Nghịch lý QĐ Israel năm 2019: Không quân đại thắng, phòng không "giơ đầu chịu báng"?

Ngày 3/1/2020, tờ Jerusalem Post xuất bản bài viết "IDF: 54 targets struck in Syria, 900 in Gaza over past year" (tạm dịch: Lực lượng phòng vệ Israel (IDF): Trong năm qua đã không kích 54 mục tiêu ở Syria, 900 ở Gaza) của tác giả Anna Ahronheim.

Nhằm cung cấp cho độc giả cái nhìn từ phía Israel về các hoạt động quân sự mà quân đội nước này đã triển khai trong năm 2019 và ảnh hưởng của nó tới hiện tại, chúng tôi xin được lược dịch bài viết.

Gần 1.000 lượt không kích của máy bay Israel ở Syria và Dải Gaza

Hôm 2/1/2020, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã lần đầu tiên công bố chính xác số lượng mục tiêu mà máy bay Israel đã không kích trong năm qua bao gồm 54 mục tiêu ở Syria và 900 tại Dải Gaza.

Dựa vào con số nói trên có thể thấy rõ Israel đã và đang nỗ lực thực hiện một chiến dịch không kích kéo dài nhằm ngăn chặn Iran thiết lập "con đường huyết mạch" 1.200 km nối Tehran đến Địa Trung Hải và uy hiếp biên giới phía bắc (Cao nguyên Golan và biên giới với Lebanon).

Israel đã phủ nhận việc máy bay của họ không kích vào các mục tiêu của Syria, quốc gia vẫn trong tình trạng chiến tranh và cho rằng các cuộc không kích là biện pháp "phòng ngừa" nhằm ngăn chặn "mưu đồ tấn công" của Iran hoặc lực lượng ủy nhiệm của họ là Hezbollah.

Đồ họa cho thấy các mục tiêu bị không kích của Israel trong năm 2019 ở Syria.

Vào ngày 1/9/2019, Hezbollah đã khai hỏa một tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Kornet vào xe cơ giới của IDF ở miền bắc Israel. Mặc dù không có thương vong, nhưng vụ việc đánh dấu có nguy cơ lan rộng trở thành một cuộc chiến kể từ sau Chiến tranh Lebanon 2006.

Ngoài các mục tiêu ở Syria, IDF cũng lưu ý rằng họ đã phá hủy 6 đường hầm xuyên biên giới do Hezbollah đào từ miền nam Lebanon vào miền bắc Israel và xây dựng 38 km hàng rào dọc theo biên giới phía bắc (khu vực Cao nguyên Golan chiếm đóng của Syria).

Trong bối cảnh chiến sự ở Syria vẫn đang tiếp diễn và việc người Mỹ tham chiến bên cạnh máy bay của Israel, IDF đã có được lợi thế quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ tấn công của các lực lượng ủy nhiệm của Iran tại Syria, Lebanon và Iraq.

Máy bay chiến đấu F-35 của Israel, Mỹ và Anh tham gia một cuộc tập trận trên biển Địa Trung Hải tháng 6/2019 (Nguồn IDF).

Israel dưới "mưa rocket" của người Palestine

Năm 2019 cũng là năm bạo lực nghiêm trọng nhất giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza kể từ năm 2014.

Các nhóm vũ trang ở Dải Gaza đã khai hỏa 1.295 rocket trong năm 2019 so với hơn 1.000 rocket đã được khai hỏa vào năm 2018, 35 vào năm 2017, 15 năm 2016 và 21 vào năm 2015.

Phần lớn trong số chúng (93%) đã được khai hỏa trong 12 đợt bùng phát bạo lực giữa Israel và các nhóm vũ trang ở Dải Gaza.

Theo IDF, 729 trong số rocket nói trên bắn vào khu vực nông thôn và 478 rocket khác nhằm vào các khu định cư của Israel. Một con số ấn tượng là 85% trong số rocket đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome đánh chặn .

Một rocket (được cho là Qassam-3) chuẩn bị khai hỏa từ Dải Gaza vào mục tiêu Israel.

Trong năm 2019, Không quân Israel đã thực hiện hơn 1.800 đợt xuất kích và không kích 900 mục tiêu phần lớn là các nhóm vũ trang Hamas và Tổ chức thánh chiến Palestine (PIJ) được Iran hậu thuẫn so với 865 cuộc không kích đã được tiến hành trong năm 2018.

Máy bay không người lái (UAV) của IDF đã hoạt động hơn 40.000 giờ trong các nhiệm vụ trinh sát trong năm qua.

Ở Bờ Tây sông Jordan, các cuộc tấn công (chủ yếu bằng vũ khí nhỏ, vũ khí lạnh và ném đá) của người Palestine nhằm vào IDF và người Israel đã giảm đáng kể, chỉ có 51 vụ tấn công trong năm 2019 so với 76 của năm 2018, 75 của năm 2017 và 141 của năm 2016.

IDF lưu ý rằng 603 súng và 521 dao đã bị tịch thu từ người Palestine ở Bờ Tây so với 406 súng và 273 dao bị tịch thu năm 2018.

Cùng với diễn biến mới nhất tại Iraq, dự đoán trong năm 2020 IDF sẽ phải đối mặt với một sự "bùng nổ" rocket đặc biệt là ở khu vực Dải Gaza nhằm báo thù cho cái chết của chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Qassem Souleiman.