Nghẹt thở giành lại sự sống cho bà N.T.H., 84 tuổi

Trong một chuyến về quê ăn giỗ, cụ bà N.T.H. đột ngột lên cơn khó thở dữ dội, tím tái và gục ngã.

Mới đây, Bệnh viện E thông tin về một ca can thiệp cho một cụ bà 84 tuổi nhập viện trong tình trạng "thập tử nhất sinh".

Theo thông tin từ bệnh viện, trong một chuyến về quê Hưng Yên ăn giỗ, cụ bà N.T.H. (84 tuổi, sống tại Hà Nội) đột ngột lên cơn khó thở dữ dội, tím tái và gục ngã. Bà được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, sau đó được chuyển tuyến khẩn cấp lên Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E trong tình trạng sốc tim sâu, suy hô hấp nặng và phù phổi cấp.

Tiếp nhận bệnh nhân, TS.BS Phan Thảo Nguyên – Phó Giám đốc Bệnh viện E, Trưởng khoa Nội Tim mạch người lớn, nhớ lại: "Bệnh nhân vào viện trong tình trạng huyết động sụp đổ hoàn toàn. Huyết áp tụt sâu chỉ còn 70/40 mmHg, nhịp tim đập rất nhanh 130-140 chu kỳ/phút. Chúng tôi phải lập tức sử dụng đến 3 loại thuốc vận mạch liều rất cao để duy trì mạng sống cho người bệnh".

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện E)

Kết quả siêu âm và chụp chiếu khẩn cấp chỉ ra một bệnh cảnh cực kỳ phức tạp và tồi tệ: Chiếc van hai lá sinh học mà bệnh nhân được mổ thay từ 14 năm trước nay đã thoái hóa, vôi hóa hoàn toàn, gây hẹp hở van mức độ rất nặng khiến dòng máu ứ trệ tại phổi, gây phù phổi cấp.

Tệ hại hơn, bệnh nhân lại đồng thời xuất hiện một tổn thương tắc nghẽn cấp tính tại nhánh động mạch vành mũ. Trái tim già nua vừa thiếu máu nuôi cơ tim cấp tính, vừa phải gồng gánh một chiếc van hỏng, khiến toàn bộ hệ thống tuần hoàn "đình công". Tính mạng người bệnh lúc này chỉ còn tính bằng phút.

Hội chẩn khẩn cấp để tìm ra chiến lược 2 giai đoạn

Theo TS.BS Phan Thảo Nguyên, thông thường tuổi thọ của van sinh học chỉ khoảng 10-15 năm. Khi van thoái hóa, giải pháp kinh điển là phẫu thuật mở ngực cưa xương ức lần thứ hai để thay van mới. Tuy nhiên, với một cụ bà 84 tuổi đang trong tình trạng sốc tim, suy đa tạng, việc đưa lên bàn mổ mở ngực, bóc tách buồng tim dính chặt và chạy máy tim phổi nhân tạo đồng nghĩa với tỷ lệ tử vong gần như 100%.

Một cuộc hội chẩn khẩn cấp được diễn ra ngay tại giường bệnh. Phương án táo bạo và tối ưu nhất được chốt lại: Không mổ hở, sử dụng chiến lược can thiệp ít xâm lấn chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Giữ lại mạng sống từ tay “tử thần”

Ngay trong ngày nhập viện, khi huyết động vô cùng mong manh, ê-kíp quyết định phải giải quyết nguyên nhân gây thiếu máu cơ tim cấp tính trước. Bệnh nhân được đưa vào phòng Cathlab để can thiệp đặt 01 stent phủ thuốc giải quyết triệt để tổn thương tại động mạch vành mũ.

Tuy nhiên, stent mạch vành chỉ giải quyết được bài toán tưới máu, còn chiếc van hỏng vẫn tiếp tục gây suy tim. Bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực. Tại đây, suốt 1 tuần ròng rã, các bác sĩ và điều dưỡng đã dốc toàn lực điều chỉnh máy thở, sử dụng các phác đồ hồi sức nội khoa, ép dịch để đưa bệnh nhân thoát khỏi tình trạng phù phổi cấp, cai dần thuốc vận mạch.

Khi huyết động và thể trạng của cụ bà bắt đầu có những tín hiệu phục hồi, "trận đánh" quyết định mới chính thức bắt đầu.

Giai đoạn 2: Tuyệt kỹ "Van trong Van" (Valve-in-Valve) hồi sinh trái tim

Sau 1 tuần hồi sức thành công, ngày can thiệp thứ hai diễn ra. Lúc này, ê-kíp tiến hành kỹ thuật thay van hai lá qua đường ống thông theo phương pháp van trong van. Không cần mở ngực, bác sĩ chỉ đi qua một lỗ chọc kích thước bằng đầu bút bi ở tĩnh mạch đùi vùng bẹn.

Dưới sự dẫn đường đồng thời của màn hình X-quang mạch máu và Siêu âm tim qua thực quản 3D/4D, ống thông mang theo van sinh học mới được luồn khéo léo từ tĩnh mạch đùi, chọc xuyên qua vách liên nhĩ để đi vào buồng tim trái. Một chiếc van nhân tạo mới được "bung" ra và nằm lọt lòng ngay bên trong khung của chiếc van cũ đã thoái hóa.

Ngay khi van mới được bung mở, nó lập tức hoạt động nhịp nhàng, khôi phục dòng chảy hoàn hảo qua van hai lá. Áp lực trong buồng tim giảm sút ngay lập tức. Cả phòng can thiệp vỡ òa khi các chỉ số sinh tồn trên màn hình monitor báo hiệu một ca can thiệp thành công.

Sự sống hồi sinh kỳ diệu

Chỉ một thời gian ngắn sau can thiệp, bệnh nhân đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng sốc tim, chức năng hô hấp cải thiện rõ rệt, không còn phù phổi. Cụ bà 84 tuổi hồi phục nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng và hạnh phúc tột cùng của gia đình.

Cụ bà 84 tuổi hồi phục nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng và hạnh phúc tột cùng của gia đình. (Ảnh: Bệnh viện E)

TS.BS Phan Thảo Nguyên khẳng định: "Kỹ thuật thay van trong van qua đường ống thông đang mở ra một kỷ nguyên mới, một “cánh cửa sống” thứ hai cho những bệnh nhân cao tuổi mang van sinh học thoái hóa, những người vốn bị từ chối bởi phẫu thuật truyền thống vì nguy cơ quá cao. Thành công này tiếp tục là minh chứng cho sức mạnh của mô hình làm việc đa chuyên khoa tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E, nơi không có bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau".



