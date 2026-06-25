Nam diễn viên U40 chưa vợ thông báo sẽ xây nhà to ở TP.HCM, đón hết người thân ở Cần Thơ lên ở cùng

"Tôi muốn đón cả gia đình của hai đứa trợ lý tôi, con của trợ lý, vợ trợ lý. Có bao nhiêu đều tới ở hết", nam diễn viên này chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Quốc Trường đã chia sẻ về quyết định nghỉ hưu sớm của mình.

Anh nói: "Tôi đã có ý định về hưu sớm. Tôi cố gắng 40 tuổi sẽ về hưu. Người ta về hưu năm 60 tuổi còn tôi về hưu năm 40 tuổi. Lúc đó, tôi sẽ không lo lắng, áp lực gì về tiền bạc nữa.

Quốc Trường

Tôi sẽ xây một căn nhà to hơn ở TP.HCM rồi đón cha mẹ, anh hai, chị hai, hai đứa cháu từ dưới quê lên thành phố để sống trong một đại gia đình quây quần cùng nhau, hạnh phúc bên nhau, cười vui mỗi ngày.

Tôi thích sống trong một đại gia đình đông vui như vậy nên sẽ đón hết mọi người về nhà mình ở. Thậm chí, tôi muốn đón cả gia đình của hai đứa trợ lý tôi, con của trợ lý, vợ trợ lý. Có bao nhiêu đều tới ở hết".

MC Nguyên Khang thốt lên: "Nếu thế thì đó phải là cái lâu đài, biệt phủ rồi chứ không phải cái nhà bình thường nữa".

Quốc Trường giải thích: "Thực ra tôi lên sóng thì nói tém tém lại là vậy, tôi không dám nói thật không mọi người lại kêu tôi nổ. Nhiều khi tôi cũng không hiểu sao tôi nói thật mà mọi người lại chỉ trích tôi dữ thế.

Đôi lúc tôi rất ngại nhận lên show vì tôi chỉ nói thật thôi cũng đã bị người ta chửi mắng rồi nên tôi phải nói giảm nói tránh lại".

Nguyên Khang

MC Nguyên Khang nhận định: "Những gì Quốc Trường nói đều là về gia đình thì không có gì sai. Mọi mong muốn, ước mơ của Quốc Trường đều hướng về gia đình. Tôi trò chuyện thấy Quốc Trường là người sống vì gia đình, làm mọi thứ đều nghĩ cho gia đình.

Quốc Trường có thể có những quan điểm sống rất thoáng nhưng lại luôn muốn sống cùng gia đình, ở bên gia đình, từ việc trả nợ, xây nhà cho cha mẹ, anh chị tới mong muốn đón gia đình lên Sài Gòn.

Bất cứ thành công nào cũng xuất phát từ nền tảng gia đình nhưng không phải ai thành công cũng nhớ về gia đình, Quốc Trường lại còn nghĩ đến cả trợ lý nữa. Đây là điều đáng trân trọng".

Quốc Trường hiện đang là ông chủ chuỗi mì cay lên đến hơn 100 cửa hàng ở khắp cả nước, thành công trong vai trò một doanh nhân. Nam diễn viên hiện sở hữu biệt thự rộng 305m2 tại TP.HCM và xây nhà trị giá 25 tỷ rộng 700m2 cho cha mẹ ở Cần Thơ.