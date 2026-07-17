HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam ca sĩ U60 bị cưỡng hôn

Tùng Ninh
|

"Họ hôn xong mà cả mặt tôi nguyên một vết son đỏ chót" – Mạnh Quỳnh nói.

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã tiết lộ về sự cố khiến anh ngại ngùng nhất khi gặp fan hâm mộ. Anh nói: "Hành động của khán giả khiến tôi đỏ mặt nhất là cưỡng hôn tôi, lao vào hôn tôi, hôn tới tấp. Họ hôn xong mà cả mặt tôi nguyên một vết son đỏ chót.

- Ảnh 1.

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung

Nhưng thực ra tôi hiểu do họ quá ái mộ tôi, yêu thương tôi quá và không nghĩ sẽ có cơ hội gặp được tôi ở ngoài, nên cứ thế phi vào. Tôi nên mừng vì điều đó, họ phải yêu mến tôi thì mới lao vào hôn như vậy. Đó là niềm hạnh phúc của một người nghệ sĩ như tôi".

Tiếp đó, Mạnh Quỳnh chia sẻ về việc làm nghề của mình: "Thời gian vừa qua, tôi đã thử hát một số thể loại nhạc khác so với thể loại tôi thường hát nên đối với tôi cũng khá khó. Chẳng hạn, bài Vì đó là em hay Tình ca cho em. Những bài đó thuộc loại nhạc hơi trẻ và mới nên khó hát. Còn dòng nhạc Bolero thì bài nào tôi cũng cân được hết.

Bước lên sân khấu thì tôi biết mình sẽ hát bài gì, nhưng đôi khi gặp sự cố hát lộn bài. Ví dụ, tôi giới thiệu bài này, hát đoạn đầu vẫn là bài đó nhưng tới điệp khúc lại đổi hẳn sang bài khác.

Tôi bị như vậy vì nhạc Bolero có nhiều bài giai điệu giống nhau, nên lúc hát tôi bị lạc từ bài nọ sang bài kia mà vẫn đúng giai điệu. Khán giả ngồi dưới thì không biết, tưởng tôi đang hát liên khúc. Chỉ có mấy người chơi nhạc mới biết là tôi hát sai".

- Ảnh 2.

Mạnh Quỳnh là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng bậc nhất của dòng nhạc trữ tình, quê hương. Anh sở hữu chất giọng ngọt ngào, trầm ấm đầy truyền cảm, dễ dàng chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Tên tuổi của anh gắn liền với những ca khúc bolero bất hủ và đặc biệt là cặp song ca ăn ý "người tình sân khấu" với cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Mạnh Quỳnh còn có tài năng sáng tác với nhiều tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân. Cho đến nay, anh vẫn là một ngôi sao bền bỉ, nhận được sự yêu mến và kính trọng đặc biệt từ người hâm mộ trong và ngoài nước.

Hoài Linh sau cú sốc từ thiện làm gì
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sao Việt

showbiz

Như Quỳnh

Phi Nhung

Mạnh Quỳnh

Bolero

nhạc hải ngoại

nghệ sĩ miền nam

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại