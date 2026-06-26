Hàng chục triệu euro được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) bơm vào Yemen đã biến mất bí ẩn trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2025.

Chiến binh thuộc lực lượng Houthi.

Hãng RT dẫn nguồn từ tờ Welt am Sonntag của Đức, cho biết ít nhất 24 nhân viên của GIZ đã tham gia vào các vụ biển thủ.

Những nhân viên này và có thể cả những người khác, đã làm giàu bất chính bằng cách lập hóa đơn cho GIZ về các hội thảo đào tạo không hề tồn tại và các hợp đồng được thổi phồng giá trị với các đối tác tại Yemen, cũng như các chuyến đi chưa từng diễn ra và các đơn xin tài trợ giả mạo được cho là đến từ các nhà thầu Yemen.

Ban lãnh đạo GIZ đã biết về gian lận có hệ thống, có tổ chức trong nội bộ tổ chức từ năm 2023 và cả 24 nhân viên đều đã bị sa thải.

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết hội đồng quản trị của GIZ, đứng đầu là người phát ngôn Thorsten Schafer-Gumbel, đã giấu thông tin này khỏi hội đồng giám sát có nhiệm vụ theo dõi các hoạt động của cơ quan này.

Trước công chúng, GIZ đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ gian lận, mô tả nó là "những sai phạm thương mại". Cho đến nay, chưa có nhân viên nào của GIZ bị truy tố vì vai trò của họ trong bất kỳ vụ tham nhũng nào.

Đức có tài trợ cho lực lượng Houthi?

GIZ hoạt động tại miền bắc Yemen do lực lượng Houthi kiểm soát từ năm 2015 đến năm 2025.

Tờ báo lưu ý bất kỳ tổ chức nước ngoài nào muốn hoạt động ở đây đều phải thỏa hiệp với lực lượng kiểm soát khu vực và vì phần lớn các vụ gian lận có liên quan đến các cộng tác viên địa phương, nên không thể loại trừ khả năng một phần tiền mặt này đã rơi vào tay lực lượng Houthi.

Báo cáo cũng lưu ý GIZ tiếp tục giao dịch với Ngân hàng Yemen Kuwait bất chấp các cảnh báo nội bộ vào năm 2023. Ngân hàng này sau đó đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì bị cáo buộc giúp lực lượng Houthi thành lập và tài trợ cho các công ty bình phong.

Không thể biết chính xác số tiền đã được chuyển cho Houthi là bao nhiêu, vì GIZ đã tiêu hủy nhiều hồ sơ khi rút khỏi lãnh thổ của lực lượng Houthi năm ngoái.

Việc tiêu hủy này được cho là do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức ra lệnh. Do đó, nếu bất kỳ khoản tiền nào đến tay lực lượng Houthi, Đức có liên quan trực tiếp đến việc che giấu các khoản chuyển tiền này.

Được biết đến chính thức với tên gọi phong trào Ansar Allah, lực lượng Houthi đã bị Mỹ trừng phạt và liên tục bị Chính phủ Đức lên án.

Đức coi Chính phủ được quốc tế công nhận (IRG) – một liên minh gồm nhiều phe phái chống Houthi được Saudi Arabia hậu thuẫn là chính phủ hợp pháp của Yemen.

Ngoài ra, Đức còn đóng góp vào chiến dịch chống Houthi "Operation Aspides" của EU tại Biển Đỏ và khẳng định hoạt động của GIZ ở miền Bắc Yemen nhằm mục đích "ngăn chặn lực lượng dân quân Houthi gia tăng sức mạnh".

Từ năm 2015 đến năm 2025, Đức đã chi hơn 100 triệu euro (114 triệu USD) cho các dự án ở Yemen.

Theo một cuộc điều tra năm 2019 của một nhóm các hãng truyền thông Đức, quân đội Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã sử dụng tàu chiến, kho vũ khí và công nghệ xe tăng từ Đức trong cuộc chiến chống lại quốc gia nghèo nhất khu vực.

Tiết lộ này đã gây ra sự phẫn nộ ở Đức và việc xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sau đó đã bị cấm. Cuộc can thiệp do Saudi Arabia dẫn đầu vào Yemen đã làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã ảm đạm.

Bên cạnh hàng chục nghìn thường dân thiệt mạng trong các cuộc xung đột tại miền Bắc Yemen, việc Saudi Arabia phong tỏa các cảng của Yemen đã gây ra điều mà Hội đồng Người tị nạn Na Uy gọi vào năm 2017 là "nạn đói do con người gây ra với quy mô chưa từng thấy".

Điều kỳ lạ là quân đội Đức có thể đã chiến đấu chống lại các phần tử cực đoan được Đức tài trợ ở Yemen trong khi tiền của Đức lại được dùng để chi trả cho các dự án nhân đạo ở những khu vực bị tàn phá bởi vũ khí của Đức.

Chính phủ Đức đã phản ứng thế nào?

Mặc dù các Giám đốc của GIZ đã biết về vụ gian lận này từ năm 2023, nhưng Chính phủ Đức vẫn giữ im lặng về vấn đề này.

Tuy nhiên, sau bài báo trên tờ Welt am Sonntag, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo cầm quyền của Thủ tướng Friedrich Merz đã kêu gọi cơ quan này giải thích đầy đủ về các hành động của mình ở Yemen.

Đảng Thay thế cho Đức (AfD) cánh hữu, đảng được yêu thích nhất nước, thậm chí còn đi xa hơn khi đề xuất giải tán hoàn toàn GIZ.

Phát ngôn viên của AfD Rocco Kever, nói rằng vụ bê bối này một lần nữa nhấn mạnh những thiếu sót cơ bản trong chính sách viện trợ phát triển hiện tại của Đức: Hàng tỷ USD được chi tiêu mà Đức hoặc các nước đối tác không thu được lợi ích bền vững nào.

Người phát ngôn Kever cho rằng cách đối xử của Tổng thống Mỹ Trump với USAID là một ví dụ mà Đức có thể noi theo, gọi việc cắt giảm ngân sách của cơ quan này là một tín hiệu thú vị và dũng cảm.