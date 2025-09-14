Hồng Đào thay đổi sau ly hôn, Trấn Thành thốt lên: "Ghê gớm dễ sợ, hơn cả tôi"

Mới đây, chương trình Siêu Thực Thành đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Đào, diễn viên Kaity Nguyễn và diễn viên Võ Điền Gia Huy, MC Trấn Thành.

Trấn Thành và các khách mời

Hồng Đào giới thiệu: “Võ Điền Gia Huy là “con dâu” tôi trong phim Thưa mẹ con đi, yêu con trai tôi, còn Kaity Nguyễn cũng sắp đóng chung một phim với Võ Điền Gia Huy. Như vậy là 4 người ngồi đây đều có sự liên hệ”.

Trấn Thành nghe vậy lập tức lên tiếng: “Vậy thì biết đâu trong tương lai 4 người ngồi đây sẽ có một bộ phim đóng chung nào đó”.

Hồng Đào vô cùng sung sướng, liền nắm chặt tay Trấn Thành, còn Kaity Nguyễn thốt lên: “Chỉ có anh Trấn Thành mới làm được điều đó thôi”. Sau đó, tất cả cùng nắm chặt tay Trấn Thành để nhờ cậy một cách vui vẻ, hài hước.

Sau đó, Hồng Đào quay lại với chủ đề của chương trình. Nữ nghệ sĩ chia sẻ thói quen ăn uống của bản thân là ăn sáng đều đặn vì hay dậy sớm. Trấn Thành tiết lộ thêm: “Tôi hay đi phim với chị Hồng Đào nên tôi biết chị Hồng Đào ngủ rất ít, một ngày có khi chỉ ngủ vài tiếng nên chị dậy rất sớm”.

Tiếp đó, Trấn Thành ôn lại kỷ niệm xưa: “Hôm nay tôi dẫn mọi người đến ăn quán hủ tiếu người Hoa này rất ngon, có thể nói là ngon nhất với tôi. Tôi biết quán này từ lâu lắm rồi, từ lúc chưa quen Hari Won luôn.

Lúc đó tôi đi làm một mình, cứ đi lang thang vì chưa tới giờ quay. Tôi đang lang thang thì thấy một quán đông quá, mọi người xếp hàng để ăn. Tôi tò mò vào ăn và nhớ mãi vì quá ngon”.

Nghệ sĩ Hồng Đào nói thêm: “Tôi thấy quán này ngon vì mùi vị đặc trưng và không thay đổi theo thời gian. Một trong những đặc trưng của các quán ăn được sao Michelin là mùi vị không thay đổi theo thời gian, mấy chục năm vẫn vậy. Cũng giống như tôi, từ mấy chục năm trước đến giờ tôi không hề thay đổi”.

Trấn Thành nghe vậy liền thốt lên: “Không biết vì sao mà Hồng Đào giờ lanh quá, khác hẳn ngày trước, lanh còn hơn cả tôi. Hồi xưa Hồng Đào hiền khô, giờ ghê gớm dễ sợ, hơn cả tôi”.

Hồng Đào giải thích: “Chính là do Trấn Thành. Chính Trấn Thành khuyên tôi phải tự tin, nhanh nhẹn, chảnh lên, bước ra khỏi vùng an toàn nên giờ tôi là chính tôi”.

Có thể thấy, Trấn Thành có vai trò quan trọng với sự thay đổi của Hồng Đào ở thời điểm hiện tại.