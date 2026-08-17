Không chỉ dầu mỡ, 1 loại gia vị nếu lạm dụng có thể khiến gan ‘ngập’ trong mỡ: Nhà ai cũng dùng mỗi ngày

Không chỉ làm tăng gánh nặng cho tim, thận và dạ dày, loại gia vị quen thuộc này còn làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ nếu lạm dụng.

Nhắc đến gan nhiễm mỡ, nhiều người thường nghĩ “thủ phạm” chỉ nằm trong những món chiên rán, nhiều dầu mỡ. Thế nhưng, một gia vị quen thuộc trên bàn ăn cũng có thể âm thầm đẩy nguy cơ bệnh gan lên cao nếu bị lạm dụng. Gia vị đó là muối.

Muối có mặt trong hầu hết món ăn gia đình. Nhiều người vẫn nêm thêm khi thấy “chưa đủ vị”, khiến khẩu vị ngày càng đậm và lượng muối tiêu thụ dễ vượt mức cần thiết.

Càng lạm dụng muối, nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ càng tăng

Càng lạm dụng muối, nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ càng tăng (Ảnh: CCTV News).

Theo một nghiên cứu được CCTV News dẫn lại, giảm muối trong thực phẩm có thể góp phần bảo vệ gan. Người thường xuyên ăn quá mặn có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ, xơ gan, thậm chí ung thư gan cao hơn.

Nghiên cứu này đã phân tích thói quen ăn uống của gần 500.000 người trong 13 năm. Căn cứ tần suất thêm muối vào thức ăn đã được nấu chín (không tính muối dùng khi nấu), họ chia người tham gia thành 4 nhóm: hiếm khi, thỉnh thoảng, thường xuyên và luôn luôn thêm muối.

Kết quả cho thấy, so với nhóm hiếm khi thêm muối, nguy cơ gan nhiễm mỡ ở ba nhóm còn lại lần lượt cao hơn 8%, 22% và 40%. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận với xơ gan và ung thư gan.

Tần suất thêm muối càng cao, nguy cơ mắc các bệnh gan nói trên càng lớn. Một khảo sát tại 195 quốc gia và khu vực cũng chỉ ra rằng thêm muối càng thường xuyên thì nguy cơ tử vong sớm càng cao, tuổi thọ kỳ vọng càng ngắn, CCTV News thông tin.

Ăn quá mặn còn gây áp lực lên nhiều cơ quan

Các loại muối (Ảnh: CCTV News).

Khi cơ thể nhận quá nhiều natri, nước bị giữ lại, thể tích máu và huyết áp tăng, làm tăng gánh nặng cho tim và nguy cơ bệnh tim mạch.

Natri dư thừa phải được thận đào thải, khiến cơ quan này làm việc nhiều hơn. Nồng độ natri cao còn có thể làm niêm mạc dạ dày mỏng đi, suy giảm khả năng bảo vệ và tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Khi thận tăng đào thải natri qua nước tiểu, một phần canxi cũng mất theo, làm tăng nguy cơ giảm mật độ xương và loãng xương.

Chế độ ăn nhiều muối cũng có thể tổn hại nội mô mạch máu, ảnh hưởng máu cung cấp cho não và dẫn tới suy giảm nhận thức.

8 cách kiểm soát lượng muối tiêu thụ hằng ngày - Dùng thìa định lượng 2g khi nấu để kiểm soát muối. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, người trưởng thành khỏe mạnh nên ăn dưới 5g muối/ngày. - Dùng giấm, ớt, tiêu, hành, gừng, tỏi, chanh hoặc cà chua để tăng vị. Nấm và rong biển vốn có vị umami (vị ngọt thịt) nên có thể không cần muối. - Ngoại trừ khi ướp thịt, nên cho muối lúc món gần chín. Muối bám trên bề mặt vẫn tạo vị mặn nhưng giảm lượng sử dụng. - Có thể thay muối thường bằng muối ít natri; người suy giảm chức năng thận hoặc tăng kali máu cần thận trọng. - Chú ý "muối ẩn" trong đồ muối chua, thực phẩm chế biến và gia vị. - Hạn chế ăn ngoài, gọi đồ ăn; chủ động yêu cầu giảm muối và chọn món ít mặn. - Giảm muối từ từ để vị giác thích nghi, tránh ảnh hưởng cảm giác ngon miệng. - Đọc bảng dinh dưỡng: 1g natri tương đương 2,54 g muối. Ưu tiên sản phẩm ít muối, giảm muối hoặc không muối.

Nguồn: CCTV News