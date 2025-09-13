Nữ MC đài truyền hình bật khóc nức nở: "Tôi bàng hoàng"

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên B Trần, ca sĩ Hà Myo và MC Thanh Thảo – gương mặt quen thuộc của đài truyền hình HTV.

Em Hữu Bảo và mẹ

Đáng thương nhất chương trình tuần này là em Nguyễn Hữu Bảo (2012), hiện là học sinh lớp 8, Trường THCS Yên Thọ, xã Vạn Hòa, tỉnh Thanh Hóa. Em đang sống cùng ông bà ngoại, cha mẹ và em trai. May mắn khi vẫn còn một gia đình trọn vẹn, có đủ cha mẹ bên cạnh, nhưng những khó khăn mà Bảo phải đối diện lại không hề nhỏ.

Trước đây, cha mẹ em làm công nhân, cố gắng tích góp với hy vọng xây dựng được một căn nhà nhỏ cho các con. Thế nhưng, từ cuối năm 2024, biến cố liên tiếp ập đến khiến cả gia đình rơi vào bế tắc, buộc phải về nương nhờ nhà ông bà ngoại. Ông bà tuổi cao, sức yếu, chỉ có 5 sào ruộng làm hai vụ lúa mỗi năm, thu nhập bấp bênh.

Mẹ của Bảo là chị Đỗ Thị Quyên (1988) phát hiện bị bệnh K não giai đoạn 2 sau thời gian điều trị u xơ thanh quản. Chị đã phẫu thuật vào tháng 10/2024 và hiện đang xạ trị, thường xuyên đau đầu, co giật. Gia đình không đủ điều kiện để truyền hóa chất. Theo bác sĩ, chi phí điều trị bằng hóa chất thấp nhất là 25 triệu đồng/tháng. Hiện mỗi tháng chị Quyên chỉ nhận được 750 ngàn đồng trợ cấp chữa bệnh.

Thanh Thảo bật khóc

Cha em Bảo là anh Nguyễn Hữu Nam (1987) trong thời gian chăm vợ tại bệnh viện thì phát hiện bị hoại tử xương đùi hai bên và thoái hóa đốt sống cổ. Anh không thể đi lại bình thường, phải dùng thuốc giảm đau để cầm cự.

Anh Nam cho biết, bác sĩ ước tính chi phí thay một bên khớp xương đùi là 135 triệu đồng, nhưng gia đình không xoay xở nổi.

Bản thân Hữu Bảo cũng vừa trải qua ca mổ thắt dây tinh hoàn. Em trai của Bảo - Nguyễn Hữu Khôi (2018) đang học lớp 2. Dù còn nhỏ, hai anh em đều rất thương bố mẹ.

Hữu Bảo nghẹn ngào chia sẻ: "Có những lúc con nhìn cha mẹ đau đớn mà không biết làm gì, chỉ sợ một ngày cha mẹ không còn ở bên cạnh con và em nữa".

Giấc mơ của Bảo từng rất đơn giản là được đến trường như bao bạn bè, được theo đuổi con chữ để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng lúc này, điều duy nhất em mong mỏi là cha mẹ khỏe mạnh, còn em thì lớn thật nhanh để đi làm kiếm tiền, phụ giúp cha mẹ chữa bệnh.

MC Thanh Thảo không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở nói: "Đa số những nhân vật của chương trình này là các bạn nhỏ đã trải qua sự mất mát. Nhưng ở Bảo, em may mắn vẫn còn một nguồn sáng của sự yêu thương khi còn đủ cha mẹ.

Sao tôi thấy nguồn sáng này cũng le lói quá, không biết nguồn sáng này sẽ tắt lúc nào. Các em còn quá nhỏ để đối diện với việc cha mẹ đang ngày ngày trải qua những ngày đau đớn vì bệnh tật.

Tôi bàng hoàng khi biết chi phí phẫu thuật, điều trị quá cao so với khả năng tài chính của gia đình. Tôi lo lắng không biết tương lai của hai anh em Bảo sẽ ra sao khi cha mẹ bệnh nặng, ông bà thì đã lớn tuổi, còn các em lại quá nhỏ để tự lo cho bản thân.

Là một người mẹ có con ở độ tuổi giống Bảo, tôi hiểu điều người mẹ mong mỏi nhất luôn là có sức khỏe để lo được tương lai cho con. Tôi tin chắc những ai đã làm mẹ đều không màng bất cứ gì đến bản thân mình hết. Điều quan trọng mà một người mẹ muốn là có thể kiếm tiền lo cho con.

Với gia đình Bảo, tương lai của mẹ có thể không thể xây lại được rồi, Bảo cũng lo bản thân không thể học tiếp nhưng em vẫn luôn hứa sẽ cố gắng, dù nghỉ học cũng không để em trai mình dang dở việc đến trường. Cậu bé còn quá nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, khiến tôi rất đau lòng".