Biên giới NATO 'phình to' thêm 1.340 km: Nga âm thầm mở rộng lực lượng ở sườn phía tây bắc

Các doanh trại, nhà kho, bãi đỗ xe, kho đạn dược và cơ sở hậu cần mới đã được Nga xây dựng; trong khi các căn cứ bị bỏ hoang từ thời Liên Xô được tái kích hoạt.

Tạp chí Military Watch đưa tin, lực lượng vũ trang Nga đã mở rộng đáng kể cơ sở hạ tầng dọc biên giới với Phần Lan, như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm củng cố sườn phía tây bắc của Nga sau khi Phần Lan gia nhập NATO từ tháng 4/2023.

Hình ảnh vệ tinh và các đánh giá tình báo cho thấy các doanh trại, nhà kho, bãi đỗ xe, kho đạn dược và các cơ sở hậu cần mới đã được Nga xây dựng; trong khi các căn cứ thời Liên Xô bị bỏ hoang từ lâu đã được tái kích hoạt. Các dự án này dường như được thiết kế để hỗ trợ sự hiện diện quân sự thường trực lớn hơn nhiều một khi binh sĩ và trang thiết bị được đưa vào sử dụng.

Các nhà phân tích quân sự tin rằng cơ sở hạ tầng này cuối cùng có thể hỗ trợ khoảng 80.000 quân Nga gần Phần Lan, so với khoảng 20.000 người trước khi việc mở rộng bắt đầu từ năm 2023. Một số đánh giá cho rằng sau cuộc xung đột ở Ukraine, Nga có thể triển khai số lượng lớn hơn nữa các binh sĩ dày dạn kinh nghiệm đến khu vực này như một phần của kế hoạch tái cấu trúc lực lượng và mở rộng Quân khu Leningrad.

Binh sĩ quân đội Nga. Ảnh: Military Watch

Military Watch nhận định, trong số tất cả các quốc gia mới gia nhập NATO kể từ năm 1989, việc Phần Lan gia nhập có lẽ là quan trọng nhất do vị trí chiến lược của nước này, với đường biên giới dài 1.340 km tiếp giáp với Nga, gấp đôi chiều dài biên giới NATO với Nga. Đường biên giới chủ yếu chạy qua các khu rừng taiga hoang vắng và các vùng nông thôn dân cư thưa thớt. Việc thiếu các vật cản tự nhiên như núi hoặc sông giữa hai nước có thể khiến việc phòng thủ trở nên đặc biệt khó khăn cho cả hai bên.

Trước khi gia nhập liên minh, Phần Lan đã tăng cường hội nhập lực lượng vũ trang của mình với các nước thành viên NATO, đỉnh điểm là đơn đặt hàng lớn gồm 64 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35A (Mỹ) vào năm 2021, dự kiến sẽ gây áp lực đáng kể hơn nữa lên hệ thống phòng không của Nga.

Phần Lan cũng ngày càng thường xuyên cho phép lực lượng NATO đóng quân trên lãnh thổ của mình, gần đây là các đơn vị máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Mỹ, Thủy quân lục chiến Mỹ, Na Uy và Ý trong các cuộc tập trận riêng biệt.

Phần Lan còn thực hiện những bước đi quan trọng hướng tới việc cho phép NATO đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của nước này, dự kiến sẽ đạt đến đỉnh điểm với một thỏa thuận chia sẻ hạt nhân cho phép máy bay F-35 của họ được trang bị vũ khí hạt nhân để tiến hành các cuộc tấn công những mục tiêu của Nga.

Máy bay chiến đấu F-35A của Không quân Hoàng gia Na Uy xuất hiện tại Phần Lan trong các cuộc tập trận chung. Ảnh: Military Watch

Cho phép Nga triển khai lực lượng nhanh chóng về phía sườn bắc NATO

Theo Military Watch, một trong những diễn biến đáng chú ý nhất trong quá trình tăng cường quân sự của Nga nhằm đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO là việc khôi phục lại đồn trú Petrozavodsk ở Cộng hòa Karelia thuộc Nga, nơi đang được hiện đại hóa để trở thành trung tâm chính cho Quân đoàn 44 mới thành lập của nước này.

Công trình xây dựng bao gồm các khu nhà ở mới, xưởng bảo dưỡng trang thiết bị, khu vực kho chứa và cơ sở hạ tầng hỗ trợ có khả năng duy trì một lực lượng quân sự lớn gần biên giới Phần Lan. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy hoạt động của các phương tiện quân sự gia tăng và công tác chuẩn bị địa điểm cho các đơn vị bổ sung.

Nga cũng đang xây dựng các cơ sở quân sự hoàn toàn mới, với một khu phức hợp mới gần Novaya Vilga (gần Petrozavodsk), được cho là căn cứ quân sự hoàn toàn mới đầu tiên của Nga được xây dựng kể từ khi Liên Xô tan rã. Ở những nơi khác, cơ sở hạ tầng mới đang được xây dựng tại Kirillovskoye; trong khi các cơ sở hiện có tại Kandalaksha, Sapernoye và Luga đang được mở rộng với các doanh trại, kho chứa thiết bị và cơ sở hậu cần bổ sung.

Những động thái tăng cường này sẽ cho phép Nga huy động và triển khai lực lượng nhanh chóng về phía sườn phía bắc của NATO, đồng thời cải thiện khả năng phục hồi của các hoạt động quân sự Nga ở vùng Cực Bắc.

Bản đồ vệ tinh hiển thị các vị trí quân sự quan trọng của Nga gần biên giới với Phần Lan. Ảnh: Yle

Xa hơn về phía bắc, khu vực Pechenga của Nga gần biên giới Na Uy đang được mở rộng đáng kể. Các doanh trại và kho chứa mới dự kiến sẽ cho phép căn cứ này chứa khoảng 17.000 binh lính, tăng đáng kể so với trước đây. Vị trí này có tầm quan trọng chiến lược trong việc bảo vệ bán đảo Kola của Nga - nơi đóng quân của Hạm đội phương Bắc và một phần đáng kể lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của nước này, đồng thời củng cố vị thế quân sự của Nga ở Bắc Cực.

Theo Military Watch, cũng có thông tin rằng các trung đoàn máy bay chiến đấu của Nga gần Phần Lan sẽ được ưu tiên nhận tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 để đối phó với sự tập trung đáng kể của chiến đấu cơ F-35 trên lãnh thổ Phần Lan.