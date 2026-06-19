Thế giới đổ về Việt Nam; Thái Lan mất 'ngôi vương': Mục tiêu 1,1 triệu tỷ VND gây chú ý

Việt Nam đang nhanh chóng trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Đông Nam Á.

Tạp chí Fortune (Mỹ) ngày 16/6 đưa tin, theo số liệu thống kê của Chính phủ, vào năm 2025, Việt Nam đã thu hút hơn 21 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc, tăng 20% so với một năm trước đó. Năm ngoái, Việt Nam đã vượt Thái Lan trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng nhất Đông Nam Á với 5,3 triệu lượt khách, vượt xa con số 4,5 triệu lượt khách đến Thái Lan. Nước ta hiện đang kỳ vọng thu về 1,1 triệu tỷ VND từ du lịch trong năm nay.

“Vị trí địa lý của Việt Nam đặt đất nước vào vị trí đắc địa để phát triển du lịch, và tiềm năng này được củng cố bởi di sản văn hóa phong phú”, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại một diễn đàn du lịch hồi tháng 9 năm ngoái, đồng thời ca ngợi “ẩm thực đa dạng, cảnh quan tươi đẹp và con người hiếu khách” của Việt Nam.

Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam. Ảnh: Shutterstock

Không chỉ những trung tâm du lịch truyền thống như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mới nổi tiếng. Theo dữ liệu từ Klook - một nền tảng du lịch châu Á, lượng khách du lịch đến đảo Phú Quốc và thị trấn Sa Pa đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2025. “Du khách đang tìm kiếm những điểm đến đậm chất thiên nhiên và văn hóa khác biệt nằm ngoài các thành phố lớn”, CS Soong - Phó chủ tịch phát triển doanh nghiệp của Klook - cho biết.

Các cuộc thảo luận về tiềm năng kinh tế của Việt Nam thường tập trung vào lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu hàng điện tử, may mặc và các mặt hàng khác ra thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, du lịch - ngành đóng góp gần 10% GDP - cho thấy Việt Nam cũng có thể cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ.

“Việt Nam đang cạnh tranh với Thái Lan và Malaysia để trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực”, Lê Hồng Hiệp - chuyên gia cao cấp tại Viện ISEAS–Yusof Ishak (Singapore) - nhận định.

Mặc dù Đông Nam Á được biết đến nhiều hơn như một điểm đến dành cho những du khách tìm kiếm dịch vụ giải trí và chỗ ở giá rẻ, nhưng Việt Nam có thể sẵn sàng đón nhận một kiểu du khách khác.

“Khách du lịch bụi không tiêu nhiều tiền”, ông Hiệp nói. “Chính phủ đang cố gắng thu hút những du khách có thể chi tiêu nhiều hơn và lưu trú lâu hơn trong nước.”

Điều đó có nghĩa là các loại hình du lịch công tác, du lịch hạng sang và du lịch chữa bệnh sẽ thu hút du khách. Bộ Y tế ước tính loại hình du lịch chữa bệnh sẽ tăng trưởng từ 700 triệu USD năm 2024 lên gần 4 tỷ USD vào năm 2033. Du lịch hội nghị cũng đang mở rộng, với dự báo của công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence (Ấn Độ) rằng loại hình này sẽ tăng trưởng từ 7,8 tỷ USD hiện nay lên 10,3 tỷ USD vào năm 2031.

Một trong những lý do khiến du lịch Việt Nam bùng nổ, đơn giản là vì việc đến nước ta dễ dàng hơn. Năm ngoái, Việt Nam cho phép công dân của hàng chục quốc gia (bao gồm Bỉ, Hungary và Thụy Sĩ) lưu trú 45 ngày mà không cần thị thực. Hiện có 39 quốc gia được hưởng một số hình thức miễn thị thực Việt Nam.

“Nếu các hạn chế về thị thực được dỡ bỏ, điều đó sẽ có lợi cho bất kỳ điểm đến du lịch nào”, Alexandra Murray - Phó chủ tịch kiêm giám đốc khu vực Đông Nam Á của tập đoàn khách sạn Hilton (Mỹ) - cho biết. “Du khách có thể lên kế hoạch du lịch một cách tự do hơn.”

Các hãng hàng không Việt Nam cũng đang tích cực mở rộng thị trường quốc tế. VietJet Air đang khai thác các chuyến bay mới kết nối với Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore, đồng thời đang xem xét các đường bay mới tới châu Âu.

Lượng khách du lịch đến Việt Nam đang mở rộng ra ngoài các nguồn truyền thống như Singapore và Hàn Quốc. Dữ liệu của Klook cho thấy hiện nay du khách Philippines và Ấn Độ đang thúc đẩy nhu cầu trong khu vực; trong khi du lịch đường dài từ Mỹ, Australia và New Zealand cũng đang tăng tốc. Tuy nhiên, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là hai nguồn khách du lịch lớn nhất đến Việt Nam, bỏ xa du khách Nga ở vị trí thứ ba.

Du khách chiêm ngưỡng màn biểu diễn đặc sắc trong chương trình nghệ thuật “Hoàng cung Huyền ảo” tại Đại nội Huế. Ảnh: Husta

Hướng đến sự phát triển bền vững, lâu dài

Fortune đưa tin, Việt Nam đang đầu tư mạnh vào việc mở rộng cơ sở hạ tầng tại các điểm đến du lịch nổi tiếng. Ví dụ, dự án đầu tư mở rộng và nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc có tổng vốn đầu tư hơn 830 triệu USD. Đây là dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm, được Sun Group đầu tư phát triển và hợp tác chiến lược cùng Changi Airports International (Singapore) để vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Những khoản đầu tư này, cùng với các khoản đầu tư khác, đang được thực hiện trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2027 diễn ra tại Phú Quốc.

Vingroup mới đây cũng đã ký thỏa thuận với công ty khách sạn IHG Hotels & Resorts (Anh) để đưa bốn thương hiệu đến huyện ven biển Cần Giờ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Sun Group cũng đã tăng cường hợp tác với Hilton vào năm ngoái, với kế hoạch phát triển năm khách sạn với hơn 2.000 phòng tại Phú Quốc, Đà Nẵng và Quảng Ninh.

“Rất nhiều hợp đồng xây dựng lớn đã được trao”, Phó chủ tịch kiêm giám đốc khu vực Đông Nam Á của Hilton Murray nói. “Điều này chưa từng thấy ở bất kỳ quốc gia nào khác, kể cả ở Trung Đông. Nó cũng mang tính chiến lược, giúp Việt Nam củng cố vị thế của mình ở Đông Nam Á như một điểm đến đầu tư đầy triển vọng.”

Chuyên gia Hiệp thuộc Viện ISEAS–Yusof Ishak cho biết: “Các công ty trong nước đang xây dựng thêm nhiều khách sạn ở các thành phố lớn, nhưng họ cần hợp tác với các nhà điều hành nước ngoài để có thể tự quảng bá mình là khách sạn quốc tế nhằm thu hút du khách nước ngoài.”

Tuy tăng trưởng mạnh mẽ rất quan trọng trong ngắn hạn, nhưng điều then chốt đối với ngành du lịch Việt Nam là phải hướng đến sự phát triển bền vững, lâu dài. “Vấn đề không chỉ là phát triển du lịch trên khắp Việt Nam, mà là làm thế nào để phát triển bền vững”, ông Hiệp giải thích. “Chúng ta muốn khách du lịch quay lại, vì vậy trọng tâm là làm thế nào để nâng cao chất lượng dịch vụ để du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay lại.”