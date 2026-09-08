Người đàn ông 45 tuổi tử vong chỉ sau 90 ngày phát hiện ung thư, bác sĩ thở dài: "Đừng ăn sáng bằng 3 món"

Nếu đang ăn sáng với 3 món "quen nhẵn mặt" nhưng lại thích "tiếp tay" cho ung thư đại trực tràng dưới đây, bạn cần sửa ngay khi còn cơ hội!

Sự ra đi chóng vánh của người đàn ông họ Hoàng, 45 tuổi (Hồ Nam, Trung Quốc) sau vỏn vẹn 90 ngày phát hiện ung thư đại trực tràng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không chỉ bởi thời gian từ khi phát hiện bệnh đến khi tử vong quá nhanh, mà còn vì "thủ phạm" là 3 món ăn sáng cực quen với nhiều gia đình.

Được biết, anh Hoàng nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt dai dẳng, ăn gì cũng bị nôn mửa. Người nhà kể lại, trước đó anh sụt cân rất nhanh, trở nên kén ăn và thường thấy máu trong phân. Tuy nhiên, anh cho rằng đó là bệnh trĩ nội và thay đổi khẩu vị khi sang tuổi trung niên nên chẳng mấy quan tâm. Người nhà nhiều lần giục đi khám anh vẫn thờ ơ, mua sẵn thuốc tiêu hóa hễ bụng khó chịu là lôi ra uống.

Tưởng nhập viện vì bệnh trĩ, người đàn ông ngỡ ngàng phát hiện ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối (Ảnh minh họa)

Đến cả khi nhập viện giữa đêm, anh Hoàng vẫn cho rằng bệnh trĩ đã trở nặng và mình ăn phải đồ ăn không tươi nên đau bụng, rối loạn tiêu hoá. Thế nhưng, kết quả kiểm tra lại chỉ ra một sự thật khủng khiếp: anh Hoàng bị ung thư đại trực tràng giai đoạn 4, đã di căn đến gan, phổi và nhiều hạch bạch huyết.

Dù đã đổ tiền vào hóa trị và liệu pháp miễn dịch, ông vẫn không thể qua khỏi. Ông qua đời sau vỏn vẹn 3 tháng chiến đấu với ung thư trong bệnh viện cùng sự hối hận về sự chủ quan cũng như chế độ ăn uống gây bệnh của mình.

3 món ăn sáng "tiếp tay" cho ung thư đại trực tràng

Bác sĩ Tăng Phúc Nhân (Zeng Furen) thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) chia sẻ, ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư phù hợp với câu nói "bệnh từ miệng mà ra". Với con số kinh khủng khoảng 289.000 ca mắc mới mỗi năm chỉ tính riêng tại Trung Quốc.

Với trường hợp của ông Hoàng, ông không uống rượu bia, không hút thuốc, ăn đủ 3 bữa một ngày nhưng sai lầm khi chọn món ăn sáng. Đáng lo là, 3 món ăn sáng bị liệt vào danh sách "thủ phạm" gây bệnh ở anh Hoàng đều rất quen thuộc, được nhiều người yêu thích. Đó là:

1. Thực phẩm chiên rán và quá nhiều chất béo bão hòa

Quẩy nóng, thịt mỡ, nội tạng động vật hay các món chiên ngập dầu là món khoái khẩu của rất nhiều người như ông Hoàng. Tuy nhiên, hàm lượng chất béo bão hòa cực cao trong các món này chính là thủ phạm gây táo bón kinh niên. Khi phân lưu lại quá lâu, các chất độc hại liên tục cọ xát, gây viêm và kích ứng niêm mạc ruột, lâu dần hình thành các khối polyp ác tính.

2. Đồ muối chua và thực phẩm hun khói

Anh Hoàng rất thích thịt gác bếp và dưa muối, thịt muối trong bữa sáng. Vì rất tiện, chỉ cần lấy ra ăn với cơm nguội mà không phải nấu nướng gì nhiều. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đồ muối chua rất giàu nitrit, khi vào dạ dày sẽ kết hợp với protein tạo thành nitrosamine, là một chất gây ung thư cực mạnh. Trong khi đó, đồ hun khói lại chứa benzopyrene, hoạt chất trực tiếp "tấn công" và làm biến đổi cấu trúc tế bào đại tràng.

Rau củ tốt nhưng ăn quá nhiều rau củ muối chua thì cực hại (Ảnh minh họa)

3. Thực phẩm chứa hàm lượng đường cao

Bánh ngọt, sữa đậu nành thêm quá nhiều đường hay các loại nước ngọt vào buổi sáng là thói quen của không ít người trẻ chứ không riêng gì anh Hoàng. Lượng đường dư thừa dẫn đến béo phì, mà đây là một trong những yếu tố rủi ro hàng đầu gây ung thư. Đường còn làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, tạo môi trường thuận lợi cho các tế bào ung thư đại trực tràng phát triển nhanh hơn.

Bác sĩ Tăng nhắc nhở thêm: "Nhiều người coi bữa sáng là bữa ăn qua loa, nhưng đối với đại tràng, đây là lúc niêm mạc nhạy cảm nhất. Việc nạp vào cơ thể những món ăn không phù hợp chính là hành động tàn phá hệ tiêu hóa thầm lặng". Chưa kể, anh Hoàng còn lười ăn rau củ, bị táo bón kéo dài nhưng xem nhẹ. Anh cũng thường xuyên thức khuya xem bóng đá và xem phim. Cùng với kiểu ăn sáng sai cách nhiều năm, những yếu tố này hiệp đồng khiến ông mắc ung thư, làm ung thư tiến triển nhanh hơn.

Bác sĩ khuyên: 5 việc nên làm để bảo vệ đại trực tràng

Để bảo vệ hệ tiêu hóa nói chung và đại trực tràng nói riêng, bác sĩ Tăng Phúc Nhân khuyên bạn nên ăn sáng đầy đủ chất xơ, protein dễ tiêu hoá và bổ sung đủ nước.

Bên cạnh đó, hãy cảnh giác tuyệt đối với các dấu hiệu: thay đổi thói quen đi ngoài, phân nhỏ dẹt, có máu trong phân hoặc tiêu chảy kéo dài. Đừng vì nỗi sợ nội soi hay tâm lý ngại ngùng mà bỏ qua thời điểm vàng để cứu mạng mình. Khi tế bào ung thư đã di căn sang các bộ phận khác, y học dù hiện đại đến đâu cũng trở nên bất lực.

Phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh, để không rơi vào tình cảnh "hối không kịp" như anh Hoàng, có 5 việc bạn nên làm ngay để giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng:

- Thiết lập chế độ ăn uống khoa học: Ưu tiên thực phẩm thô, rau xanh và các món hấp luộc để cung cấp chất xơ hỗ trợ thải độc, đồng thời hạn chế tối đa đồ chiên nướng hay thực phẩm chế biến sẵn.

- Duy trì vận động và kiểm soát cân nặng: Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp kích thích nhu động ruột và giảm mỡ nội tạng, chính là tác nhân gây viêm mãn tính dẫn đến hình thành khối u.

Nếu không có thời gian tập thể dục, hãy tranh thủ vận động trong các hoạt động hàng ngày để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng (Ảnh minh họa)

- Quản lý căng thẳng và trục não - ruột: Tránh áp lực tâm lý kéo dài vì stress làm suy yếu hàng rào bảo vệ niêm mạc, khiến hệ tiêu hóa dễ bị tổn thương và rối loạn chức năng tự phục hồi.

- Loại bỏ các thói quen gây hại từ chất kích thích: Nói không với thuốc lá và hạn chế tối đa rượu bia, vì các độc tố này trực tiếp tàn phá lớp niêm mạc và làm biến đổi cấu trúc tế bào đường tiêu hóa.

- Chủ động tầm soát và theo dõi di truyền: Thực hiện nội soi định kỳ từ tuổi 40 hoặc sớm hơn nếu gia đình có tiền sử mắc bệnh để kịp thời phát hiện và loại bỏ các polyp trước khi chúng biến chứng ác tính.

Nguồn và ảnh: NetEase Health, Sohu