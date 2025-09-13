Con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói điều hối tiếc về cha

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Quang - con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang

Nhạc sĩ Nguyễn Quang mang đến một kỷ vật đặc biệt gắn liền với tình phụ tử thiêng liêng – album CD mang tên Kỷ niệm, được anh thực hiện để tưởng nhớ người cha kính yêu, cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Anh xúc động nói: "Album này là lời hứa chưa kịp hoàn thành tôi dành cho ba. Khi ba còn sống, tôi đã lên kế hoạch làm một album với những bản nhạc ba yêu thích nhất, mang tên Kỷ niệm. Nhưng chưa kịp thực hiện thì ba ra đi vào năm 2016. Đó là điều tôi hối tiếc. Đến năm 2017, tôi mới hoàn thiện được album này, như một món quà trọn vẹn để tưởng nhớ ba.

Cô đơn là bài đầu tiên tôi phối khí cho ba. Hồi đó không có thiết bị gì hiện đại như bây giờ, tôi chỉ có một cây đàn organ cũ. Từng tiếng trống, bass, guitar đều được thu trực tiếp từ đó. Nhưng chính sự hạn chế đó lại khiến tôi dồn hết tình cảm của người con vào trong từng giai điệu.

Không chỉ kế thừa tình yêu âm nhạc từ cha, tôi còn được truyền cảm hứng về cách làm nhạc. Tôi luôn đặt cảm xúc và hình ảnh vào trong từng giai điệu.

Mỗi bản phối của tôi đều bắt đầu từ việc hình dung ra hoàn cảnh, cảm xúc và không gian mà bài hát muốn truyền tải. Chính tình cảm dành cho cha đã thôi thúc tôi không ngừng trau dồi, để trở thành một đạo diễn âm nhạc, với ước muốn thể hiện đúng tinh thần mà cha mong muốn gửi gắm qua những đêm nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Đối với tôi, hình ảnh cha không phải là cái bóng đè nặng hay áp lực phải vượt qua, mà ngược lại, đó là nguồn cảm hứng và cơ hội quý giá để tôi học hỏi từ thế hệ đi trước. Là người đồng hành thân thiết trong các đêm nhạc của cha, tôi luôn nỗ lực trong vai trò hòa âm, phối khí nhằm mang đến những sắc màu âm nhạc mới mẻ cho các tác phẩm của cha mình.

Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo cho những đêm nhạc tưởng niệm cha, tôi còn ấp ủ một mong muốn lớn hơn: được đồng hành và hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ trên con đường nghệ thuật.

Tôi muốn mở rộng vòng tay với các bạn nghệ sĩ trẻ, để các bạn có thể vững vàng hơn trên sân khấu cũng như trong sự nghiệp, giống như cách mà cha tôi từng giúp đỡ rất nhiều ca sĩ".

Nhạc sĩ Nguyễn Quang là một nhạc sĩ, đạo diễn âm nhạc và nhà sản xuất nổi tiếng của Việt Nam. Anh là con trai cả của cố nhạc sĩ lừng danh Nguyễn Ánh 9.

Anh được biết đến với vai trò nhạc sĩ, hòa âm phối khí, kế thừa tài năng âm nhạc từ người cha, Nguyễn Quang có khả năng chơi đàn piano điêu luyện và được đánh giá cao trong lĩnh vực hòa âm, phối khí. Anh cũng làm hiám đốc âm nhạc (Music Director), thường đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình, liveshow lớn, chịu trách nhiệm về toàn bộ chất lượng âm thanh và nghệ thuật của chương trình.