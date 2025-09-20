Nam ca sĩ có 1 triệu USD nói thẳng: "Nhiều người có cả ngàn tỷ vẫn chưa chịu"

Mới đây, tại một buổi chia sẻ trên kênh giải trí, ca sĩ Quang Lê đã chia sẻ thẳng thắn về quan điểm sống của mình. Anh nói:

Quang Lê

"Tôi quan niệm cuộc đời này không cần nhiều tiền, sống đủ là được rồi. Bây giờ có bao nhiêu tỷ đô cũng chẳng làm gì, ra đi với hai bàn tay trắng. Biết đủ thì sẽ an nhiên tự tại.



Nhiều người có cả ngàn tỷ vẫn chưa chịu, chưa thấy đủ, lại muốn có 10 ngàn tỷ. Nói thật, tôi cũng đã có một triệu đô trong tay rồi, tôi thấy như thế là đủ, gặp người có cả trăm triệu đô tôi cũng không chạnh lòng hay ganh tỵ gì cả. Tôi thấy cuộc sống của mình như hiện tại là đủ.

Ví dụ, tôi có một triệu đô thì Thúy Nga phải có 3 triệu đô rồi vì Thúy Nga có mấy cái nhà, tôi biết hết. Nhưng tôi không chạnh lòng với Thúy Nga. Hay, chiếc xe tôi đi có 50 ngàn đô thôi còn xe của bạn tôi đi là 150 ngàn đô nhưng tôi không ganh tị, chạnh lòng với bạn tôi".

Tính đến năm 2023, Quang Lê có 3 căn nhà ở Mỹ, mỗi căn trị giá khoảng trên dưới một triệu USD. Anh cũng cho biết anh có một số căn hộ ở TP.HCM. Trước đó, anh từng sở hữu một căn biệt thự ở quận Tân Bình, TP.HCM và một căn hộ ở một chung cư tại TP.HCM.

Anh là một ca sĩ đắt show ở cả trong nước và hải ngoại. Cát-xê của anh ở hải ngoại khoảng 6.000 USD (hơn 130 triệu đồng) cho một show diễn. Anh từng nhận cát-xê nửa tỷ đồng khi hát tại một đám cưới.

Tuy nhiên, Quang Lê cũng từng tiết lộ rằng anh đã mất trắng 150.000 USD (hơn 3,6 tỷ đồng) sau một đêm do đầu tư chứng khoán không thành công. Mặc dù vậy, anh cho biết sự việc này không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Anh cũng chia sẻ rằng anh không có tham vọng lớn và chỉ muốn đầu tư tiền bạc vào các sản phẩm âm nhạc.