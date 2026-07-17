Nam ca sĩ U60 bị cưỡng hôn

"Họ hôn xong mà cả mặt tôi nguyên một vết son đỏ chót" – Mạnh Quỳnh nói.

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã tiết lộ về sự cố khiến anh ngại ngùng nhất khi gặp fan hâm mộ. Anh nói: "Hành động của khán giả khiến tôi đỏ mặt nhất là cưỡng hôn tôi, lao vào hôn tôi, hôn tới tấp. Họ hôn xong mà cả mặt tôi nguyên một vết son đỏ chót.

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung

Nhưng thực ra tôi hiểu do họ quá ái mộ tôi, yêu thương tôi quá và không nghĩ sẽ có cơ hội gặp được tôi ở ngoài, nên cứ thế phi vào. Tôi nên mừng vì điều đó, họ phải yêu mến tôi thì mới lao vào hôn như vậy. Đó là niềm hạnh phúc của một người nghệ sĩ như tôi".

Tiếp đó, Mạnh Quỳnh chia sẻ về việc làm nghề của mình: "Thời gian vừa qua, tôi đã thử hát một số thể loại nhạc khác so với thể loại tôi thường hát nên đối với tôi cũng khá khó. Chẳng hạn, bài Vì đó là em hay Tình ca cho em. Những bài đó thuộc loại nhạc hơi trẻ và mới nên khó hát. Còn dòng nhạc Bolero thì bài nào tôi cũng cân được hết.

Bước lên sân khấu thì tôi biết mình sẽ hát bài gì, nhưng đôi khi gặp sự cố hát lộn bài. Ví dụ, tôi giới thiệu bài này, hát đoạn đầu vẫn là bài đó nhưng tới điệp khúc lại đổi hẳn sang bài khác.

Tôi bị như vậy vì nhạc Bolero có nhiều bài giai điệu giống nhau, nên lúc hát tôi bị lạc từ bài nọ sang bài kia mà vẫn đúng giai điệu. Khán giả ngồi dưới thì không biết, tưởng tôi đang hát liên khúc. Chỉ có mấy người chơi nhạc mới biết là tôi hát sai".

Mạnh Quỳnh là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng bậc nhất của dòng nhạc trữ tình, quê hương. Anh sở hữu chất giọng ngọt ngào, trầm ấm đầy truyền cảm, dễ dàng chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Tên tuổi của anh gắn liền với những ca khúc bolero bất hủ và đặc biệt là cặp song ca ăn ý "người tình sân khấu" với cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Mạnh Quỳnh còn có tài năng sáng tác với nhiều tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân. Cho đến nay, anh vẫn là một ngôi sao bền bỉ, nhận được sự yêu mến và kính trọng đặc biệt từ người hâm mộ trong và ngoài nước.