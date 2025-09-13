Nguyễn Văn Chung: "Kinh tế hạn hẹp khiến tôi trăn trở một việc"

Mới đây, chương trình Kính đa chiều đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả nhiều bài hit đình đám. Gần đây nhất, nam nhạc sĩ thực hiện dự án Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Nguyễn Văn Chung

Anh chia sẻ: "Việc phát hành sách nhạc là ấp ủ từ rất lâu của tôi. Từ những ngày đầu sáng tác, tôi đã phát hành 100 bài hát thiếu nhi với tranh tô màu và khuôn nhạc cho các em tập đàn, sau đó tiếp tục ra mắt 300 bài hát thiếu nhi với nhiều điểm mới như tranh vẽ, khuôn nhạc và mã QR để nghe nhạc.

Qua quá trình làm việc và tích lũy kinh nghiệm, tôi nhận ra khi thời điểm chín mùi và có được sự yêu mến từ khán giả, đó chính là cơ hội để thực hiện trọn vẹn ước mơ ngày xưa.

Nếu trước kia vì điều kiện hạn chế nên tôi chỉ in 1000 tới 2000 quyển để nhờ ủng hộ và tặng cho các trường học, thì nay tôi tin tưởng dự án Viết tiếp câu chuyện hòa bình sẽ lan tỏa rộng rãi hơn. Cuốn sách nhạc này quy tụ những ca khúc về thiếu nhi, gia đình, tình yêu trong sáng và quê hương, đất nước, được sắp xếp như một hành trình từ tuổi thơ đến trưởng thành, với mong muốn ở bất kỳ độ tuổi nào, mỗi người đều có thể tìm thấy bài hát của Nguyễn Văn Chung đồng hành cùng mình.

Trong đó, nhân vật Cô bé Hòa Bình được lấy cảm hứng từ bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình, một bài hát dành cho thế hệ trẻ, những người may mắn được sinh ra và lớn lên trong nền hòa bình của đất nước.

Mỗi chúng ta từ nhỏ đến lớn đều cần nuôi dưỡng lòng biết ơn: từ tình thương của cha mẹ, thầy cô, bạn bè cho đến những giá trị mà thế hệ cha ông đã để lại. Từ sự biết ơn ấy, ta khát khao được cống hiến, sống đẹp hơn, tốt hơn và có ích hơn.

Nhân vật Hòa Bình chính là hình ảnh một em bé luôn yêu cái đẹp, yêu ca hát, yêu những điều tốt lành xung quanh mình. Thông qua những ca khúc ở từng giai đoạn sáng tác, kể cả những bài hát viết cho con, tôi mong muốn gieo vào tâm hồn trẻ thơ những hạt giống thuần khiết, trong sáng và tràn đầy yêu thương.

Đằng sau thành công vang dội ấy là cả một hành trình vượt qua không ít khó khăn. Áp lực lớn nhất chính là kinh phí. Ngay từ khi vừa hoàn thành 100 bài hát thiếu nhi, tôi đã ấp ủ mong muốn sách nhạc có thể đến rộng rãi với khán giả, đặc biệt là các em nhỏ, nhưng điều kiện kinh tế còn hạn hẹp khiến tôi nhiều lần trăn trở một việc.

Đến nay, khi ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình trở thành bài hát được yêu mến, tôi kỳ vọng sự lan tỏa ấy sẽ giúp cuốn sách tiếp cận nhiều người hơn. Điều khó khăn nhất, theo tôi chính là phải khéo léo cân bằng giữa các yếu tố: âm nhạc, nội dung, câu chuyện gửi gắm trong sách và cả cách truyền thông, phát hành, để tác phẩm có thể chạm đến đông đảo công chúng và nhận được sự ủng hộ nhiều nhất".

Tác phẩm Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình không chỉ gây ấn tượng bởi ý tưởng kết hợp đa phương tiện sáng tạo, mà còn chứa đựng thông điệp nhân văn sâu sắc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: "Điều quan trọng nhất tôi muốn gửi gắm là mỗi người đều có thể viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng chính khả năng và những việc làm hàng ngày của mình.

Với tôi, vai trò của một nhạc sĩ là sáng tác và sáng tác những ca khúc thật ý nghĩa, có sức lan tỏa và sự gắn kết chính là cách tốt nhất để đóng góp cho đất nước. Tôi mong rằng thông qua cuốn sách nhạc này, mọi người cũng sẽ nhận ra rằng ai cũng có thể viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng những hành động rất giản dị: học tốt hơn, làm việc tốt hơn, sống đẹp hơn.

Đồng thời, cuốn sách còn gắn liền với mong muốn lan tỏa yêu thương, sẻ chia, bởi mỗi cuốn được bán ra sẽ đóng góp hai bông hoa Thương Em (tương đương 20 ngàn đồng) trực tiếp vào Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật Việt Nam, nơi tôi vinh dự làm đại sứ.

Tôi rất vui khi được mọi người yêu mến và ủng hộ những ca khúc của mình và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, yêu thương dành cho những sáng tác mới trong thời gian tới".