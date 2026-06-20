Bộ Quốc phòng Đức đã tìm đến các công ty của Ukraine và Israel để có thể nhanh chóng mua tên lửa, sau khi Mỹ không bán Tomahawk.

Chính phủ Đức đang tìm cách mua tên lửa hành trình tầm xa giá rẻ cần thiết để răn đe Nga, trong khi các nỗ lực của Đức nhằm có được tên lửa của Mỹ vẫn đang tiếp diễn.

Vào tháng 7/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã gửi một bức thư chính thức yêu cầu tới người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth liên quan đến hệ thống Typhon.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ không bắt đầu quy trình bán hàng chính thức cho đến giữa năm 2026, vì chính sách xuất khẩu vẫn chưa được thống nhất. Ngoài ra, Mỹ đang cân nhắc việc từ chối cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Đức do lo ngại về phản ứng từ phía Nga.

Theo hai quan chức châu Âu và một quan chức Mỹ, Mỹ lo ngại leo thang căng thẳng và khả năng Nga trả đũa. Điều này buộc Đức phải tìm kiếm các giải pháp thay thế.

Tờ Politico cho biết, hai sản phẩm phát triển của Ukraine đang tham gia cuộc cạnh tranh là tên lửa hành trình Flamingo và máy bay không người lái phản lực Bars.

Danh sách dự thầu cũng bao gồm công ty Covenant của Israel - Mỹ, một doanh nghiệp ít được biết đến với tên lửa Anthem. Loại đạn dẫn đường này dự kiến sẽ được thử nghiệm tại Israel vào cuối tháng 6/2026.

Theo thông tin từ bài báo, công ty này dự định xây dựng một hệ sinh thái cung ứng độc lập của châu Âu và các dây chuyền sản xuất tại Đức cùng với Vương quốc Anh.

Nhà đầu tư của Covenant bao gồm một số quỹ đầu tư mạo hiểm của Mỹ như: Founders Fund, do nhà tài phiệt công nghệ người Đức - Mỹ Peter Thiel đứng đầu và Andreessen Horowitz - do các nhà đầu tư người Mỹ Marc Andreessen và Ben Horowitz dẫn đầu.

Máy bay không người lái phản lực Bars.

Tuy nhiên, lời kêu gọi này không có nghĩa là Đức đã sẵn sàng mua tên lửa từ bất kỳ công ty nào trong số đó, mà chỉ cho thấy họ đang tìm kiếm điều gì: Tên lửa hành trình đủ rẻ để mua sắm hàng loạt, đủ nhanh để triển khai gấp và có khả năng đe dọa các mục tiêu ở Nga.

Điều làm tăng thêm sức hấp dẫn của tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, dẫn tới việc công ty quốc phòng Diehl Defense của Đức hiện đang đàm phán với Fire Point về khả năng cùng sản xuất vũ khí này tại Đức.