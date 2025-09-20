Nam NSƯT từng phải đi bưng nước cho Kim Tử Long, giờ sở hữu bất động sản từ Việt Nam sang Mỹ









Từng đi bưng nước cho Kim Tử Long

NSƯT Kim Tiểu Long tên thật là Trương Hoàng Kép, sinh năm 1976 tại Vĩnh Long, được biết đến là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tại Việt Nam trong giai đoạn thập niên 90.

Kim Tiểu Long thời trẻ

Kim Tiểu Long có một người chị ruột qua đời năm 35 tuổi, để lại hai đứa con khi ấy còn nhỏ xíu, mới 5 tuổi. Một tay anh nuôi nấng các cháu.

Hồi học cấp 2, bố ruột Kim Tiểu Long dẫn anh ra Nha Trang thăm nghệ sĩ Châu Tuấn rồi bỏ tôi lại đoàn, về mất tiêu. Vì còn nhỏ, không biết đi đâu về đâu nên anh đành ở lại đoàn cải lương.

Ngay hôm sau, đoàn cải lương cho Kim Tiểu Long lên đóng vai binh sĩ. Anh bắt đầu được anh Châu Tuấn vẽ mặt cho, lên sân khấu diễn và ăn cơm Tổ nghiệp từ đó, nên được xem là vào nghề từ khá sớm.

Nghệ danh đầu tiên của Kim Tiểu Long là Châu Kép, ghép từ anh ruột với tên thật của anh. Sau đó, anh hát vai chú tiểu trong tuồng Lan và Điệp, lấy nghệ danh Châu Kiệt. Nhưng Kim Tiểu Long hát bằng tên đó mãi mà cứ lênh đênh, không nổi lên được.

Sau một lần gặp ác mộng, Kim Tiểu Long quyết định bỏ luôn nghệ danh đó. Trong một lần Kim Tiểu Long đi hát dưới Cà Mau cho đoàn Sao Ngàn Phương. Có một ông anh trong đoàn bảo với anh: "Cái tên Châu Kiệt của mày lận đận quá, hát mãi không nổi, đổi thành Tiểu Long đi".

Anh nghe theo và lấy tên Tiểu Long. Đi hát vài bữa thì anh nhận thấy cái tên này thiếu một chút gì đó, giống như con rồng mà không có đuôi hoặc thiếu đầu, nên phải đặt thêm một chữ nữa vào.

Thời điểm ấy, bản thân anh cũng thần tượng nghệ sĩ Kim Tử Long. Anh đi hát mà tủ đồ chất đầy sách báo, cắt dán hình đàn anh. Anh kể lại tại chương trình Gõ cửa thăm nhà:

"Tôi đi Dinh Thầy Thím còn mang theo ảnh anh Kim Tử Long rồi khấn nguyện: "Con cầu cho lúc nào về thành phố được gặp anh Kim Tử Long. Con mê anh Kim Tử Long quá nên xin được lấy chữ Kim trong tên của anh ấy đặt vào tên mình".

Thế là tôi đặt tên mình thành Kim Tiểu Long và như một cơ duyên, vừa lên thành phố là được gặp ngay anh Kim Tử Long. Tôi cũng kể lại câu chuyện đó cho anh ấy nghe".

Một ngày nọ, Kim Tiểu Long ngồi trước cửa khách sạn ăn bánh trước show diễn thì nghệ sĩ Kim Tử Long từ đâu bước vào, đi ngang qua nhìn một cái. Kim Tiểu Long thấy thế mới bảo: "Em nè". Kim Tử Long hỏi lại: "Em là ai?".

Lúc này, Kim Tiểu Long mới giới thiệu: "Em là Tiểu Long đi hát dưới đoàn Tiếng hát Vương Linh. Em ở dưới tỉnh rất hâm mộ anh nên về đây quyết định lấy tên là Kim Tiểu Long.

Em thần tượng anh quá nên muốn nhận anh làm thầy, anh nhận em làm đệ tử rồi chứng cho em cái tên này, giống như Tổ nghiệp chứng cho em".

Kim Tử Long đáp: "Được rồi, cưng cứ lấy cái tên này đi. Anh sẽ giao duyên và giới thiệu show ở thành phố cho em đi hát".

Kim Tiểu Long và vợ con tại Mỹ

Thế là Kim Tiểu Long phải đi theo anh Kim Tử Long, bưng nước cho đàn anh uống. Được một thời gian, Kim Tử Long giới thiệu cho Kim Tiểu Long đi hát ở quán nghệ sĩ. Vài năm sau, anh được mọi người biết tới.

Các đạo diễn phim, đạo diễn cải lương bắt đầu chú ý đến anh và mời anh đóng video cải lương. Tuồng đầu tiên anh nhận là Làm dâu vợ lớn, vào vai con của Vũ Linh và Tài Linh.

Đáng lẽ vai đó dành cho nghệ sĩ Vũ Luân nhưng Vũ Luân bận gì mà không đóng nên Kim Tử Long được biên tập cho vào thay thế. Công việc của anh đó cứ thuận lợi, mọi thứ đến tới tấp.

Kể từ đó, tên tuổi Kim Tiểu Long vụt sáng như một ngôi sao lớn trong sân khấu cải lương.

Sở hữu nhiều bất động sản từ Việt Nam sang Mỹ

So với các nam nghệ sĩ cải lương khác, Kim Tiểu Long được công chúng yêu mến nhờ ngoại hình điển trai, phong thái nam tính cùng một giọng hát truyền cảm, được ví như chàng bạch mã hoàng tử trong giới cải lương.

Anh cũng từng là một hiện tượng của sân khấu cải lương khi trở thành ngôi sao ngay trước khi đoạt giải triển vọng Trần Hữu Trang, liên tục được gọi đi show khắp từ Nam ra Bắc, đắt show không kém gì các tên tuổi đàn anh đàn chị. Anh là bạn diễn ăn ý với các nghệ sĩ như Thanh Ngân, Quế Trân…

Ngoài ca hát, Kim Tiểu Long cũng thành công trong lĩnh vực phim ảnh, nổi bật với vai Thái trong Tiếng dương cầm trong mưa...

Sau này, Kim Tiểu Long sang Mỹ định cư cùng vợ hai và có cuộc sống ổn định. Hiện tại, nam nghệ sĩ ngoài đi hát còn kinh doanh khá phát đạt nên giàu có, sở hữu nhiều bất động sản.

Kim Tiểu Long sở hữu một căn biệt thự vườn rộng rãi tại California, Mỹ. Khu vườn này có trồng nhiều loại cây của Việt Nam như thanh long, nhãn.

Tại Việt Nam, anh có một biệt thự lớn ở trung tâm TP. HCM và một mảnh đất rộng 3500m² ở Vĩnh Long, trị giá 12 tỷ đồng. Anh cũng từng rao bán một căn nhà 4 tầng ở TP.HCM với giá 8,6 tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn giữ lại căn nhà cũ của bố mẹ ở quê.

Trong một buổi gặp gỡ với một Youtuber cách đây không lâu, Kim Tiểu Long khiến người này phải trầm trồ khi đeo rất nhiều đồ hiệu trên người từ đồng hồ, dây chuyền, kính mắt, túi tới chiếc nhẫn kim cương to lấp lánh.