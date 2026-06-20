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"Nghệ sĩ qua Mỹ là thế đó, phải tự làm hết, không ai phục vụ"

Tùng Ninh
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"Đó là sự thật phũ phàng, nhưng phải như vậy chúng tôi mới trưởng thành" – Thúy Nga nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã có buổi gặp gỡ ăn uống với ca sĩ Chế Phong - con trai danh ca Chế Linh và NSƯT Kim Tiểu Long từ Việt Nam qua Mỹ. Sau khi ăn xong, các nghệ sĩ chuẩn bị ra về thì ô tô của Chế Phong gặp sự cố không thể nổ máy.

- Ảnh 1.

Kim Tiểu Long và Thúy Nga

Sau một hồi tìm hiểu nguyên nhân, Chế Phong phát hiện ra do ô tô của anh đã cạn sạch nước mát (dung dịch chuyên dụng giúp hấp thụ nhiệt và duy trì nhiệt độ động cơ ổn định). Anh phải chạy đi mua và tự tay đổ vào máy.

Ban đầu, Chế Phong tỏ ra khá lúng túng, nhưng sau đó đã đổ được vào máy thành công. Kim Tiểu Long thấy vậy liền nhờ Chế Phong qua xem hộ chiếc ô tô của mình.

Chế Phong nhiệt tình tới giúp đỡ Kim Tiểu Long, kiểm tra và phát hiện xe của nam nghệ sĩ cũng gặp tình trạng tương tự, cần đổ nước mát vào máy xe. Vì thế, Kim Tiểu Long phải tự cầm can đi mua nước mát để nhờ Chế Phong đổ vào xe giúp.

Thúy Nga đứng gần liền thốt lên: "Mấy việc này anh Chế Phong giỏi lắm. Nghệ sĩ qua Mỹ là thế đó, phải tự làm tự lo, không ai phục vụ. Ở Việt Nam thì có bao nhiêu người vây quanh làm cho hết, qua Mỹ không ai cả.

- Ảnh 2.

Kim Tiểu Long và Chế Phong

Đó là sự thật phũ phàng nhưng phải như vậy chúng tôi mới trưởng thành, biết làm nhiều việc trong cuộc sống".

Dù là một ca sĩ nhưng Chế Phong lại rất đảm đang, giỏi về xe cộ, máy móc, nhà cửa, khiến ai cũng phải trầm trồ. Từ khi qua Mỹ định cư, Chế Phong gần như quán xuyến hết mọi việc trong cuộc sống của mình.

Anh tự tay sửa sang nhà cửa, lắp đặt các thiết bị trong nhà, lắp cả trụ sạc cho xe điện. Nam ca sĩ còn tự sửa ô tô và sửa chữa nhiều loại máy móc, thiết bị trong nhà. Hiện tại, Chế Phong ngoài đi hát, làm Vlog còn có thêm một công việc mới là dạy lái xe, giúp anh có nguồn thu nhập ổn định.

Anh có mối quan hệ thân thiết với Kim Tiểu Long và Thúy Nga. Trong thời gian đầu mới qua Mỹ, Thúy Nga và Kim Tiểu Long là người giúp đỡ Chế Phong đi lại, ổn định cuộc sống.

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Tags

Mỹ

sao Việt

Kim Tiểu Long

Thúy Nga

Chế Phong

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

đời sống mỹ

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