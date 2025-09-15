Nữ phát thanh viên VTV nói sự cố dẫn Thời sự: "Đó là điều rất nguy hiểm"

Vừa qua, tại chương trình Khách sạn 5 sao, NSƯT Kim Tiến – giọng đọc huyền thoại của VTV đã chia sẻ về công việc phát thanh viên của mình.



Kim Tiến

Bà nói: "Hầu như chúng tôi không bao giờ có bữa cơm lúc 7 giờ tối. Vì thế, trong tủ quần áo của mỗi phát thanh viên ở nhà đài đều có hộp mở ra một cái là thấy đủ thứ, từ trang phục tới bánh trái, hoa quả, kẹo, ly nước uống…

Nhiều người chưa biết công việc của chúng tôi khi nhìn vào tủ quần áo đó ai cũng rất ngạc nhiên.

Tôi không biết sau này các bạn làm theo cách nào, nhưng ở thời của tôi dẫn chương trình Thời sự, nếu dẫn buổi tối thì phải có mặt ở đài từ 9 giờ sáng để họp và chuẩn bị.

Buổi họp lúc 9 giờ sáng sẽ có những nhận xét từ buổi tối hôm trước. Người phát thanh viên của tối hôm trước cũng phải có mặt để nghe nhận xét, còn người phát thanh viên hôm đó phải tới để nắm được tình hình.

Kim Tiến dẫn Thời sự

Buổi chiều là lúc chúng tôi bận nhất vì phải chuẩn bị tin cho Thời sự buổi tối, làm tin cho sếp duyệt rồi thay đổi. Có những tin từ các đài truyền hình địa phương gửi lên là phóng sự dài hai phút nhưng sếp xem thấy không cần thiết thì cắt xuống còn mấy chục giây thôi.

Người biên tập viên của chương trình Thời sự hôm đó phải chỉnh sửa và phát thanh viên chúng tôi cũng phải ngồi theo dõi, làm cùng mọi người trong ban.

Sau khi chuẩn bị, hóa trang xong xuôi, tất cả phải có mặt trước ống kính 15 phút. Vì thế, chúng tôi không thể ăn được, không có thời gian mà ăn.

Tôi vẫn nhớ có một sự cố trên sóng trực tiếp khi đang dẫn Thời sự khiến tôi nhớ mãi. Lần đó có một tin đột xuất, chương trình Thời sự đang phát sóng rồi thì tin đó mới được duyệt xong. Biên tập viên chạy vội vào để đưa tin vào chồng tin tức tôi đang cầm.

Nhưng vì vội quá, chỉ trong mấy chục giây chạy vào, nên người biên tập viên đó đưa sai thứ tự tin. Đó là điều rất nguy hiểm với người lên hình trực tiếp. Tôi đang đọc thì phát hiện ra và phải dừng, nhưng vẫn phải đọc hết câu, không dừng lại đột ngột.

Người phát thanh viên phải đọc sao để khán giả không biết đang có sự cố. Đó là trách nhiệm vô cùng quan trọng với người dẫn và cũng là bản lĩnh".