu đường, thừa cân cần duy trì chỉ số đường huyết ổn định, nâng cao sức đề kháng bằng chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

- Giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ: Luôn giữ vùng hậu môn và đáy chậu khô thoáng, sạch sẽ để tránh tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập qua các tổn thương nhỏ trên da.

Nguồn và ảnh: QQ, Evening News