Nữ nghệ sĩ làm mẹ đơn thân ở Mỹ: "Chính tôi còn không cứu nổi tôi"

Mới đây, tại cuộc trò chuyện với đạo diễn Quốc Thuận, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình.

Quốc Thuận và Thúy Nga

Cô nói: "Cũng vì cuộc sống nên tôi phải mưu sinh, buôn thúng bán bưng. Ở Mỹ này không có chợ nên tôi bán hàng online, cũng phải dùng miệng, hô hào, nghe điện thoại liên tục.

Rất nhiều người gọi cho tôi không phải để mua đồ mà để tâm sự, mỗi ngày luôn. Tôi làm Youtuber nhưng cũng không khác gì người lắng nghe, tâm sự, đưa lời khuyên, giống như cứu cả thế giới dù chính tôi còn không cứu nổi tôi.

Rất nhiều người bị mắc lừa, lừa tình, lừa tiền rồi gọi điện cho tôi để xin tư vấn. Còn có những người gọi điện cho tôi để xin tư vấn đời sống hôn nhân, tình yêu, tình bạn. Thậm chí, có cả người phụ nữ bị giật chồng gọi tôi hỏi tư vấn cách đánh ghen. Tôi phải vội từ chối luôn.

Tôi không làm những việc như thế. Tôi chỉ chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, vô gia cư.

Việc tôi từ diễn hài sang những công việc hiện tại là do duyên, ông trời dẫn lối chứ tôi không chủ định gì cả. Thời dịch Covid, tôi không được đi diễn, hoang mang không biết làm gì, buồn lắm. Tôi rất buồn, đang lúc không biết làm gì cho qua ngày thì lôi điện thoại ra quay Youtube thử xem sao.

Trước đó tôi cũng có hai kênh Youtube nhưng để đăng các sản phẩm hài có đầu tư, từ lần đó mới quay Vlog.

Clip đầu tiên tôi quay là cảnh ngồi hốt rác ngoài sân. Chỉ là một cảnh hốt rác thôi mà gần 1 triệu view, quá sức thành công khiến tôi không hiểu nổi.

Sở dĩ khán giả xem đông như thế vì họ thấy lạ. Họ cứ nghĩ về nghệ sĩ lộng lẫy trên ánh đèn sân khấu, đâu nghĩ cuộc sống của nghệ sĩ ở ngoài lại như vậy. Khán giả ít thấy hình ảnh ngoài đời của người nghệ sĩ và tôi quay lên cho họ xem. Tôi quay cảnh làm việc nhà, đi sang hàng xóm chơi. Tôi quay rất mộc mạc, chân thành, không dàn dựng, không kịch bản, không diễn gì cả, có sao quay đó, đúng cuộc sống thật của tôi.

Khán giả là vậy, họ muốn được xem cái thật nhất của nghệ sĩ và đặc biệt nếu khoe giàu sang, khoe của là họ không xem, thích xem cái nghèo, cái giản dị. Muốn quay khoe của là phải có của thật sự còn tôi lúc đó đâu có của gì mà khoe".

Thúy Nga hiện đang làm mẹ đơn thân nuôi một con gái tại Mỹ. Cô hiện tại hiếm khi đi diễn, chủ yếu tập trung buôn bán online và làm Youtube. Nữ nghệ sĩ sở hữu 3 kênh Youtube với cả triệu lượt theo dõi, viral khắp mạng xã hội.