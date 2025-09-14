Nữ NSƯT 54 tuổi nói thẳng: "Đàn bà sống không chỉ để làm hài lòng chồng"

Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Tuyết Thu trong vai trò tư vấn.



Tại đây nữ nghệ sĩ bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình về phụ nữ khi nghe tâm sự từ các nhân vật.

Nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu

Cô nói: "Với một số người, nghề nội trợ thực chất là nghề chính, còn những công việc bên ngoài chỉ là nghề phụ.

Những người chồng cần phải biết tôn vinh, vì để quán xuyến gia đình chu toàn, phụ nữ chẳng khác nào siêu nhân.

Từ chuyện đi chợ, nấu ăn, chăm con đến việc chiều theo ý cha mẹ chồng, tất cả đều khiến người phụ nữ gánh vác áp lực nặng nề, dễ stress, nhưng ít khi được công nhận.

Xã hội thường nhìn giá trị con người qua nghề nghiệp bên ngoài mà quên đi công sức thầm lặng của những người nội trợ.

Thực ra, nhiều ông chồng không cố ý xem nhẹ, mà đôi khi vì vô tư nên không nhận ra giá trị của vợ. Do đó, người vợ cần chọn cách trò chuyện, chia sẻ để chồng hiểu rõ những vất vả thầm lặng ấy.

Sự yếu thế về kinh tế có thể kéo theo yếu thế trong việc quản lý tài chính, xây dựng các mối quan hệ hay thậm chí là tiếng nói trong giáo dục con cái. Chính vì vậy, phụ nữ cần tìm giải pháp để lấy lại vị thế trong gia đình.

Người vợ có thể giả vờ bận, thậm chí đi xa một vài ngày để chồng trực tiếp quán xuyến việc nhà và chăm sóc con. Chỉ cần vài ba ngày, sự thiếu vắng ấy sẽ khiến người chồng nhận ra giá trị không thể thay thế của vợ. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn, không nên lạm dụng.

Về lâu dài, điều quan trọng là người vợ cần coi việc quản trị gia đình như một công việc chính đáng, có ý nghĩa cho sự trưởng thành cá nhân. Từ việc nấu ăn, dạy con, quản lý ngân sách đến xây dựng không gian sống, tất cả đều là cơ hội để học hỏi, trau dồi kiến thức và năng lực.

Một người vợ biết chi tiêu hợp lý, có tiếng nói trong tài chính và vận hành gia đình khoa học, thực chất đang phát triển bản thân không kém bất kỳ nghề nghiệp nào ngoài xã hội".

Tiếp đó, nữ nghệ sĩ bày tỏ: "Nhiều khi phụ nữ khi lập gia đình thường nghĩ chỉ cần toàn tâm chăm lo cho chồng con là đủ. Họ sẵn sàng từ bỏ công việc, bạn bè, sở thích cá nhân để lui về sau cánh cửa gia đình.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là trong sự hy sinh ấy, nhiều người lại quên mất nhu cầu làm đẹp, quên mất việc chăm chút cho bản thân.

Người đàn bà không phải chỉ sống để làm hài lòng chồng, mà còn cần sống cho chính mình. Làm đẹp không phải để giữ chồng, mà là để giữ sự tự tin, giữ tinh thần và thần thái của chính mình.

Bởi lẽ, khi vợ xuề xòa, còn ngoài kia đồng nghiệp nữ lúc nào cũng xinh đẹp, chỉn chu, thì khoảng cách trong hôn nhân càng dễ lớn dần.

Trong khi sự phản bội của người chồng rõ ràng là sai, người vợ cũng cần nhìn lại mình đã đánh mất điều gì trên hành trình hôn nhân.

Hình ảnh người mẹ bên ngoài xã hội cũng quan trọng không kém. Con cái luôn tự hào khi bạn bè khen "mẹ bạn xinh đẹp, sang trọng", và điều đó trở thành động lực cho trẻ.

Đồng thời, khi người vợ biết yêu thương chính mình, giữ cho bản thân chỉn chu, thì người chồng cũng cảm nhận được giá trị và trách nhiệm trong gia đình. Một ngôi nhà sạch sẽ, thơm tho là điều cần, nhưng một người vợ có thần thái, có sự tự tin, mới thật sự khiến chồng thấy trân trọng mỗi khi trở về.

Nội trợ là một nghề không tên, là sự hy sinh lớn lao của người phụ nữ. Tuy nhiên, nếu hy sinh không đúng lúc, không đúng nghĩa thì dễ khiến phụ nữ đánh mất giá trị bản thân, vì vậy chị em cần lưu tâm".