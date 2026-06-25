Một sản phẩm của Thái Lan và 2 nước ASEAN bị giáng đòn thuế: Xuất khẩu từ Việt Nam tăng vọt 3.400%

Mexico đã áp thuế chống bán phá giá 5 năm đối với dứa đóng hộp của Thái Lan, Philippines và Indonesia, trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang mở rộng thị trường tại Mexico.

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) ngày 23/6 đưa tin, các nhà xuất khẩu dứa đóng hộp của Thái Lan đang đối mặt với một thách thức dài hạn mới tại thị trường Mexico sau khi chính phủ nước này áp thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia và Philippines trong thời hạn 5 năm.

Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 20/6/2026, áp thuế chống bán phá giá 0,93 USD/kg đối với dứa đóng hộp từ Thái Lan. Thuế suất mới này có thể làm suy yếu khả năng cạnh tranh về giá của Thái Lan tại Mexico, ngay cả khi các nhà nhập khẩu Mexico vẫn đánh giá cao chất lượng sản phẩm của Thái Lan.

Các nhà xuất khẩu dứa đóng hộp của Thái Lan bị áp thuế chống bán phá giá từ Mexico trong vòng 5 năm, trong khi Việt Nam và Trung Quốc đang dần chiếm lĩnh thị trường. Ảnh: The Nation

Ngày 19/6, Bộ Kinh tế Mexico đã công bố phán quyết cuối cùng về chống bán phá giá, liên quan đến dứa đóng hộp theo mã số thuế 2008.20.01 từ Thái Lan, Philippines và Indonesia.

Theo phán quyết, chính phủ Mexico nhận thấy việc nhập khẩu dứa đóng hộp từ ba quốc gia trên đã gây thiệt hại cho ngành công nghiệp trong nước của nước này.

Mức thuế được ấn định là 0,93 USD/kg đối với Thái Lan; 0,94 USD/kg đối với Philippines; 0,99 USD/kg đối với nhà xuất khẩu PT Great của Indonesia và 1,02 USD/kg đối với các nhà xuất khẩu khác của Indonesia.

Văn phòng Thương mại Thái Lan tại Mexico City, thuộc Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế (DITP), cho biết cuộc điều tra của Mexico cho thấy hàng nhập khẩu từ Thái Lan, Philippines và Indonesia được bán với giá thấp hơn khoảng 40% so với giá bán của các nhà sản xuất trong nước Mexico và thấp hơn 23% so với hàng nhập khẩu từ các nguồn khác.

Mexico cũng nêu ra những dấu hiệu thiệt hại đối với ngành công nghiệp trong nước, bao gồm tổng sản lượng giảm 21%, sản lượng thị trường nội địa giảm 22%, thị phần giảm 12,9%, tỷ lệ việc làm thấp hơn, tiền lương giảm, năng suất giảm và doanh thu sụt giảm.

Thị trường đã bắt đầu có những biến động

Theo The Nation, phán quyết cuối cùng được đưa ra sau cuộc điều tra chống bán phá giá của Mexico, sau khi các nhà sản xuất Productos Santa Mónica và Sabormex của nước này đệ đơn khiếu nại cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh từ dứa đóng hộp nhập khẩu từ Thái Lan, Philippines và Indonesia. Thời gian điều tra kéo dài từ ngày 1/4/2023 đến ngày 31/3/2024.

Mexico cũng đã áp thuế chống bán phá giá tạm thời từ ngày 4/10/2025 đến ngày 4/2/2026. Các biện pháp tạm thời này đã làm biến động thị trường dứa đóng hộp, với nhập khẩu từ Indonesia và Philippines giảm mạnh, trong khi nhập khẩu từ thị trường Việt Nam và Trung Quốc tăng trưởng.

Số liệu của Ngân hàng Trung ương Mexico do Văn phòng Thương mại Thái Lan trích dẫn cho thấy Mexico đã nhập khẩu dứa đóng hộp trị giá 19,48 triệu USD trong giai đoạn 4 tháng đầu năm 2026, tăng 136,08% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu từ Thái Lan đạt 4,76 triệu USD, tăng 43,86% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu dứa đóng hộp của Việt Nam sang Mexico đạt 5,83 triệu USD, tăng vọt 3.438,04%; trong khi sản phẩm Trung Quốc gia nhập thị trường Mexico với kim ngạch nhập khẩu đạt 2,49 triệu USD sau khi không ghi nhận khoản nhập khẩu nào trong cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ Indonesia và Philippines giảm lần lượt 88,21% và 66,41%.