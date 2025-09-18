Nam NSƯT ba đời vợ: "Rất nhiều đồng nghiệp chơi xấu tôi"

Vừa qua, tại phần hai chương trình Antrich, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã chia sẻ về quan điểm sống của mình.

Kim Tử Long

Anh nói: "Tôi không giấu diếm gì. Tôi ba đời vợ. Nhưng tôi chia tay người này rồi phải một thời gian dài sau tôi mới có người tiếp theo, rồi sống với nhau một thời gian không hòa thuận tôi mới chia tay tiếp. Sau đó một thời gian tôi mới đến với người vợ thứ ba là Trinh Trinh và chung sống với nhau đến tận bây giờ.

Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi thấy, phải có những biến cố như vậy thì mới biết quý trọng gia đình và coi gia đình là trên hết.

Dù có ba đời vợ nhưng các con tôi dù là con chung hay con riêng vẫn sống với nhau rất hòa thuận. Tất cả là do trái tim mình hết. Trái tim mình mách bảo mình phải làm gì thì mình làm đó.

Nhiều người làm theo trái tim mách bảo thì lỡ có đi sai, làm sai cũng rất nhẹ nhàng, miễn là sống đúng đạo đức, làm theo đúng cái tâm. Còn cứ chăm chăm đi theo con đường sai thì đương nhiên không được. Đó là điều tôi được cha mẹ dạy từ nhỏ.

Kim Tử Long và vợ hiện tại

Tôi luôn luôn tâm niệm, nếu người ta sai với mình sẽ có một ngày nào đó họ nhận quả báo. Không thể nào vì người ta sai với mình mà mình phải sai lại với họ. Tôi không sống như vậy.

Rất nhiều đồng nghiệp chơi xấu tôi nhưng tôi không chơi xấu lại họ. Tôi chỉ mong mỏi một ngày nào đó họ sẽ hiểu mình.

Cả khán giả cũng vậy, nhiều khán giả bình luận sai, nói sai, chửi bới tôi các kiểu nhưng tôi không quan tâm, cũng không thể nào chửi lại họ hay có những động thái chống đối lại họ.

Tôi chỉ nói rằng, do bạn chưa gặp tôi, chưa tiếp xúc với tôi. Khi nào bạn gặp tôi, tiếp xúc với tôi rồi, bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn về tôi. Rõ ràng, do người ta chưa hiểu mình thì cũng không nên trách gì họ".

Kim Tử Long từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Trong cuộc đời, anh đã kết hôn 3 lần và có 5 người con.

Anh kết hôn cùng người vợ đầu tiên tên là Bạch Lan, có cô con gái là diễn viên Hoàng Kim Phụng (nghệ danh Maika). Hiện Hoàng Kim Phụng đã kết hôn. Sau khi ly hôn người vợ đầu tiên, anh kết hôn lần thứ hai với Cẩm Tú - em gái của Nguyễn Hồng Sơn, có thêm hai cô con gái là Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Hân.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, ông đã lập gia đình lần thứ ba với nghệ sĩ Trinh Trinh, cháu gái của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng và là con gái của hai nghệ sĩ cải lương Hữu Cảnh - Xuân Yến, có thêm hai cậu con trai là Hoàng Gia Khánh (Andy) và Hoàng Gia Khiêm (Peter).