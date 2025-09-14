Nam nghệ sĩ thất lạc vợ con, không giấy tờ tiền bạc, bị u phổi phải cầu cứu

Ba đời vợ nhưng thất lạc gần hết

Nghệ sĩ Bửu Khánh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha mẹ đều là nghệ sĩ, anh trai - cố nghệ sĩ ưu tú Bửu Truyện khá nổi tiếng trong nghề. Tuy nhiên, cuộc đời và sự nghiệp của Bửu Khánh lại vô cùng long đong, lận đận.

Nghệ sĩ Bửu Khánh hiện tại

Bửu Khánh từng là kép chính, kép ca, kép võ nổi tiếng một thời, chuyên trị các vai vua ác trong các vở tuồng. Ông đã cống hiến cho nhiều đoàn hát, trong đó có đoàn Minh Tơ và đoàn Huỳnh Long. Tuy nhiên, khi cải lương đi xuống, cuộc sống của ông trở nên khó khăn hơn.

Cùng với sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của Bửu Khánh cũng nhiều thăng trầm. Ông đã trải qua ba đời vợ và có ba người con. Vì phải theo nghề diễn, thường xuyên lưu lạc khắp nơi, sống đời gạo chợ nước sông cùng các đoàn cải lương nên mọi giấy tờ tùy thân của ông đã bị thất lạc, dẫn đến nhiều khó khăn lớn trong cuộc sống.

Cụ thể thế, nam nghệ sĩ mất liên lạc với vợ thứ 2 là Nguyễn Ngọc Phượng và con trai Võ Bửu Long từ năm 1975 khi họ sang Mỹ định cư, người vợ thứ nhất cũng không biết đang ở đâu.

Hiện nghệ sĩ Bửu Khánh sống cùng người vợ thứ ba là bà Trần Thị Dung, 82 tuổi. Do không có nhà, cả hai phải sống trong căn nhà thuê với mức giá 800.000 đồng một tháng tại TP.HCM.

Hai vợ chồng không có phương tiện kiếm sống nào khác ngoài nghề đi hát. Vì thế, dù ở tuổi ngoài 80, nam nghệ sĩ vẫn phải đi hát và trông chờ được đi hát. Tuy vậy, vì đã tuổi cao sức yếu nên rất ít bầu show mời, có khi cả tháng mới có một show với mức cát-xê ít ỏi.

Do khó khăn, vợ chồng ồng bà chuyển ra Huế sống vì bà Dung là người gốc Huế, có họ hàng ở đây nên tiện để làm giấy tờ.

Đổ bệnh nặng, không giấy tờ tùy thân, không tiền bạc

Tuy nhiên, vừa ra Huế chưa được bao lâu, chưa kịp làm giấy tờ thì nghệ sĩ Bửu Khánh đổ bệnh, vào viện được chẩn đoán có khối u ở phổi. Ông phải nhập viện gấp để điều trị trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, không có giấy tờ tùy thân, không bảo hiểm y tế và cũng không có xu nào trong người.

Con trai nghệ sĩ Bửu Khánh là Võ Bửu Khánh Hưng (nghệ danh Phi Hưng) cũng theo nghề ca hát, vừa làm MC vừa hát cải lương để kiếm sống. Thời gian gần đây, công việc của anh cũng gặp khó khăn trầm trọng nên không có tiền để lo cho cho cha mình.

Chính vì thế, anh đã phải liên lạc với nghệ sĩ Phi Phụng nhóm Ngũ long du ký để cầu cứu.

Nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, nghệ sĩ Bửu Khánh đã gửi gắm tâm sự tới Phi Phụng và khán giả: “Cảm ơn bà con cô bác đã thương tôi. Đúng ra là tôi về Huế làm giấy tờ nhưng tự nhiên phát bệnh. Tôi thấy mình ho quá nên vào bệnh viện trung ương Huế khám thì phát hiện có khối u ở phổi.

Tôi phải đi sinh thiết, bác sĩ cầm kim đâm thẳng vào phổi tôi để lấy mẫu sinh thiết, đau gần chết.

Tôi khổ quá vì giấy tờ chưa xong nên không có bảo hiểm, không tiền bạc trong người. Tôi phải cầu cứu các cô nhóm Ngũ long du ký và biết ơn các cô”.

Sức khỏe nam nghệ sĩ khá yếu, nói không ra hơi, chỉ nằm một chỗ. Hoàn cảnh của ông khiến ai cũng thương cảm.