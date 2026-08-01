Người bán cá tiết lộ quy tắc “5 không" khi mua cá

Theo chia sẻ của người bán cá, có 5 dấu hiệu cần tránh khi chọn mua cá. Đây đều là những loại cá mà ngay cả người trong nghề cũng không muốn mua về ăn.

Không giống cá sống có thể quan sát khả năng bơi, cá ướp lạnh đã được bảo quản bằng đá nên khó xác định độ tươi chỉ bằng cái nhìn ban đầu. Vì vậy, người bán cá tiết lộ quy tắc “5 không”, dựa trên thân, bụng, mang, mùi và mắt cá, giúp người mua tránh chọn phải những con đã để lâu hoặc có chất lượng không bảo đảm.

Quy tắc “5 không" khi mua cá

Không mua cá có thịt mềm, mất độ đàn hồi

Chọn mua cá dựa trên thịt cá (Ảnh: Food Safety).

Cá tươi thường có một lớp nhớt mỏng tự nhiên trên bề mặt, các vảy xếp sát nhau và bám chắc vào thân. Da cá nguyên vẹn, không có vết rách lớn hoặc hình dạng bất thường.

Khi dùng ngón tay ấn nhẹ vào thân, thịt cá phải chắc và có độ đàn hồi. Vết lõm nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, mặt cắt thịt có độ bóng và không xuất hiện mùi lạ.

Ngược lại, nếu thịt mềm, lỏng lẻo, dễ tách khỏi xương hoặc vết lõm vẫn còn sau khi ấn, người mua không nên lựa chọn. Đây có thể là dấu hiệu cá đã không còn tươi.

Không mua cá có bụng phình hoặc hậu môn lồi

Phần bụng cá cũng phản ánh khá rõ tình trạng bảo quản. Cá tươi thường có bụng nguyên vẹn, không trương phồng, không bị rách hoặc chảy dịch.

Phần hậu môn của cá còn tươi thường có màu trắng và hơi lõm vào bên trong. Nếu bộ phận này đổi màu, lồi ra ngoài hoặc khu vực bụng có dấu hiệu phình bất thường, tốt nhất nên đặt con cá xuống.

Không mua cá có mang xám, mùi nặng

Người mua có thể dùng tay nhẹ nhàng mở nắp mang để kiểm tra. Mang của cá tương đối tươi thường có màu đỏ sáng, đi kèm mùi tanh tự nhiên của hải sản nhưng không gây khó chịu.

Nếu mang đã chuyển sang màu đỏ sẫm, xám tối hoặc có nhiều nhớt bẩn, cá có thể đã được bảo quản khá lâu. Mùi nồng, hắc hoặc khó chịu ở phần mang cũng là dấu hiệu không nên bỏ qua.

Tuy nhiên, khi kiểm tra, người mua cần thao tác nhẹ nhàng và tuân thủ quy định vệ sinh tại quầy hàng.

Không mua cá có mùi hôi bất thường

Cá luôn có mùi tanh đặc trưng (Ảnh: Fishing World).

Cá luôn có mùi tanh đặc trưng, nhưng mùi tanh tự nhiên khác với mùi ôi, thối hoặc chua.

Đây là một trong những cách kiểm tra trực tiếp và dễ thực hiện nhất. Nếu cá bốc mùi nồng, gây cảm giác khó chịu hoặc có mùi khác thường, người mua không nên vì giá rẻ mà cố lựa chọn.

Đặc biệt, không nên chỉ ngửi phần thân bên ngoài. Có thể kiểm tra kỹ hơn tại khu vực mang và bụng, bởi đây là những nơi dễ xuất hiện dấu hiệu giảm chất lượng.

Không mua cá có mắt đục, tối màu

Mắt cá là đặc điểm dễ quan sát ngay cả khi nhiều con được xếp chung trên quầy. Cá còn tươi thường có mắt sáng, trong, màng mắt nguyên vẹn và nhãn cầu giữ được hình dạng tự nhiên.

Nếu mắt cá trở nên đục, tối màu, màng mắt không còn rõ hoặc nhãn cầu lõm xuống, đây có thể là dấu hiệu cá đã chết khá lâu.

Khi lựa chọn, nên kết hợp kiểm tra mắt với mang, bụng, độ đàn hồi và mùi. Không nên chỉ dựa vào một đặc điểm riêng lẻ để đánh giá toàn bộ chất lượng con cá.

Nguồn: Sohu