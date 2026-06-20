Quân đội Đức có thể phải áp dụng các biện pháp bắt buộc để điều động binh sĩ tới khu vực gần biên giới Nga.

Quan chức quân đội Đức.

Theo truyền thông địa phương, Đức đang xây dựng Lữ đoàn Thiết giáp số 45 tại Lithuania như một dự án trọng điểm trong chương trình tăng cường quân sự, động thái mà Nga nhiều lần chỉ trích là biểu hiện của chủ nghĩa phục thù và hoài niệm về quá khứ phát xít.

Đơn vị này dự kiến đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn vào cuối năm 2027, với khoảng 4.800 binh sĩ và 200 nhân viên dân sự. Tuy nhiên, theo Die Welt, hiện mới có khoảng 1.800 người được triển khai, trong khi Lực lượng Vũ trang Đức vẫn cần bổ sung hàng nghìn vị trí.

Theo Der Spiegel, tình trạng thiếu hụt đặc biệt nghiêm trọng ở các vị trí đòi hỏi trình độ cao và chuyên môn đặc biệt, gồm chuyên gia công nghệ thông tin, lực lượng trinh sát, đơn vị phòng thủ CBRN (hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân), đội bảo dưỡng phương tiện và các đơn vị hỗ trợ.

Bộ Quốc phòng Đức thừa nhận "khả năng sẵn sàng tác chiến được đặt lên trên yếu tố tự nguyện", cho thấy có thể áp dụng các "biện pháp bắt buộc" nếu việc tuyển quân tự nguyện không đạt kết quả.

"Ưu tiên hàng đầu của lục quân là đưa Lữ đoàn Lithuania đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ vào năm tới. Vì mục tiêu đó, chúng tôi sẽ tuân thủ nguyên tắc tự nguyện và bổ sung bằng các biện pháp bắt buộc khi cần thiết", Tổng thanh tra Lục quân, Trung tướng Christian Freuding, nói với Die Welt.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cam kết việc triển khai lực lượng sẽ dựa trên tinh thần tự nguyện và đã phát động chiến dịch tuyển quân quy mô lớn, gồm các chuyến tham quan doanh trại và đưa binh sĩ cùng gia đình tới Lithuania.

Tuy nhiên, Die Welt cho biết chiến dịch này không giúp lấp đầy khoảng trống nhân sự. Bên cạnh đó, một "sai sót trong tính toán" có thể khiến binh sĩ được triển khai tới Lithuania nhận mức hỗ trợ thấp hơn mức đã quảng bá, làm gia tăng tranh cãi.

Lữ đoàn Thiết giáp 45 chính thức được kích hoạt vào năm 2025, đánh dấu lần đầu tiên Đức duy trì triển khai quân thường trực ở nước ngoài kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Đơn vị chủ yếu đóng tại Rudninkai, cách biên giới Belarus khoảng 30km, trong khi căn cứ thứ 2 ở Rukla nằm cách vùng Kaliningrad của Nga khoảng 100km.

Giới chức Đức nhiều lần tuyên bố nước này cần sẵn sàng cho khả năng xảy ra xung đột với Nga vào năm 2029. Thủ tướng Friedrich Merz cũng cam kết xây dựng Lực lượng vũ trang Đức thành lực lượng lục quân thông thường mạnh nhất châu Âu.

Trong tuần này, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng quá trình tái vũ trang của Đức và mối quan hệ ngày càng chặt chẽ với Ukraine cho thấy "bản năng phát xít" của nước này chưa biến mất.

Nga nhiều lần khẳng định không có ý định tấn công NATO hay Liên minh châu Âu nếu không bị tấn công trước, đồng thời cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đang lợi dụng xung đột Ukraine để khôi phục chủ nghĩa quân phiệt và theo đuổi mục tiêu đánh bại Nga về mặt chiến lược.