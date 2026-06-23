Một sản phẩm 'Made in Vietnam' vươn tầm quốc tế: Cô dâu Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc... đều muốn sở hữu

Toàn cầu hóa đã dần xóa bỏ các ranh giới văn hóa và thương mại, trong khi sự ra đời của thương mại điện tử đang thúc đẩy mạnh mẽ thương mại xuyên quốc gia và nhu cầu tiêu dùng.

Tờ The Star (Malaysia) mới đây đưa tin, váy cưới thanh lịch "Made in Vietnam" đang là xu hướng mới nhất trên trường quốc tế, được các cô dâu trên toàn thế giới săn đón.

Các thợ may tài hoa, từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, đang tạo ra những bộ váy cưới được thiết kế tỉ mỉ, giá cả phải chăng và mang tính cá nhân hóa, đang dần thâm nhập thị trường quốc tế.

Bị mê hoặc bởi vẻ thanh lịch của chúng, các cô dâu từ phương Tây đến châu Á đang đổ xô tìm kiếm phụ kiện cưới tại Việt Nam, lĩnh vực từng bị thống trị bởi nước láng giềng Trung Quốc.

Váy cưới sản xuất tại Việt Nam đang được các cô dâu trên toàn thế giới săn đón. Ảnh: Instagram Mingxi

“Yếu tố quyết định vẫn là sự cá nhân hóa và tay nghề của các thợ may Việt Nam”, bà Quỳnh Như - chủ tiệm váy cưới Ngày Mai Đám Cưới - chia sẻ. "Khách hàng quốc tế thường ngạc nhiên khi biết rằng họ có thể điều chỉnh các chi tiết sao cho phù hợp chính xác với tỷ lệ cơ thể của mình với mức giá hợp lý."

Theo The Star, trong nhiều thập kỷ qua, các nhà thiết kế váy cưới chuyên nghiệp và các nhà tạo mẫu chuyên nghiệp của Việt Nam đã không ngừng nâng cao tay nghề, kết hợp sự sáng tạo với đổi mới, để tạo ra những thiết kế thủ công độc đáo, mang đến một diện mạo riêng biệt cho ngành công nghiệp cưới hỏi.

Từ những chiếc váy dạ hội đuôi cá thanh lịch được tô điểm bằng những họa tiết ren tinh xảo đến những bộ trang phục đính cườm cầu kỳ và những chiếc váy xẻ tà cao quyến rũ, những người thợ may Việt Nam cần mẫn có thể tạo ra nhiều kiểu dáng đa dạng chỉ trong vài tuần, thiết lập nên những tiêu chuẩn mới.

Theo bà Như, 40% khách hàng của bà đến từ Australia, Pháp, Đức, Anh và Mỹ. Nhiều phụ nữ Việt Nam thế hệ thứ hai và thứ ba sống ở nước ngoài cũng nằm trong danh sách khách hàng dài của bà.

Theo các trang web bán lẻ thời trang nổi tiếng của Việt Nam, một chiếc váy cưới tối giản thông thường được may tại xưởng ở thành phố Hồ Chí Minh có thể có giá khoảng 450 USD, trong khi một bộ váy được thiết kế cầu kỳ có thể dễ dàng lên tới 3.200 USD.

Theo nghiên cứu Knot Real Weddings Study 2026 của Mỹ, trung bình các cô dâu Mỹ chi từ 1.200 USD đến 3.200 USD cho váy cưới.

The Star đưa tin, toàn cầu hóa đã dần xóa bỏ các ranh giới văn hóa và thương mại, trong khi sự ra đời của thương mại điện tử đang thúc đẩy mạnh mẽ thương mại xuyên quốc gia và nhu cầu tiêu dùng, được thúc đẩy bởi thế hệ millennials (sinh từ năm 1981 đến 1996).

Các thợ may tài hoa, từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, đang tạo ra những bộ váy cưới được thiết kế tỉ mỉ, giá cả phải chăng và mang tính cá nhân hóa, đang dần thâm nhập thị trường quốc tế. Ảnh: Ngày Mai Đám Cưới

Tuy nhiên, The Star nhận định, ngành công nghiệp cưới hỏi của Việt Nam cũng đang phát triển mạnh mẽ từ sau công cuộc Đổi mới được khởi xướng vào năm 1986 - đã biến Việt Nam từ một nền kinh tế nông nghiệp thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu mạnh mẽ, có khả năng sản xuất các công nghệ tiên tiến và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tính đến tháng 4/2026, tổng sản phẩm quốc nội theo sức mua tương đương (GDP PPP) của Việt Nam đạt 2.025 tỷ USD, vượt Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore, chỉ đứng sau Indonesia với 5.230 tỷ USD, đưa nước ta trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực.

Kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt giá trị 19 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm nay, là động lực kinh tế quan trọng.

Bên cạnh váy cưới thiết kế, Việt Nam còn xuất khẩu một lượng lớn trang phục may sẵn.

Trang web của Hiệp hội các nhà bán lẻ váy cưới quốc gia Mỹ cho biết gần 90% váy cưới bán tại các cửa hàng bán lẻ ở Mỹ là từ Trung Quốc. Tuy nhiên, mức thuế cao mà Washington áp đặt hồi năm ngoái đã cản trở việc nhập khẩu phụ kiện cưới "Made in China", cho phép các nhà sản xuất khác thâm nhập vào thị trường ngách này, bao gồm cả Việt Nam.