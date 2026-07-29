Người đàn ông tuổi 35 nhưng thận yếu như ông lão 70, bác sĩ khẩn thiết: “Đừng ăn lẩu kiểu này nữa!”

Ở tuổi 35, người đàn ông này nghĩ rằng mình còn đang rất sung sức và khỏe mạnh. Nghe bác sĩ nói thận của mình chỉ ngang ông lão 70 tuổi, anh vừa tức vừa xấu hổ, to tiếng yêu cầu kiểm tra lại.

"Bác sĩ có nhầm lẫn với ai không? Tôi còn quá trẻ, không nghiện rượu bia, chuyện giường chiếu cũng vừa phải thì sao thận lại yếu thế được?". Người đàn ông 35 tuổi họ Trần (Đài Loan, Trung Quốc) run rẩy cầm tờ kết quả xét nghiệm, giọng ngày càng lớn vì không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Luôn nghĩ mình đang ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời, anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ theo phúc lợi của nơi làm việc với tâm lý hoàn toàn tự tin. Thế nhưng, kết quả xét nghiệm lại dội một gáo nước lạnh xuống cuộc sống của người đàn ông này. Chỉ số tốc độ lọc cầu thận (eGFR) rớt xuống mức báo động, chỉ còn 65 điểm, đi kèm với tình trạng xuất hiện đạm trong nước tiểu (protein niệu). Huyết áp của anh cũng bị bác sĩ đưa vào diện cảnh báo vì hơi cao.

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"Theo phân loại y khoa, thận của bệnh nhân đã rơi vào giai đoạn 2 của bệnh suy thận mãn tính. Tức là mức độ lão hóa và suy giảm chức năng tương đương với thận của một ông lão 70 tuổi", bác sĩ Hung Yung-hsiang (Đài Loan, Trung Quốc) nói.

Bi kịch đổ ập xuống bất ngờ khiến anh Trần rơi vào khủng hoảng. Anh liên tục dằn dặn bản thân, tự hỏi vì sao không hề tiêm chích, không mắc các bệnh lý di truyền hay có thói quen thức khuya, uống rượu bia mà thận lại suy hỏng. Cuối cùng, anh quay ra tự trách mình đen đủi như thể bệnh tật là số phận an bài.

Thế nhưng, các phân tích lối sống lại chỉ ra bệnh tình của anh chẳng liên quan gì đến di truyền hay số phận. Bác sĩ Hung phát hiện thủ phạm âm thầm phá hủy thận của anh Trần không nằm ở đâu xa, mà bắt nguồn từ chính thói quen ăn uống quen thuộc mỗi tuần: Thèm ăn lẩu quá mặn và "cuồng" các loại nước chấm đậm vị.

Chính anh Trần chia sẻ, anh có niềm đam mê mãnh liệt với các món lẩu và các loại sốt chấm đậm đà. Mỗi tuần, anh đều ăn lẩu vài lần. Bát nước chấm lẩu của ông lúc nào cũng múc đặn 2 thìa lớn sốt sa tế mặn chát, hòa cùng nước dùng đã được đun đậm vị. Chưa dừng lại ở đó, tất cả các món chiên rán đi kèm trong bữa ăn anh đều phải quết ngập trong tương cà hay các loại nước sốt chế biến sẵn. Anh còn rất mê húp nước lẩu đặc ở cuối bữa ăn vì nghĩ chất dinh dưỡng nằm hết trong đó.

Bác sĩ Hung giải thích, các loại nước sốt công nghiệp như sa tế, tương cà chứa hàm lượng natri khổng lồ. Việc duy trì thói quen ăn lẩu mặn kết hợp với nước chấm đậm đặc khiến lượng muối nạp vào cơ thể vọt lên gấp nhiều lần ngưỡng an toàn. Nước lẩu cạn ở cuối cùng rất nhiều muối, lại thêm đồ nhúng toàn thịt cá quá nhiều protein gây áp lực khủng khiếp lên thận nếu lặp lại quá thường xuyên.

Ông nói: "Để đào thải lượng natri dư thừa,thận bắt buộc phải căng mình làm việc quá tải liên tục dưới áp lực cao. Qua thời gian, tình trạng này làm tăng áp lực nội cầu thận, hủy hoại các mạch máu nhỏ trong thận, dẫn đến đạm niệu và khiến chức năng thận sụt giảm không phanh".

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Sau khi nắm được tình hình, bác sĩ Hung khẩn thiết yêu cầu anh Trần lập tức dừng ngay những thói quen "sướng miệng, hại thân" này. Ông yêu cầu anh Trần từ bỏ hoàn toàn các loại nước sốt công nghiệp nhiều muối, cắt giảm gia vị nhân tạo và chuyển sang dùng các loại gia vị tự nhiên giàu chất chống oxy hóa để nêm nếm.

Quyết tâm cứu lấy sức khỏe của mình, người đàn ông 35 tuổi nhận sai và nghiêm túc tuân thủ từng lời dặn của bác sĩ trong suốt 6 tháng. Ông kiên quyết nói không với sa tế, tương cà hay các loại nước chấm mặn, vài tuần mới dám ăn lẩu một lần. Thay vào đó, anh học cách thưởng thức hương vị tự nhiên của thực phẩm nhờ sự kết hợp của tỏi, gừng, hành tây và rau mùi.

Nhờ vậy, trong đợt tái khám sau 6 tháng, huyết áp của người đàn ông hạ về ngưỡng an toàn, đạm trong nước tiểu biến mất hoàn toàn. Đặc biệt, chỉ số lọc cầu thận (eGFR) đã ngoạn mục tăng từ 65 lên 85 điểm. Anh mừng rỡ vô cùng, hứa với bác sĩ sẽ chăm chỉ vận động hơn, sống lành mạnh hơn để không chỉ thận mà mọi cơ quan khác trong cơ thể đều được cải thiện.

5 "vũ khí" tự nhiên giúp bảo vệ và phục hồi chức năng thận được bác sĩ gợi ý

Từ câu chuyện của anh Trần, bác sĩ Hung nhắc nhở chúng ta cần cắt giảm nước chấm công nghiệp, kiểm soát chặt chẽ lượng muối dưới 5g/ngày (khuyến nghị của WHO). Ông khuyên nên học cách dùng gia vị tự nhiên để vừa gia tăng hương vị món ăn và giảm lượng muối, lại vừa đóng vai trò như rào chắn bảo vệ thận. Đặc biệt là với 5 gia vị tốt cho thận sau đây:

- Tỏi: Chứa hợp chất allicin mạnh mẽ với khả năng chống oxy hóa, chống viêm và bảo vệ hệ tim mạch. Bác sĩ khuyên nên băm nhỏ hoặc đập dập tỏi rồi để nghỉ 10 phút trước khi nấu để giải phóng tối đa lượng allicin.

- Gừng: Hoạt chất gingerol trong gừng có đặc tính chống viêm vượt trội, giúp làm giảm các tổn thương do stress oxy hóa gây ra tại thận, đồng thời tạo vị cay nồng tự nhiên giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào muối.

- Hành tây: Rất giàu quercetin, là một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp xoa dịu các phản ứng viêm mãn tính trong cơ thể, rất phù hợp cho người muốn bảo vệ hệ tiết niệu.

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- Nghệ: Hoạt chất curcumin trong nghệ được chứng minh giúp làm giảm phản ứng viêm, trở thành loại thực phẩm hỗ trợ bảo vệ nhu mô thận được y học đánh giá cao.

- Rau mùi: Chứa nhiều vitamin C, polyphenol và flavonoid giúp giảm căng thẳng oxy hóa. Tuy nhiên, do rau mùi chứa lượng kali khá cao, người có vấn đề về thận chỉ nên dùng một lượng nhỏ làm gia vị trang trí, tránh ăn sống quá nhiều.

Ngoài ra, bác sĩ Hung khuyến nghị mỗi người duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, khi thấy các dấu hiệu lạ như nước tiểu nhiều bọt, tăng số lần đi tiểu, sưng phù khó hiểu mỗi sáng thức dậy giống như anh Trần thì không được chủ quan. Bởi đó rất có thể là

lời cầu cứu" từ thận!

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Health 2.0