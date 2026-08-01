Người đàn ông Hà Tĩnh phải cắt bỏ một quả thận chỉ sau 4 tháng: Đây là lý do

Một người đàn ông tại Hà Tĩnh đã phải cắt bỏ một quả thận sau 4 tháng phát hiện một khối u tại cơ quan này.

Khối u tăng gấp đôi chỉ sau 4 tháng

Bệnh nhân N.V.T (79 tuổi, Hà Tĩnh) trong quá trình điều trị lao phổi đã tình cờ phát hiện mắc ung thư tế bào thận (Renal Cell Carcinoma - RCC) giai đoạn tiến triển.

Thời điểm phát hiện, khối u có kích thước dưới 3 cm nên bệnh nhân được chỉ định theo dõi định kỳ do cần ưu tiên điều trị bệnh lý hô hấp.

Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng, khối u đã tăng kích thước gấp đôi, lên hơn 6 cm. Không chỉ phát triển nhanh, khối u còn xâm lấn, tạo huyết khối tĩnh mạch dưới thận khiến bệnh nhân xuất hiện đau tức vùng hố thận.

Việc điều trị trở nên phức tạp hơn khi bệnh nhân đã 79 tuổi, có tiền sử lao phổi, đồng thời mắc tăng huyết áp và đái tháo đường kiểm soát chưa tốt, làm gia tăng nguy cơ trong quá trình phẫu thuật.

Buộc phải cắt bỏ toàn bộ quả thận

TS.BS Vũ Ngọc Thắng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Nam học và Y học giới tính cho biết, ung thư tế bào thận là loại ung thư ít đáp ứng với hóa trị và xạ trị. Vì vậy, phẫu thuật triệt căn vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả nhất.

Ê-kíp đã lựa chọn kỹ thuật phẫu thuật nội soi ngả sau phúc mạc (Retroperitoneoscopic Live Nephrectomy - RLN), phương pháp được Hiệp hội Niệu khoa châu Âu khuyến cáo. Kỹ thuật này tiếp cận trực tiếp từ vùng hông lưng mà không đi qua ổ bụng, giúp giảm xâm lấn, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện cấu trúc giải phẫu của bệnh nhân có nhiều bất thường. Tĩnh mạch thận chia thành nhiều nhánh nhỏ ngay sát rốn thận khiến thân tĩnh mạch chính rất ngắn, làm tăng đáng kể độ khó của ca phẫu thuật. Sau quá trình bóc tách cẩn trọng, ê-kíp đã lấy trọn khối u cùng huyết khối một cách an toàn.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục thuận lợi và được rút ống dẫn lưu sau 2 ngày.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân mắc ung thư tế bào thận thể tế bào sáng, phù hợp với chẩn đoán trước phẫu thuật. Với giai đoạn này, bệnh nhân chưa cần điều trị bổ trợ mà chỉ cần tái khám và theo dõi định kỳ.

Ung thư thận thường âm thầm đến khi đã muộn

TS.BS Vũ Ngọc Thắng cho hay, ung thư thận là bệnh lý nguy hiểm vì giai đoạn đầu hầu như không có triệu chứng. Phần lớn trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi siêu âm hoặc chụp cắt lớp vì một bệnh lý khác.

Khi xuất hiện các dấu hiệu điển hình như tiểu ra máu, đau vùng hông lưng hoặc sờ thấy khối ở bụng, bệnh thường đã ở giai đoạn tiến triển, thậm chí di căn đến phổi, xương hoặc não.

Bác sĩ Ngọc Thắng cũng nhấn mạnh, với các khối u dưới 4 cm, người bệnh thường có cơ hội được phẫu thuật cắt u bảo tồn nhu mô thận, giúp giữ lại chức năng của thận. Tuy nhiên, nếu khối u phát triển lớn hoặc xâm lấn, nhiều trường hợp bắt buộc phải cắt bỏ toàn bộ quả thận để đảm bảo điều trị triệt căn.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ, nên siêu âm ổ bụng định kỳ 1-2 lần mỗi năm. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn tăng khả năng bảo tồn thận, tránh những cuộc phẫu thuật lớn và giảm nguy cơ biến chứng.