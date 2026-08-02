Người đàn ông mắt phải teo nhỏ suốt 12 năm, bác sĩ mổ tủy sống phát hiện "thủ phạm" là thói quen vạn người mê

Có những căn bệnh kéo dài hàng chục năm với triệu chứng giống nhiều bệnh lý thần kinh thông thường nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân thực sự. Chỉ đến khi được kiểm tra chuyên sâu, "thủ phạm" bất ngờ mới lộ diện, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về những thói quen sinh hoạt tưởng như vô hại nhưng có thể gây nguy hiểm.

Một người đàn ông 55 tuổi ở Trung Quốc liên tục bị chóng mặt, ngã nhiều lần, tê yếu hai chân, mắt phải dần teo nhỏ suốt hơn một thập kỷ. Dù đi khám nhiều nơi và từng được chẩn đoán mắc não úng thủy, đột quỵ nhẹ, nguyên nhân thực sự vẫn là một ẩn số.

Chỉ đến khi được phẫu thuật tại một bệnh viện chuyên khoa, các bác sĩ mới phát hiện "thủ phạm" là ấu trùng sán dây (sparganum) đã ký sinh trong tủy sống suốt nhiều năm.

Hơn 10 năm điều trị không tìm ra nguyên nhân

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Tống (55 tuổi, tỉnh Hồ Nam) bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường từ 12 năm trước. Khi đó, ông đột ngột bị chóng mặt, nôn ói, đại tiểu tiện khó, ăn uống kém mà không có bất kỳ nguyên nhân rõ ràng nào.

Tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ chẩn đoán ông bị não úng thủy do tắc nghẽn kèm đột quỵ nhẹ và tiến hành điều trị theo hướng này. Tuy nhiên, bệnh không những không khỏi mà nguyên nhân gây bệnh cũng chưa bao giờ được xác định.

Khoảng 4 năm trước, sức khỏe của ông tiếp tục suy giảm. Ông thường xuyên đau vùng thắt lưng, hai chân tê bì, yếu dần, việc đi lại ngày càng khó khăn. Điều bất thường hơn là mắt phải của ông cũng teo nhỏ theo thời gian. Không tìm được lời giải cho căn bệnh kéo dài hơn một thập kỷ, ông quyết định đến Quảng Châu để điều trị.

Bác sĩ nghi ký sinh trùng đã "ẩn náu" trong tủy sống hơn 10 năm

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tại Bệnh viện trực thuộc số 3, Đại học Y khoa Nam Phương nhanh chóng nhận thấy đây không phải một ca đột quỵ hay não úng thủy thông thường.

BS Hoàng Mẫn Quân, Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống I cho biết: "Ngay từ đầu, chúng tôi đã nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm ấu trùng sán dây trong tủy sống. Ký sinh trùng có thể đã tồn tại trong cơ thể hơn 10 năm, gây chèn ép tủy sống, làm các dây thần kinh bị dính và tổn thương kéo dài".

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) và các xét nghiệm chuyên sâu sau đó đã xác nhận nhận định này. Hình ảnh cho thấy gần như toàn bộ tủy sống của bệnh nhân chứa đầy các khối trắng dạng bông bất thường. Đồng thời, xét nghiệm huyết thanh cũng cho kết quả dương tính với kháng thể chống ấu trùng sán dây (sparganum).

Theo các bác sĩ, nhiễm sparganum ở mô dưới da, cơ, mắt hay não không phải quá hiếm, nhưng ký sinh trong tủy sống là trường hợp cực kỳ hiếm gặp, chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong các ca bệnh ký sinh trùng ở người. Chính vì hiếm gặp nên bệnh rất dễ bị chẩn đoán nhầm với u tủy, viêm tủy hoặc các bệnh lý thần kinh khác.

Ký sinh trùng gây viêm, dính thần kinh và chèn ép tủy sống

BS Hoàng Mẫn Quân giải thích, trong quá trình tồn tại, ký sinh trùng liên tục di chuyển và tiết ra các chất kích thích phản ứng viêm.

Tình trạng viêm kéo dài khiến mô quanh tủy sống phù nề, hình thành các dải xơ dính giữa các dây thần kinh. Ngoài ra, chất thải và tổn thương do ký sinh trùng để lại tích tụ lâu ngày tiếp tục gây chèn ép tủy sống, khiến chức năng thần kinh suy giảm nghiêm trọng.

"Khó khăn lớn nhất của ca mổ là phải tìm và loại bỏ tối đa các ổ tổn thương nằm xen giữa vô số bó thần kinh, trong khi vẫn phải bảo tồn chức năng thần kinh cho người bệnh", bác sĩ cho biết.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp không phát hiện con ký sinh trùng còn sống nhưng ghi nhận rất nhiều tổ chức màu trắng dạng bông, chính là các tổn thương do ký sinh trùng để lại sau nhiều năm ký sinh trong tủy sống.

Sau phẫu thuật, sức cơ hai chân của bệnh nhân cải thiện từ mức 2 lên mức 3 theo thang đánh giá sức cơ. Khả năng vận động của chân phải cũng được cải thiện rõ rệt so với trước mổ.

Bệnh có thể liên quan đến việc ăn thực phẩm chưa nấu chín hoặc tiếp xúc nguồn nước ô nhiễm

Gia đình bệnh nhân cho biết trước đây họ làm nghề nuôi cá. Người nhà nghi ngờ ký sinh trùng có thể đã xâm nhập qua các vết thương hở khi tiếp xúc với ao hồ hoặc do bệnh nhân từng ăn thực phẩm chưa được nấu chín hoàn toàn.

Theo các chuyên gia, ấu trùng sán dây (sparganum) là giai đoạn ấu trùng của một số loài sán dây thuộc chi Spirometra. Con người không phải vật chủ chính nhưng có thể nhiễm bệnh khi:

- Ăn thịt ếch, rắn, lươn hoặc các động vật hoang dã còn sống, tái hoặc chưa nấu chín.

- Uống nước lã có chứa động vật phù du mang ấu trùng.

- Tiếp xúc với nguồn nước ô nhiễm khi trên da có vết thương hở.

Sau khi xâm nhập cơ thể, ấu trùng không phát triển thành sán trưởng thành mà di chuyển qua nhiều mô, cơ quan như da, cơ, mắt, não, thậm chí tủy sống. Chúng có thể tồn tại âm thầm hàng chục năm, gây viêm mạn tính và phá hủy mô tại nơi ký sinh.

Bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh

- Để giảm nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, các bác sĩ khuyến cáo người dân:

- Không ăn thực phẩm sống, tái hoặc chưa được nấu chín kỹ, đặc biệt là ếch, rắn, lươn và các loại thủy sản nước ngọt.

- Không uống nước chưa đun sôi.

- Luôn che chắn, xử lý các vết thương hở khi tiếp xúc với ao hồ, sông suối hoặc môi trường nuôi thủy sản.

- Dao, thớt chế biến thực phẩm sống và thực phẩm chín cần sử dụng riêng để tránh lây nhiễm chéo.

Các chuyên gia cũng lưu ý, nếu xuất hiện các triệu chứng thần kinh kéo dài không rõ nguyên nhân như tê yếu tay chân, đau cột sống, co giật hoặc suy giảm thị lực, người bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán sớm, tránh để ký sinh trùng tồn tại trong cơ thể quá lâu gây tổn thương không thể hồi phục.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Sohu)