Sau màn thực chiến trên bầu trời Nam Á, J-10CE Trung Quốc sắp có khách mua mới: Ấn Độ không thể 'rời mắt'

Thỏa thuận này sẽ đưa Bangladesh thành nước thứ ba trên thế giới sở hữu chiến đấu cơ Trung Quốc, cũng như củng cố quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển giữa Dhaka và Bắc Kinh.

Chuyên trang hàng không Aviacionline ngày 22/6 đưa tin, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Bangladesh Tarique Rahman diễn ra từ ngày 23 đến 26/6 có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chương trình hiện đại hóa quân sự lớn bậc nhất lịch sử Bangladesh.

Theo nhiều nguồn tin từ Dhaka, chính phủ Bangladesh đang đẩy mạnh đàm phán để mua 24 máy bay chiến đấu đa năng Chengdu J-10CE, với mục tiêu ký kết thỏa thuận trước tháng 8 năm nay.

Nếu được hoàn tất, thỏa thuận này sẽ đưa Bangladesh trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới vận hành J-10CE, biến thể xuất khẩu của máy bay chiến đấu thế hệ 4.5 của Trung Quốc do Tập đoàn Máy bay Thành Đô phát triển và hiện đang phục vụ trong Không quân Trung Quốc và Không quân Pakistan.

Bangladesh đang xem xét việc mua 24 máy bay chiến đấu J-10CE để thay thế phi đội F-7 đã lỗi thời và bổ sung cho phi đội MiG-29 hiện có, trong một chương trình hiện đại hóa không quân lớn nhất trong lịch sử nước này. Ảnh: Aviacionline

Một phần của thỏa thuận song phương rộng lớn hơn

Theo các báo cáo của truyền thông Bangladesh, một phái đoàn Trung Quốc gần đây đã đến Dhaka để đẩy nhanh các cuộc thảo luận, trong khi các quan chức của cả hai nước dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp chuyên biệt về hợp tác quốc phòng trong thời gian ông Rahman ở Trung Quốc.

Thương vụ tiềm năng này được cho là một phần của gói thỏa thuận song phương rộng hơn bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng, sáng kiến đầu tư và hợp tác kinh tế.

Các quan chức tại Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Bangladesh cho biết Dhaka sẽ tìm kiếm khoản tài trợ gần 6 tỷ USD từ Trung Quốc cho một loạt các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển nhân chuyến thăm của Thủ tướng Rahman.

“Mục tiêu chính của chúng tôi trong chuyến thăm của Thủ tướng sẽ là thu hút đầu tư từ Trung Quốc”, một quan chức Bộ Ngoại giao Bangladesh nói với tờ Daily Star của nước này.

Bangladesh và Trung Quốc dự kiến sẽ ký khoảng chục biên bản ghi nhớ (MoU) về các lĩnh vực năng lượng xanh, xe điện, năng lượng mặt trời, hiện đại hóa cảng Mongla, hợp tác truyền thông, các chương trình đào tạo và phát triển Khu kinh tế và công nghiệp Trung Quốc tại Chattogram. Bangladesh có thể cần khoảng 2 tỷ USD cho những sáng kiến đó.

Có thể sẽ cần thêm 4 tỷ USD nữa để mở rộng mạng lưới truyền tải điện quốc gia, tăng cường lưới điện, xây dựng đường cao tốc trên cao Dhaka-Ashulia, xây dựng nhà máy xử lý nước mặt Rajshahi WASA và mua sắm bốn tàu.

Một biên bản ghi nhớ cũng có thể được ký kết để thành lập Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Bangladesh-Trung Quốc với 1.000 giường bệnh, nhiều khả năng sẽ được tài trợ thông qua một khoản viện trợ của Trung Quốc.

Các quan chức Bangladesh cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn về các dự án lớn hơn, bao gồm cầu Padma thứ hai và cầu Jamuna thứ hai, mặc dù không có thỏa thuận quan trọng nào được dự kiến trong chuyến thăm này. Dự án quản lý sông Teesta cũng có thể được đề cập trong các cuộc đàm phán.

Ngoài ra, Bangladesh cũng có thể tìm cách giảm lãi suất và kéo dài thời gian trả nợ cũng như thời gian ân hạn cho các khoản vay hiện có từ Trung Quốc.

Mohammad Abdur Razzaque - chủ tịch của tổ chức Nghiên cứu và Tích hợp Chính sách vì Phát triển (RAPID) của Bangladesh - mô tả chuyến thăm này là một cơ hội lớn để mở rộng đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ.

“Trung Quốc có cả vốn và chuyên môn kỹ thuật để hỗ trợ các nước đang phát triển, nhưng sự tham gia của Bangladesh phải mang tính chiến lược”, ông nói. “Chúng ta [Bangladesh] nên ưu tiên các dự án giúp xây dựng các ngành công nghiệp hướng xuất khẩu và tạo ra ngoại tệ.”

Theo Daily Star, Bangladesh xuất khẩu khoảng 1 tỷ USD hàng hóa sang Trung Quốc mỗi năm, trong khi nhập khẩu vượt 23 tỷ USD.

Bước tiến vượt bậc về công nghệ cho Không quân Bangladesh

Aviacionline nhận định, nếu máy bay J-10CE được đưa vào sử dụng sẽ đánh dấu một sự chuyển đổi đáng kể đối với Không quân Bangladesh - lực lượng hiện vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các máy bay cũ như F-7BG (một biến thể của MiG-21) do Trung Quốc sản xuất và một phi đội nhỏ máy bay chiến đấu MiG-29.

Máy bay chiến đấu F-7BG Thành Đô của Không quân Bangladesh. Ảnh: Aviacionline

J-10CE sở hữu công nghệ tiên tiến hơn nhiều, bao gồm radar mảng pha chủ động AESA mạnh mẽ, hệ thống tác chiến điện tử tinh vi, khả năng liên kết dữ liệu và tương thích với các loại vũ khí không đối không hiện đại như tên lửa PL-10 và PL-15E. Những năng lực này của J-10CE sẽ cho phép Bangladesh triển khai đầy đủ các hoạt động tác chiến ngoài tầm nhìn, đồng thời tăng cường đáng kể các nhiệm vụ tấn công chính xác và giành ưu thế trên không.

Loại máy bay này cũng nổi bật nhờ thiết kế khí động học, hệ thống điều khiển bay điện tử fly-by-wire và khả năng mang vũ khí lớn hơn so với các biến thể J-10 trước đó. Việc đưa J-10CE vào sử dụng sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với lực lượng không quân Bangladesh vốn đã vận hành các khí tài cũ hơn trong nhiều thập kỷ.

Mặc dù các chi tiết cuối cùng của hợp đồng vẫn chưa được chính thức xác nhận, nhưng các báo cáo gần đây cho thấy mỗi máy bay có thể có giá khoảng 40 triệu USD, nâng tổng chi phí cho toàn bộ máy bay lên khoảng 960 triệu USD.

Tuy nhiên, các ước tính được công bố vào năm 2025 cho thấy một chương trình rộng hơn có giá trị khoảng 2,2 tỷ USD, bao gồm đào tạo, cơ sở hạ tầng, phụ tùng thay thế, vũ khí, hỗ trợ hậu cần và bảo trì dài hạn.

Ảnh hưởng của J-10CE sau xung đột Ấn Độ - Pakistan

Aviacionline đưa tin, sự quan tâm quốc tế đối với máy bay J-10CE đã tăng lên đáng kể sau các cuộc không chiến giữa Ấn Độ và Pakistan vào tháng 5/2025.

Trong cuộc xung đột, Pakistan đã sử dụng chiến đấu cơ J-10CE trong các hoạt động không chiến cường độ cao chống lại máy bay của Không quân Ấn Độ. Các quan chức Pakistan và các nguồn tin Trung Quốc cho rằng các máy bay chiến đấu này đã bắn hạ nhiều máy bay đối phương, bao gồm ít nhất một chiếc Dassault Rafale của Ấn Độ.

Bất chấp những tranh cãi xung quanh con số chính xác về số máy bay bị bắn hạ, sự kiện này đã mang lại cho J-10CE sự chú ý quốc tế chưa từng có, vì nó đại diện cho một trong số ít những dịp mà máy bay chiến đấu hiện đại của Trung Quốc tham gia vào các trận không chiến thực tế chống lại các máy bay tiên tiến do phương Tây thiết kế.

Đối với Bangladesh, kinh nghiệm của Pakistan cũng đóng vai trò là điểm tham chiếu trực tiếp, chứng minh sự phù hợp của J-10CE trong các lực lượng không quân khu vực đang đối mặt với những thách thức chiến lược và ngân sách tương tự.

J-10CE cũng có thể mang theo nhiều loại vũ khí dẫn đường không đối đất khác nhau. Ảnh: Aviacionline

Tác động khu vực

Theo Aviacionline, ngoài khía cạnh quân sự thuần túy, thương vụ J-10CE tiềm năng này còn mang ý nghĩa quan trọng đối với khu vực Nam Á.

Trung Quốc hiện là nhà cung cấp quốc phòng chính của Bangladesh và đã cung cấp cho nước này tàu ngầm Type-35G, xe tăng hạng nhẹ Type-15, hệ thống phòng không và nhiều khí tài quân sự khác. Việc bổ sung J-10CE sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ đó và làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc về hậu cần và công nghệ của Dhaka vào Bắc Kinh.

Ấn Độ cũng đang theo dõi sát sao việc các nền tảng tác chiến của Trung Quốc được mở rộng tại các nước láng giềng. Với việc Pakistan ở phía tây vận hành các phi đội J-10CE và Bangladesh ở phía đông đang hướng tới khả năng mua loại máy bay chiến đấu tương tự, New Delhi đang đối mặt với kịch bản hai trong số những nước láng giềng chính của họ có thể sở hữu năng lực không chiến hiện đại được trang bị cảm biến và hệ thống vũ khí của Trung Quốc.

Aviacionline nhận định, mặc dù Bangladesh duy trì chính sách đối ngoại cân bằng và tránh miêu tả thương vụ trên là nhằm chống lại bất kỳ quốc gia thứ ba nào, việc đưa J-10CE vào biên chế không quân nước này sẽ củng cố hơn nữa ảnh hưởng chiến lược ngày càng tăng của Trung Quốc ở Nam Á và tạo thêm một chiều hướng mới cho cuộc cạnh tranh giành ưu thế trên không trong khu vực.