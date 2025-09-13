Nam nghệ sĩ cải lương cầu cứu

Mới đây, nghệ sĩ Phi Phụng đã thông báo gấp về tình hình nguy cấp của nghệ sĩ cải lương Bửu Khánh - em trai cố nghệ sĩ Bửu Truyện.



Phi Phụng

Cô nói: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp trường hợp thương tâm thế này. Bình thường các trường hợp nghệ sĩ chúng tôi đi thăm ở trong Sài Gòn hoặc xa lắm thì ở các tỉnh lân cận.

Riêng anh Bửu Khánh lại ở tận ngoài Huế nên chúng tôi chưa đi thăm ngay được. Anh Bửu Khánh là em cố nghệ sĩ Bửu Truyện. Chúng tôi từng đến thăm một lần rồi. Hoàn cảnh anh chị rất khổ, phải ở trọ, không có tiền.

Cách đây vài ngày, tôi có nhận được tin nhắn của con trai anh Bửu Khánh cầu cứu. Anh đang nằm viện ở Huế và rất khó khăn. Tôi hỏi sao giờ lại ra tận Huế thì mới biết gia đình họ không có nhà, cứ nay đây mai đó đi diễn cải lương, tới đâu cũng chỉ ở thuê, chuyển qua nhiều nhà trọ.

Vì thế nên giờ cả gia đình họ không có gì trong người, không có bảo hiểm y tế. Hiện tại gia đình ra Huế là quê vợ Bửu Khánh. Vừa ra tới Huế thì anh Bửu Khánh phát bệnh, đưa vào bệnh viện Trung ương Huế 2 thì bác sĩ nói bị u phổi, đang lấy sinh thiết đi xét nghiệm.

Nghệ sĩ Bửu Khánh và vợ

Cả gia đình anh Bửu Khánh đều không có tiền, giấy tờ, bảo hiểm cũng không có mà anh vẫn đang nằm viện, khổ cùng cực.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp một trường hợp như vậy nên phải đăng clip lên. Chúng tôi không kêu gọi nhưng mong ai có điều kiện thì giúp đỡ anh Bửu Khánh. Nhóm chúng tôi sẽ gửi cho anh một chút nhưng cũng trong khả năng của chúng tôi thôi, còn lại mong tấm lòng từ tâm từ mọi người, giúp đỡ chia sẻ.

Tôi lên tiếng thay nhóm Ngũ long du ký vì ai cũng đang bận rộn, có mình tôi rảnh rỗi. Bình thường chúng tôi giúp ai sẽ tới tận nơi để quay lên cho mọi người thấy nhưng lần này anh Bửu Khánh lại ở tận Huế, chúng tôi chưa có khả năng ra đó. Thay mặt nhóm Ngũ long du ký và gia đình anh Bửu Khánh, chúng tôi xin cảm ơn khán giả".

Nói rồi, nghệ sĩ Phi Phụng phát một clip do gia đình nghệ sĩ Bửu Khánh tự quay gửi cho cô. Trong đó, nam nghệ sĩ đang nằm viện và rất yếu, nói không ra hơi. Ông chia sẻ về bệnh tình của mình và đích thân ông lên tiếng cầu cứu khán giả, mong nhận được sự giúp đỡ.