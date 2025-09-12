Nam NSƯT nói thẳng: "Anh Vũ Linh không phải giọng hát hay"

Vừa qua, tại chương trình Antrich, NSƯT Kim Tử Long đã chia sẻ về cố nghệ sĩ Vũ Linh. Anh nói: "Trong sự nghiệp nghệ thuật, nếu nói không có ai cạnh tranh thì không đúng, nhưng nếu nói cạnh tranh tới mức kinh khủng khiếp thì là sai.

Kim Tử Long

Trong nghề, người này hay sẽ có người khác hay hơn và mình phải học hỏi cái hay của người ta. Không thể nào nói người kia hát vậy là dở, không bằng tôi.

Tôi luôn tâm niệm việc góp nhặt cái hay của người khác để về tập luyện thêm, tăng thêm phong cách riêng cho mình, giống như việc nấu ăn, thêm thắt những gia vị gì để món ăn thêm ngon. Giọng hát cũng như vậy.

Anh năm Vũ Linh là người nghệ sĩ tôi thần tượng vô cùng. Cái tôi thần tượng ở anh Vũ Linh là một người nghệ sĩ nhỏ con nhưng giọng hát rất vang, dày. Phong cách biểu diễn của anh Vũ Linh không phải là của người nghệ sĩ có sẵn giọng hát, vóc dáng.

Anh Vũ Linh không phải giọng hát hay, nhưng cách biểu diễn của anh và xử lý giọng hát rất tinh tế trong từng nhân vật, không phải kiểu cậy có giọng hát rồi vai nào cũng ca như vậy.

Tôi học được anh năm Vũ Linh ở điều đó. Bây giờ nhiều khán giả nói tôi so sánh mình với anh Vũ Linh, ganh tị với anh ấy.

Vũ Linh

Điều đó là họ hiểu sai, họ không hiểu về tình nghệ sĩ với nhau. Tôi nói thật, ngày tôi mới ra trường năm 1987, tôi ngồi dưới sân khấu xem anh Vũ Linh ra hát một vai.

Anh Vũ Linh vừa bước ra sân khấu là tỏa sáng. Tôi xem anh Vũ Linh diễn xong chỉ ước một ngày nào đó được đứng chung sân khấu với anh ấy. Đó là một cảm giác quá đẹp, sáng sân khấu.

Anh Vũ Linh bước ra như một pho tượng, sáng lắm. Anh ấy là người chiếm lĩnh sân khấu những năm đó. Và tôi học được nhiều cái ở anh Vũ Linh.

Giọng tôi đâu phải giọng khỏe như các bạn trẻ bây giờ, nhưng tôi học được ở anh Vũ Linh rằng vai diễn nào thì dùng làn hơi, cách hát đúng với vai diễn đó, không phải cậy có giọng rồi phô trương ra".