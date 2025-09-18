Nữ NSND thấy đồng nghiệp chết bờ chết bụi liền mua hẳn một miếng đất làm nơi chôn cất chung

Mới đây, diễn viên Dung Dăng Dung Dẻ đã tới thăm Chùa Nghệ Sĩ, nơi an nghỉ của nhiều nghệ sĩ danh tiếng, được lập nên bởi cố NSND Phùng Há, người được mệnh danh là Tổ nghề sống của cải lương.

Cháu ngoại NSND Phùng Há

Tại đây, nữ diễn viên gặp cháu ngoại của NSND Phùng Há và được nghe chia sẻ về bà: "Tôi ở đây ba mấy năm rồi nên trông coi chùa luôn, tôi sống trong chùa luôn. Tôi tên Thủy.

Bà ngoại tôi là NSND Phùng Há mua đất ở đây từ năm 1948 rồi xây nên chùa này. Về sau ngoại cũng về đây sống tới gần 20 năm rồi mới qua đời. Ngoại mất rồi thì tôi ở lại giữ ngôi nhà cho ngoại để làm nhà thờ. Trước khi ngoại mất tôi cũng về sống chung với ngoại mười mấy năm.

Tôi không đi hát vì ngoại Phùng Há không cho con cháu trong nhà đi hát. Ngoại nói cái nghề này bạc lắm, phải nổi tiếng mới sống được còn làng nhàng thì chỉ sống sau sân khấu, mãi mãi ở phía sau.

Tôi có hai đứa con gái cũng sống ở đây với tôi, một đứa 37 tuổi, một đứa vừa tốt nghiệp đại học.

Trước ở đây còn có viện dưỡng lão nghệ sĩ, giờ người ta dời đi rồi thì ở đây chỉ còn 3 người là tôi, Minh Vũ và Cảnh Tượng.

Ngay từ năm 1948, khi ngoại Phùng Há mua đất này xong ngoại đã cho Ban ái hữu tương tế rồi để làm nơi an nghỉ cho các nghệ sĩ.

NSND Phùng Há

Ngoại thấy bạn bè đồng nghiệp với ngoại khi về già chết ở công viên, ghế đá, gầm cầu, không có nhà cửa nên nảy ra ý định mua một miếng đất gom anh em về ở với nhau cho ấm cúng, chứ để chết bờ chết bụi đau lòng. Nghệ sĩ ngày đó nghèo lắm, làm gì có nhà cửa gì, toàn ở cùng đoàn, già thì chết đường chết chợ.

Ngoại Phùng Há liền tới gặp ông giám đốc trường đua Phú Thọ để xin ông ấy tiền lời một ngày của trường đua. Ông ấy đồng ý cho tiền lời một ngày, cộng thêm tiền của ngoại là mua được miếng đất to ở đây.

Ngoại Phùng Há sống chỉ biết đến nghề và đồng nghiệp, không lo gì cho bản thân, có bao tiền cũng lo cho đồng nghiệp hết. Hồi đó ngoại đi diễn, đi dạy có tiền đều đem ra mua gạo hết để tặng cho các nghệ sĩ già neo đơn. Từ khi tôi lọt lòng lớn lên sống với ngoại đã thấy ngoại như vậy rồi. Nhà thì nhỏ mà bếp lúc nào cũng nóng vì luôn nấu cơm cho các nghệ sĩ nghèo ở tỉnh lên thành phố vào tá túc".

Phùng Há (30 tháng 4 năm 1911 – 5 tháng 7 năm 2009) là một nghệ sĩ gạo cội. Bà được xem là một trong những vị tổ của bộ môn nghệ thuật cải lương Việt Nam cùng với nghệ sĩ Bảy Nam. Hầu hết cuộc đời bà gắn bó với bộ môn nghệ thuật này và để lại dấu ấn với nhiều vai diễn khác nhau cũng như đào tạo ra nhiều môn sinh xuất sắc. Một trong những ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ là điệu hát của vai Lữ Bố trong vở Phụng Nghi Đình.