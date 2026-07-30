Người đàn ông mắc suy thận giai đoạn cuối khóc trong hối hận: "Giá như 6 tháng trước tôi đừng xem nhẹ 1 cảm giác ở chân"

"Không đau cũng chẳng ngứa, chẳng có gì nguy hiểm" là những gì ông Trương nghĩ về thứ lạ xuất hiện trên chân mình. Ông chẳng ngờ, thận đang "kêu cứu".

Thói quen ngó lơ các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể vẫn là "căn bệnh chung" của rất nhiều người. Mải mê với guồng quay công việc, không ít người chủ quan cho rằng bản thân vẫn khỏe mạnh cho đến khi sức khỏe sụp đổ hoàn toàn thì mọi chuyện đã quá muộn.

Trường hợp của ông Trương (Hồng Kông, Trung Quốc) là một bài học đắt giá và đầy cay đắng như thế. Ở tuổi 60, độ tuổi lẽ ra nên bắt đầu được an hưởng sự an yên, ông lại phải đối mặt với án suy thận giai đoạn cuối (giai đoạn 5) chỉ vì sự lơ là của chính mình.

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Suốt 10 năm sống chung với căn bệnh tiểu đường, ông tự ý uống thuốc hạ đường huyết thất thường, hoàn toàn bỏ qua các lịch tái khám hay xét nghiệm máu định kỳ. Bởi ông cho rằng dùng nhiều thuốc hại thận, không tốt cho sức khỏe, cơ thể "nhờn thuốc" thì sau này mắc bệnh gì cũng khó chữa.

Sự chủ quan kéo dài và quan niệm dùng thuốc sai lầm khiến cơ thể ông bắt đầu phát ra những tín hiệu đình công dồn dập. Đặc biệt là ở đôi chân nhưng ông lại chủ quan vì không đau cũng chẳng ngứa. Đến khi tất cả muộn màng, phát hiện bệnh nặng ông hối hận thì đã muộn.

Bàng hoàng nhận án suy thận giai đoạn cuối vì ngó lơ "lời cầu cứu" ở chân

Bác sĩ Hung Wing-cheung (Hồng Kông, Trung Quốc) kể lại, ông Trương được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng chóng mặt, mắt mờ nhòe và đi tiểu xuất hiện bọt bất thường. Qua kiểm tra lâm sàng, ngoài hiện tượng sưng phù ở chi dưới, bác sĩ Hung đặc biệt chú ý đến mặt trước xương chày cẳng chân của bệnh nhân, so nó chật kín các đốm nâu teo da với nhiều sắc độ khác nhau.

Được bác sĩ hỏi, ông Trưởng cũng mở lòng tâm sự. Những vết đốm này xuất hiện nhiều năm rồi nhưng 2 năm gần đây mới nổi lên rõ hơn. Đặc biệt là khoảng 6 tháng trước, nó đột nhiên đậm và dày đặc kèm sưng phù chân với đi tiểu có nhiều bọt, nhất là vào buổi sáng. " Thấy không đau không ngứa, tôi chỉ nghĩ đơn giản là vết thâm do vô tình va đập hay trầy xước lúc làm việc... Vả lại cũng đã có tuổi rồi mà" , ông Trương nói.

Bác sĩ Hung giật mình lắc đầu, chỉ ra rằng đây chính là tình trạng "nám da mặt trước xương chày do tiểu đường" kết hợp với dấu hiệu ứ dịch nghiêm trọng. Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu trả về ngay sau đó khiến người bệnh như sụp đổ hoàn toàn. Lượng đường huyết vượt tầm kiểm soát suốt nhiều năm đã tàn phá hệ thống vi mạch và thần kinh, khiến ông rơi vào tình trạng suy thận giai đoạn 5 kèm protein niệu nặng.

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Không dừng lại ở đó, biến chứng đã lan rộng toàn thân gây bệnh tim mạch vành, tăng huyết áp, bệnh lý võng mạc và tắc nghẽn động mạch ngoại biên. Từ chỗ coi thường bệnh tật, ông Trương buộc phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống chỉ sau đúng 6 tháng bỏ qua tín hiệu cảnh báo.

Bất lực nằm trên giường bệnh, người đàn ông 60 tuổi khóc trong hối hận vì đã tự đẩy mình vào con đường không thể đảo ngược: "Giá như 6 tháng trước tôi đừng xem nhẹv nó thì đâu đến nông nỗi này..."

Vì sao tiểu đường thúc đẩy bệnh suy thận?

Giải thích về tình trạng của ông Trương, bác sĩ Hung cho biết lượng đường trong máu tăng cao kéo dài sẽ âm thầm tàn phá hàng triệu mạch máu nhỏ (ma trận mao mạch) tại cầu thận, làm tổn thương cấu trúc màng lọc tự nhiên. Theo thời gian, khả năng loại bỏ chất thải của thận bị suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến biến chứng suy thận do tiểu đường. Sự kết hợp giữa hai dấu hiệu ở cẳng chân chính là bức tranh phản ánh sự tàn phá toàn diện bên trong cơ thể:

Tình trạng sưng phù chân

Khi đường huyết cao tàn phá các màng lọc của thận, protein (đặc biệt là albumin) sẽ bị rò rỉ hàng loạt ra nước tiểu (gây ra hiện tượng tiểu bọt). Việc mất protein làm giảm áp lực thẩm thấu trong máu, khiến nước bị đẩy ra ngoài mô kẽ và dồn xuống vùng thấp nhất của cơ thể, tạo nên hiện tượng sưng phù nề ở cẳng chân và bàn chân. Đây là dấu hiệu cảnh báo căn bệnh suy thận đã tiến triển rất nặng.

Các đốm thâm ở xương chày

Tình trạng vi mạch máu bị tổn thương và viêm mãn tính khiến mô da thiếu hụt oxy lẫn dinh dưỡng. Vùng cẳng chân do có lớp mỡ dưới da mỏng nên dễ xuất hiện các đốm sắc tố thâm nâu không lành.

Bên cạnh 2 dấu hiệu này, cần đặc biệt cảnh giác với các biểu hiện cảnh báo suy thận khác như mệt mỏi kéo dài, cảm giác buồn nôn, ngứa da toàn thân, suy giảm tập trung hay lượng nước tiểu biến đổi bất thường, đau thắt lựng dữ dội, tiểu ra máu...

5 nguyên tắc vàng giúp người tiểu đường ngăn ngừa biến chứng suy thận

Để tránh đi vào lối mòn bi kịch của người đàn ông 60 tuổi này, bác sĩ Hung khuyến cáo người bệnh tiểu đường cần thực hiện ngay 5 nguyên tắc sống còn để bảo vệ chức năng lọc của thận:

- Kiểm soát triệt để đường huyết: Duy trì chỉ số HbA1c dưới 7,0, đường huyết lúc đói dưới 140 và sau ăn dưới 200 để giảm áp lực lên cầu thận.

- Tăng cường tuần hoàn chi dưới: Ngâm chân nước ấm nhẹ nhàng và tập thể dục 30 phút mỗi ngày giúp nuôi dưỡng vi mạch máu.

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- Thúc đẩy vi tuần hoàn: Thêm chất béo tốt từ dầu cá, dầu ô liu vào bữa ăn hằng ngày để bảo vệ lòng mạch.

- Bổ sung thực phẩm chống viêm: Tăng cường rau củ giàu chất chống oxy hóa, lycopene và Omega 3 nhằm đẩy lùi phản ứng viêm.

- Chăm sóc da chân đúng cách: Thoa kem dưỡng ẩm 2 đến 3 lần mỗi ngày để tránh nứt nẻ, ngăn nhiễm trùng hoại tử gây suy thận cấp.

Nguồn và ảnh: Stheadline, Family Doctor