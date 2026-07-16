Nam ca sĩ ở Mỹ muốn về nước làm liveshow 30 năm nhưng khó khăn

"Anh Mạnh Quỳnh rất muốn làm liveshow kỷ niệm 30 năm nhưng hiện vẫn gặp nhiều khó khăn" – MC Nguyên Khang tiết lộ.

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã tiết lộ bí quyết giữ gìn nhan sắc, sự trẻ trung, phong độ ở tuổi U60 khi được nhiều người khen càng già càng đẹp hơn thời trẻ.

Mạnh Quỳnh

Anh nói: "Tôi không hút thuốc, không uống rượu, chăm chỉ tập thể thao, ăn uống điều độ. Người đàn ông tới độ tuổi này một là gầy gò ốm nhắt, hai là béo phì. Tôi thì giữ quan điểm là dù tập tành cỡ nào cũng giữ cơ thể mình đầy đặn, không bị gầy quá hay béo quá.

Tôi đi hát, các vị khán giả cũng hay hỏi tôi bí quyết nào để giữ gìn vẻ ngoài trẻ như vậy, không thấy già đi. Thực ra có một đàn anh nói một câu về tôi là "Mạnh Quỳnh hồi trẻ cái mặt đã già rồi nên lúc già lại là vừa". Tôi nghĩ điều đó đúng với tôi".

Về sự nghiệp của mình, Mạnh Quỳnh chia sẻ: "Từ nhỏ tôi mơ ước trở thành nghệ sĩ cải lương vì rất mê cải lương. Tôi bắt đầu đến với nghệ thuật khi đi học thầy Công Ẩn ở nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Cái gốc của tôi là cải lương. Lúc đó là năm 1985, tôi mới 14 tuổi.

Tôi học thầy được hơn 1 năm thì sang Mỹ và cơ duyên dẫn tôi đến với tân nhạc chứ không phải cải lương.

MC Nguyên Khang

Nhưng nhờ học cải lương nên tôi biết lấy hơi, có hơi dài, dày giúp hát Bolero dễ dàng hơn. Những luyến láy của tôi khi hát Bolero lạ lắm, đó là nhờ tôi học cải lương. Thi thoảng tôi vẫn hát cải lương, vọng cổ trên sân khấu.

Hơn nữa, trời cho tôi cái giọng phù hợp với Bolero nên tôi hát được Bolero. Thêm nữa, trước khi hát bài nào tôi đều nghiên cứu xem nên hát ra sao, đoạn nào cần luyến, cần lấy hơi thế nào cho đúng điệu, không bị lẫn cải lương vào.

Khoảng 15 năm trước, tôi vẫn duy trì hát tân cổ giao duyên để giữ cái gốc cải lương mình đam mê, nhưng sau nhiều biến cố trong cuộc sống nên 5 năm gần đây tôi không hát tân cổ giao duyên nữa.

Tôi muốn giữ một chút gì đó là của riêng tôi trong cuộc sống riêng. Trong tương lai, tôi sẽ trở lại với tân cổ giao duyên".

MC Nguyên Khang nghe vậy liền tiết lộ: "Anh Mạnh Quỳnh rất muốn làm liveshow kỷ niệm 30 năm nhưng hiện vẫn gặp nhiều khó khăn về kinh tế nên chưa quyết được".