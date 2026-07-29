Ung thư gan "đeo bám" suốt 5 năm, nữ công nhân chưa từng bỏ cuộc: Kết quả khiến bác sĩ cũng xúc động

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) mới nhất không ghi nhận tổn thương còn sót lại. Nữ công nhân được xuất viện trong niềm vui vỡ òa của gia đình và các y bác sĩ.

Mới đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ thông tin về một ca bệnh chiến đấu với ung thư gan suốt 5 năm vừa được điều trị thành công.

Nữ bệnh nhân (38 tuổi, Hưng Yên) là công nhân và đang nuôi ba con nhỏ. Theo ThS.BSNT Dương Thị Hường, người bệnh đã được điều trị viêm gan B bằng thuốc kháng virus đều đặn trong nhiều năm. Năm 2020, trong một lần khám định kỳ, chị phát hiện mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Từ đó đến nay, chị được điều trị bằng nhiều phương pháp như đốt sóng cao tần (RFA), nút mạch hóa chất (TACE) nhiều lần nhằm kiểm soát khối u.

Tuy nhiên, bệnh không đáp ứng như mong đợi. Đến tháng 8/2025, các biện pháp điều trị tiếp tục cho hiệu quả hạn chế. Tháng 12/2025, khối u tăng sinh mạch trở lại. Các bác sĩ chuyển sang điều trị thuốc toàn thân nhưng ung thư vẫn tiếp tục tiến triển, xuất hiện thêm tổn thương mới, trong khi chỉ số AFP tăng lên tới 626 ng/mL, phản ánh hoạt động mạnh của khối u.

Trước tình trạng đó, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Sau khi đánh giá toàn diện bằng các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và phân giai đoạn bệnh, các bác sĩ xác định đây là trường hợp ung thư gan phải tiến triển.

Theo ThS.BSNT Dương Thị Hường, mặc dù đã trải qua nhiều lần điều trị nhưng người bệnh vẫn chưa hết cơ hội. Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa và đánh giá toàn diện mức độ xâm lấn của khối u, chức năng gan cũng như thể trạng, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật cắt gan phải diện rộng.

Ca phẫu thuật lần này được đánh giá là bước ngoặt đối với bệnh nhân sau 5 năm chống chọi với ung thư.

Các chuyên gia tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương)

Không còn tổn thương

Các bác sĩ cho biết ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, chức năng gan của nữ bệnh nhân hồi phục tốt, diễn biến hậu phẫu ổn định. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) kiểm tra không ghi nhận tổn thương còn sót lại, các chỉ điểm khối u giảm rõ rệt.

Chỉ sau 10 ngày điều trị, người mẹ ba con được xuất viện trong niềm vui vỡ òa của gia đình và tập thể y bác sĩ.

Thành công của ca bệnh là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược điều trị đa mô thức và cá thể hóa trong điều trị ung thư gan.

ThS.BSNT Dương Thị Hường chia sẻ: “Không phải mọi trường hợp ung thư gan tiến triển đều đồng nghĩa với mất cơ hội điều trị. Điều quan trọng là người bệnh cần được đánh giá lại liên tục ở từng giai đoạn để điều chỉnh chiến lược phù hợp. Khi được tiếp cận đúng thời điểm, đúng phương pháp, ngay cả những trường hợp tưởng như bế tắc vẫn có thể mở ra cơ hội sống”.

Sau phẫu thuật, chức năng gan của nữ bệnh nhân hồi phục tốt, diễn biến hậu phẫu ổn định. (Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương)

‘Chìa khóa vàng’ giúp kéo dài thời gian sống

Chia sẻ thêm về ca bệnh, BSCKII Nguyễn Trường Giang – Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, cho biết: Trường hợp này cho thấy vai trò quan trọng của điều trị đa mô thức và chiến lược cá thể hóa trong ung thư gan. Việc phối hợp linh hoạt giữa đốt sóng cao tần, nút mạch hóa chất, điều trị thuốc toàn thân và phẫu thuật giúp tối ưu hiệu quả kiểm soát bệnh, đồng thời mở thêm cơ hội điều trị cho những trường hợp trước đây vốn được đánh giá rất khó can thiệp.

BS Giang khuyến cáo người mắc viêm gan B mạn tính cần khám định kỳ và tầm soát ung thư gan thường xuyên theo hướng dẫn của bác sĩ. Khi đã được chẩn đoán ung thư gan, người bệnh cần tuân thủ điều trị, tái khám đúng hẹn và không tự ý bỏ dở quá trình theo dõi.

Mỗi bệnh nhân ung thư gan là một hành trình riêng biệt. Việc đánh giá chính xác giai đoạn bệnh, lựa chọn đúng phương pháp và sự phối hợp chặt chẽ của hội đồng đa chuyên khoa chính là ‘chìa khóa vàng’ giúp kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.