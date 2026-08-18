Nam giới có tuổi thọ ngắn thường có 5 đặc điểm này: Hy vọng bạn không có bất kỳ điểm nào trong số đó

Tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào di truyền. Năm thói quen kéo dài dưới đây có thể âm thầm làm suy giảm thể lực và gia tăng nguy cơ bệnh mạn tính ở nam giới.

Nhiều nam giới trung niên và cao tuổi cho rằng tuổi thọ chủ yếu do gene quyết định nên thường bỏ qua những vấn đề sức khỏe nhỏ. Tuy nhiên, thể trạng và các thói quen được duy trì trong thời gian dài cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe khi về già.

Dưới đây là 5 đặc điểm cần được nhận diện và điều chỉnh càng sớm càng tốt.

Ngồi lâu, vận động dưới 30 phút mỗi ngày

Lười vận động có thể cắt giảm tuổi thọ (Ảnh: Medical News Today).

Không ít nam giới ngoài 45 tuổi dành phần lớn thời gian để ngồi xem tivi, sử dụng điện thoại, hầu như không chủ động vận động.

Ngồi lâu làm chậm tuần hoàn máu và giảm tốc độ chuyển hóa, tạo điều kiện cho lipid tích tụ trong mạch máu. Thói quen này còn liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, gan nhiễm mỡ và suy giảm chức năng tim phổi.

Nam giới nên vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày bằng những hình thức phù hợp như đi bộ nhanh, chạy chậm hoặc thái cực quyền. Sau mỗi giờ ngồi, cần đứng dậy đi lại và giãn cơ trong khoảng 3-5 phút.

Ăn nhiều dầu mỡ, muối và ăn không đúng bữa

Thường xuyên ăn thịt mỡ, đồ chiên rán, món kho mặn, đồng thời bỏ bữa sáng, ăn uống thất thường hoặc dùng bữa khuya có thể gây áp lực lên nhiều cơ quan.

Chế độ ăn nhiều chất béo và muối có thể ảnh hưởng nội mô mạch máu, làm huyết áp, lipid máu và đường huyết dao động, đồng thời tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan, thận. Ăn uống không đúng giờ còn làm rối loạn hoạt động tiêu hóa, góp phần gây viêm dạ dày, loét dạ dày và rối loạn chuyển hóa.

Lượng muối nên được kiểm soát dưới 5g mỗi ngày, dầu ăn không quá 25g. Cần duy trì ba bữa đúng giờ, tăng rau, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế đồ ngọt, nhiều chất béo hoặc quá đậm vị.

Thường xuyên thức khuya

Thức khuya (Ảnh: Getty).

Nhiều người có thói quen sử dụng điện thoại đến khuya hoặc bị mất ngủ kéo dài nhưng cho rằng có thể ngủ bù vào ban ngày. Tình trạng thiếu ngủ thường xuyên có thể làm rối loạn nhịp sinh học và hoạt động nội tiết.

Về lâu dài, cơ thể dễ mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, giảm khả năng miễn dịch và tăng gánh nặng cho tim. Nam giới trung niên nên duy trì 7-8 giờ ngủ mỗi đêm và cố gắng đi ngủ trước 23 giờ. Nếu mất ngủ kéo dài, cần đi khám thay vì tự ý sử dụng sản phẩm an thần.

Hút thuốc, uống rượu bia thiếu kiểm soát

Các chất có hại trong khói thuốc làm tổn thương phổi và mạch máu, làm tăng nguy cơ ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và xơ vữa động mạch.

Uống quá nhiều rượu bia có thể kích thích niêm mạc dạ dày, gây tổn thương gan, làm tăng huyết áp và gánh nặng cho tim. Lựa chọn tốt nhất là bỏ thuốc lá và hạn chế tối đa đồ uống có cồn.

Dễ tức giận, lo âu và dồn nén cảm xúc

Dễ tức giận cũng có thể ảnh hưởng tới tuổi thọ (Ảnh: Ethan Crossing).

Nam giới thường xuyên nóng nảy, căng thẳng hoặc giữ mọi áp lực trong lòng có thể rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực kéo dài.

Tình trạng này khiến hệ thần kinh giao cảm liên tục bị kích thích, làm huyết áp tăng và nhịp tim rối loạn, đồng thời ảnh hưởng khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể. Khi gặp áp lực, nên chia sẻ với người thân và duy trì những sở thích giúp thư giãn như đi bộ, chăm cây hoặc câu cá.

5 đặc điểm trên không trực tiếp quyết định tuổi thọ của một người, nhưng nếu cùng tồn tại trong thời gian dài, chúng có thể bào mòn sức khỏe và làm tăng nguy cơ bệnh mạn tính. Điều chỉnh sớm từng thói quen nhỏ chính là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe về lâu dài.

Nguồn: Sohu