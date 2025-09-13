Nữ NSND 69 tuổi nói thẳng và răn dạy đàn em

Mới đây, chương trình Chinh phục đam mê mùa hai đã lên sóng với sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội là nghệ sĩ Trung Dân, NSND Kim Xuân và NSƯT Đức Thịnh cùng với NSƯT Công Ninh trong vai trò giám khảo. Chương trình được dẫn dắt bởi MC – diễn viên Nguyễn Anh Tú.



NSND Kim Xuân

Được biết, NSND Kim Xuân đã từng ngồi ghế giám khảo chương trình này mùa một. Trở lại mùa hai, bà bày tỏ: "Tôi vô cùng vui mừng khi ngày càng có nhiều chương trình tạo cơ hội cho người trẻ thể hiện khả năng diễn xuất".

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng nói thẳng và răn dạy các nghệ sĩ đàn em thế hệ trẻ: "Có nhiều cơ hội không đồng nghĩa với việc các bạn được phép ỷ lại vào điều đó.

Bất cứ công việc nào cũng vậy, được theo đuổi đam mê là một điều hạnh phúc. Nhưng để thực sự hạnh phúc, các bạn phải làm việc hết mình.

Dù là ca nhạc, kịch nói, cải lương, điện ảnh hay phim truyền hình… các bạn cần nghiêm túc với nghề. Hãy dùng thanh xuân để làm công việc luôn tươi mới, hồn nhiên, mát mẻ và ngày càng tốt hơn. Xin đừng xem công việc này là để chơi rồi tự cho phép bản thân dễ dãi".

Đạo diễn Đức Thịnh và MC

Là đạo diễn gắn liền với nhiều bộ phim ăn khách, NSƯT Đức Thịnh cũng nói thẳng quan điểm: "Hiện nay, mỗi năm điện ảnh Việt sản xuất khoảng 40–50 bộ phim, do đó rất cần lực lượng diễn viên mới để tránh sự lặp lại về gương mặt.

Chinh phục đam mê thực sự là nơi giúp người làm sản xuất và sân khấu tìm kiếm những nhân tố mới.

Tôi cũng nhận thấy, bây giờ, rất dễ để nhiều người xây dựng kênh cá nhân, quay clip diễn xuất trên mạng xã hội. Nhưng để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, tham gia vào đời sống nghệ thuật thực thụ trong nước hay vươn xa đến châu Á… thì không hề đơn giản.

Đã có nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng khi bước sang con đường chuyên nghiệp, họ phải nỗ lực 100%–200% sức lực. Quay clip chỉ là bước khởi đầu, còn thành công thực sự đòi hỏi hành trình dài và sự bền bỉ.

Bên cạnh năng khiếu, tôi cho rằng điều cốt lõi để làm nghề là khả năng quan sát và cảm nhận cuộc sống.

Hãy đọc nhiều, xem nhiều, quan sát thật nhiều và để cảm xúc lên tiếng. Chính sự quan sát sẽ giúp nội dung diễn xuất có chiều sâu hơn, dễ chạm đến cảm xúc người xem hơn là chỉ chạy theo xu hướng. Xu hướng chỉ là tạm thời, khó giúp bạn đi xa".