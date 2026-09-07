Người đàn ông 33 tuổi tưởng chỉ có “bụng bia”, hóa ra là khối u 15cm: Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu

Một người đàn ông 33 tuổi không có triệu chứng bất thường, chỉ thấy bụng ngày càng to. Khi đi khám, anh bất ngờ phát hiện khối u 15cm và mắc ung thư hạch giai đoạn 4.

Anh Trạm, 33 tuổi, cách đây 5 năm, trong giai đoạn công việc thường xuyên phải giao tiếp, tiếp khách, nhận thấy bụng ngày càng to nhưng cho rằng chỉ là “bụng bia” và không cảm thấy bất kỳ triệu chứng khó chịu nào.

Mãi đến khi đi kiểm tra sức khỏe, anh Trạm (tại Trung Quốc) mới phát hiện trong ổ bụng có một khối u khổng lồ 15 cm và được chẩn đoán mắc ung thư hạch tế bào B lớn lan tỏa giai đoạn 4.

Tỷ lệ mắc ở người trẻ tăng, hơn 4/10 người không biết dấu hiệu ung thư hạch

Theo phân tích dữ liệu ung thư tại Đài Loan (Trung Quốc), số ca ung thư hạch mới được chẩn đoán tại Đài Loan trong 20 năm qua đã tăng hơn gấp đôi. Tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm người trẻ từ 20-39 tuổi cũng có xu hướng gia tăng.

Tuy nhiên, một khảo sát mới nhất do Quỹ Hy vọng Ung thư thực hiện cho thấy có tới 43,3% bệnh nhân trước khi được chẩn đoán hoàn toàn không biết 6 dấu hiệu cảnh báo có thể liên quan đến ung thư hạch, gồm “sốt, sưng, ngứa, đổ mồ hôi, ho, sụt cân”.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Hầu Tín An, bác sĩ huyết học và ung thư tại Đài Loan, cho biết việc chẩn đoán và điều trị ung thư hạch hiện đối mặt với 3 thách thức lớn: có nhiều phân nhóm nên việc chẩn đoán phức tạp; một số phân nhóm có tính xâm lấn cao tiến triển nhanh; và khi bệnh tái phát hoặc khó điều trị, việc lựa chọn phương pháp điều trị trở nên phức tạp hơn.

Bác sĩ Hầu nhắc nhở nếu xuất hiện các dấu hiệu như “sốt” (sốt không rõ nguyên nhân), “sưng” (hạch bạch huyết sưng to không đau), “ngứa” (ngứa dai dẳng), “mồ hôi” (đổ mồ hôi ban đêm), “ho” (ho kéo dài), “sụt cân” (giảm cân không rõ nguyên nhân), đặc biệt khi các triệu chứng kéo dài, không tìm được nguyên nhân hoặc ngày càng nghiêm trọng, cần chủ động đi khám để được đánh giá. Điều này giúp người bệnh tranh thủ thời gian quý giá để chẩn đoán và điều trị.

Bác sĩ Hoàng Thái Trung, một bác sĩ huyết học và ung thư khác tại Đài Loan, cho biết cùng với sự phát triển của y học, ngoài hóa trị, hiện nay tùy thuộc vào từng phân nhóm và giai đoạn bệnh, người bệnh còn có nhiều lựa chọn điều trị như liệu pháp kháng thể và thuốc nhắm trúng đích, liệu pháp tế bào CAR-T, kháng thể hai đặc hiệu.

Bác sĩ Hoàng nhấn mạnh, ngay cả khi bệnh không may tái phát, điều đó hoàn toàn không có nghĩa quá trình điều trị đã đi đến hồi kết. Nếu tích cực trao đổi với đội ngũ y tế và đánh giá lại tình trạng bệnh, một số bệnh nhân vẫn có cơ hội đạt được thời gian lui bệnh kéo dài, thậm chí hướng tới mục tiêu chữa khỏi.