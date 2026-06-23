Nam thanh niên 18 tuổi phát hiện tiểu đường nhờ 1 thay đổi trên da, 10 người 9 người tưởng tắm chưa sạch

Khi thấy những vùng da nhiều nếp gấp như cổ, khuỷu tay… tối màu chúng ta thường cho rằng vệ sinh kém. Nhưng đây cũng có thể là dấu hiệu quan trọng của tiểu đường.

Ở tuổi 18, Tiểu Đinh (Đài Loan, Trung Quốc) không dám tin mình mắc bệnh tiểu đường. Bởi vì trong suy nghĩ của anh, tiểu đường hay các bệnh rối loạn chuyển hóa khác như mỡ máu, cao huyết áp đều là bệnh của người già.

Được biết, Tiểu Đinh ban đầu đến bệnh viện để khám da liễu. Bởi vì thời gian gần đây vùng da cổ và khuỷu tay của anh có màu sạm đen rất lạ nhưng không đau cũng chẳng ngứa.

Nam thanh niên sốc nặng khi biết mình mắc tiểu đường ở tuổi 18 (Ảnh minh họa)

Lúc đầu, anh cho rằng do mình tắm chưa sạch nên mất rất nhiều công sức kỳ cọ, thậm chí còn đổi nhiều loại sữa tắm, tẩy da chết khác nhau. Khi thấy chúng không thể làm sạch, anh cho rằng mình mắc bệnh da liễu nên tới bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ da liễu xem xét cổ và khuỷu tay Tiểu Đinh xong liền khuyên anh đo đường huyết trước hoặc đến thẳng chuyên khoa nội tiết. Đến khi cầm giấy kết quả chẩn đoán tiểu đường tuýp 2 trong tay, Tiểu Đinh vẫn ngỡ ngàng, yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại vì không thể chấp nhận sự thật. Ngoài ra, các xét nghiệm còn cho thấy chức năng gan suy giảm, mỡ máu và axit uric vượt xa mức cho phép.

Bác sĩ cảnh báo những bất thường trên da là dấu hiệu tiểu đường

Theo bác sĩ điều trị của Tiểu Đinh - Chu Kiến An (Đài Loan, Trung Quốc) làn da bị ảnh hưởng rất nhiều khi lượng đường trong máu tăng cao. Từ đó gây ra nhiều thay đổi, phổ biến nhất là 4 dấu hiệu bất thường như:

- Sạm da.

- Da khô

- Ngứa da

- Nhiễm trùng da tái phát, chậm lành vết thương trên da hơn bình thường.

Đối với trường hợp của Tiểu Đinh, anh phát hiện bệnh tiểu đường tuýp 2 nhờ dấu hiệu sạm da bất thường, trong y học gọi là acanthosis nigricans .

Các vị trí dễ bị sạm da, đen da do bệnh tiểu đường (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Chu chia sẻ thêm về trường hợp của Tiểu Đinh như sau: “Sạm da, đen da do tiểu đường có những đặc điểm giúp nhận biết khá rõ ràng. Chúng không xảy ra trên toàn bộ da của cơ thể mà chỉ thường xuất hiện ở những nơi có nhiều nếp gấp trên da, thường xuyên bị ma sát. Xếp theo độ phổ biến thì có thể kể tới: cổ, nách, khuỷu tay, phần đùi trong (bẹn), các khớp ngón tay, đầu gối. Chúng không thể làm sạch bằng phương pháp thông thường, ngay cả khi bạn kỳ mạnh”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng bệnh tiểu đường tuýp 2 là loại tiểu đường phổ biến nhất gây vùng sạm/đen da bất thường. “Lý do chủ yếu là do nồng độ insulin quá cao hoặc các bất thường về nội tiết, gây ra sự tăng sinh bất thường của tế bào sừng và nguyên bào sợi trên da, tích tụ melanin. Từ đó khiến da cục bộ trở nên thô ráp và tối màu, dày sừng”, bác sĩ Chu giải thích về lý do tiểu đường gây thay đổi màu da bất thường ở một số vùng.

Cũng theo ông, tiểu đường còn gây như khô và ngứa do đường huyết cao làm da mất nước, dễ gây khô, bong tróc và ngứa. Người tiểu đường dễ bị nhiễm trùng da, đặc biệt là nấm và vi khuẩn. Họ cũng gặp phải tình trạng vết cắt hoặc trầy xước lâu lành hơn do tuần hoàn máu kém.

Bên cạnh những bất thường trên da, ông nhắc nhở cần chú ý tới những dấu hiệu bệnh tiểu đường khác đi kèm, phổ biến như:

- Khát nước liên tục, cơ thể luôn trong trạng thái cần bổ sung nước.

- Đi tiểu nhiều lần trong ngày, đặc biệt là vào ban đêm.

- Mờ mắt đột ngột khiến thị lực suy giảm nhanh chóng.

- Sụt cân bất thường dù không trong chế độ ăn kiêng hay giảm cân.

- Mệt mỏi dai dẳng trong người, cơ thể luôn uể oải và thiếu năng lượng.

Đừng bất cẩn với các dấu hiệu khác của tiểu đườnh (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Chu cũng bày tỏ sự lo lắng về tốc độ trẻ hóa nhanh của bệnh tiểu đường thông qua trường hợp Tiểu Đinh. Ông cho rằng tình trạng này chủ yếu xuất phát từ lối sống thiếu lành mạnh, có thể kể đến: ăn uống không lành mạnh (quá nhiều đồ ngọt, tinh bột, dầu mỡ…), không kiểm soát cân nặng, thức khuya thường xuyên, lười vận động… Trong khi đó tiểu đường là bệnh mạn tính không thể chữa khỏi dứt điểm hoàn toàn, khi nặng có thể gây ra nhiều biến chứng gây bất tiện cuộc sống hàng ngày và nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, hãy xây dựng lối sống lành mạnh và nhớ phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh, dù là với bệnh tiểu đường hay bất cứ bệnh lý nào khác.

Nguồn và ảnh: Ctinews, ETtoday, Family Doctor