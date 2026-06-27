Người đàn ông nôn ra hơn 2 lít máu trong 5 phút, bác sĩ cảnh báo: 4 thói quen ăn uống "phá nát" dạ dày

Khi nôn ra máu ồ ạt, người đàn ông này hoảng loạn nghĩ rằng mình bị ung thư giai đoạn cuối và chắc chắn không thể sống nổi.

Gần 1 giờ sáng, phòng cấp cứu của Bệnh viện Trung ương số 1 Phúc Châu Phúc Kiến, Trung Quốc) bỗng chốc rơi vào trạng thái báo động đỏ khi tiếp nhận ông Trương (ngoài 60 tuổi) trong tình trạng nguy kịch.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn 5 phút, người đàn ông này đã liên tục nôn ra tổng cộng hơn 2 lít máu, tương đương 1/3 lượng máu của toàn bộ cơ thể. Tình trạng mất máu quá nhanh khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái sốc nặng, lú lẫn, toàn thân lạnh ngắt, huyết áp tụt sâu xuống còn 70/44 mmHg và nhịp tim vọt lên 120 nhịp/phút.

Chỉ trong vòng 5 phút, bệnh nhân đã nôn ra hơn 2 lít máu - chiếm 1/3 lượng máu toàn cơ thể (Ảnh từ Bệnh viện)

Đứng trước nguy cơ bệnh nhân bị ngừng tim bất cứ lúc nào do thiếu oxy toàn diện, đội ngũ y bác sĩ đã quyết định tiến hành can thiệp cầm máu nội soi khẩn cấp để cứu lấy dạ dày của người bệnh. Sau nhiều giờ nỗ lực nghẹt thở, các bác sĩ đa khoa đã giành giật thành công mạng sống của ông Trương từ tay tử thần.

Sự thật về tổn thương mạch máu hiếm gặp ẩn sâu dưới niêm mạc dạ dày

Khi tỉnh lại, ông Trương vẫn đinh ninh mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối vì triệu chứng bộc phát quá giống các nhân vật trên phim truyền hình. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán từ bác sĩ đã khiến ông hoàn toàn ngỡ ngàng. Thủ phạm thực sự gây nên màn nôn máu kinh hoàng này xuất phát từ một tổn thương mạch máu cực kỳ nguy hiểm và hiếm gặp có tên gọi là tổn thương Dieulafoy tại dạ dày, gây ra tình trạng xuất huyết tiêu hóa cao diện rộng.

Bác sĩ Hoàng Quân, người trực tiếp cấp cứu giải thích, Dieulafoy là tình trạng một động mạch có kích thước bất thường nằm ẩn ngay dưới lớp niêm mạc dạ dày bị lộ ra và vỡ tung.

"Khác với các trường hợp chảy máu tĩnh mạch thông thường, tổn thương Dieulafoy là dòng máu chọc thẳng từ động mạch ngang nên áp lực chảy cực kỳ khủng khiếp. Bệnh luôn tiến triển đột ngột, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước và đẩy bệnh nhân vào tình trạng nguy kịch chỉ trong vài phút với nguy cơ tử vong cực cao nếu không được can thiệp kịp thời", bác sĩ Hoàng Quân cảnh báo.

Bác sĩ "chỉ mặt" 4 thói quen ăn uống tàn phá dạ dày kinh hoàng

Vị trí tổn thương Dieulafoy của ông Trương nằm ở vùng dạ dày gần bờ cong nhỏ, bộc phát ngay trên nền một ổ viêm loét cũ. Bác sĩ nhấn mạnh, chính lối sống buông thả và 4 thói quen ăn uống độc hại hằng ngày của ông đã trực tiếp bào mòn sức đề kháng, tàn phá dạ dày nghiêm trọng. Cụ thể, ông hay bỏ bữa, thích uống rượu bia khi ăn tối và cứ khó chịu là mua thuốc giảm đau về uống mà không chịu thăm khám định kỳ.

Thông qua trường hợp của ông, bác sĩ Hoàng Quân cảnh báo 4 kiểu ăn uống dễ gây xuất huyết dạ dày nhưng lại vô cùng phổ biến như:

1. Ăn uống không điều độ, bỏ bữa thất thường

V iệc ăn uống vô tội vạ, tiện lúc nào ăn lúc đó làm xáo trộn đồng hồ sinh học của hệ tiêu hóa. Axit dịch vị tiết ra khi bụng trống rỗng sẽ trực tiếp bào mòn lớp niêm mạc bảo vệ, khiến vùng dạ dày tổn thương sâu và làm lộ ra các mạch máu dị dạng bẩm sinh ẩn sâu bên dưới.

Ăn uống thất thường, lạm dụng bia rượu và thích đồ cay nóng dễ gây xuất huyết dạ dày (Ảnh minh họa)

2. Uống nhiều rượu bia nồng độ cao

Chất cồn khi đi vào cơ thể sẽ kích thích niêm mạc dạ dày tiết axit mạnh mẽ, đồng thời làm giãn nở các mạch máu dưới niêm mạc. Khi áp lực dòng máu tăng cao, rượu bia chính là tác nhân kích thích trực tiếp làm bục rách động mạch hỏa tốc.

3. Thường xuyên ăn đồ quá cay nóng hoặc quá cứng

Các loại gia vị kích ứng mạnh hoặc thức ăn thô cứng khi đi vào dạ dày sẽ chà xát trực tiếp lên thành mạch. Sự cọ xát cơ học này rất dễ làm trầy xước, rách lớp niêm mạc mỏng manh đang bao bọc động mạch dị dạng, gây xuất huyết cấp tính.

4. Ăn quá no trong một bữa

Việc dung nạp một lượng lớn thức ăn cùng lúc khiến dạ dày phải co bóp cực độ và căng giãn hết mức. Áp lực căng phồng này làm gia tăng áp lực lên hệ thống mạch máu dưới niêm mạc, dễ dẫn đến việc vỡ tung các động mạch ngang đang bị tổn thương.

Cẩm nang sơ cứu sống còn khi gặp người bị xuất huyết tiêu hóa ồ ạt

Để bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm ở dạ dày, bác sĩ Hoàng Quân khuyến cáo mọi người cần nằm lòng các thao tác sơ cứu khẩn cấp tại nhà khi gặp người có dấu hiệu nôn ra máu:

- Ngừng ăn uống ngay lập tức: Tuyệt đối không cho người bệnh ăn hoặc uống bất cứ thứ gì, kể cả nước lọc, để tránh làm kích thích dạ dày co bóp mạnh khiến máu chảy ra nhiều hơn.

- Tuyệt đối không chườm nóng lên bụng: Chườm nóng sẽ làm các mạch máu giãn nở rộng, khiến tình trạng xuất huyết diễn ra trầm trọng và khó kiểm soát hơn.

Tổn thương Dieulafoy gây xuất huyết dạ dày nguy hiếm tính mạng, không được chủ quan (Ảnh từ bệnh viện)

- Đặt tư thế nằm đúng cách: Hãy để người bệnh nằm yên trên giường với tư thế đầu thấp, chân kê cao bằng gối. Tư thế này giúp máu từ chi dưới dễ dàng lưu thông về tim, bảo đảm lượng máu và oxy cung cấp cho não bộ không bị gián đoạn.

- Nghiêng đầu sang một bên khi nôn: Khi người bệnh nôn ra máu, lập tức quay đầu họ sang một bên để tránh tình trạng máu tràn ngược vào khí quản gây ngạt thở, đồng thời chú ý đắp chăn giữ ấm cho cơ thể trong lúc chờ xe cấp cứu đến.

Mỗi người cần tự ý thức loại bỏ ngay những thói quen ăn uống tai hại hằng ngày để bảo vệ dạ dày dẻo dai, luôn lắng nghe cơ thể và chủ động thăm khám y khoa ngay khi có dấu hiệu bất thường.

Nguồn và ảnh: QQ, Health 2.0