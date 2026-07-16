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Nữ NSND 70 tuổi: "Tôi xin phép được nói điều này với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố"

Tùng Ninh
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"Có rất nhiều cái hay về văn hóa, đời sống của TP.HCM" – NSND Kim Xuân chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Thời gian ơi của Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSND Kim Xuân đã chia sẻ về việc từng đóng phim Người về trên bến Ô Môi, tập 1 thuộc series 4 tập của bộ phim Viên ngọc Côn Sơn, tái hiện lại thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

NSND Kim Xuân: "Tôi nói điều này mong chính quyền vào coi" - Ảnh 1.

NSND Kim Xuân trong phim

Bà nói: "Tôi muốn nhắc lại dấu ấn về một nhân vật lịch là bác Tôn Đức Thắng. Bác được rất nhiều người quý trọng.

Bộ phim này là sự hợp tác giữa hai người đạo diễn tôi vô cùng yêu quý. Một người hiền lắm, hiền tới mức người ta chỉ thấy ông vác máy lủi thủi đi quay chụp ở các hội nghị, đó là đạo diễn Lê Văn Duy.

Một người nữa cũng hiền, có giọng Huế rất nũng nịu và thời đó đã tạo nên nhiều vai diễn tên tuổi cho các diễn viên như Việt Trinh, Diễm Hương, Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng… Đó là chú Lê Mộng Hoàng.

Ban đầu được mời vào vai bà Đề, tôi khá lo lắng nhưng tôi lại nghĩ đây là bộ phim rất giá trị mà Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu làm.

Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu đã làm được một bộ phim để không chỉ người đương thời mà các thế hệ sau này xem lại những bộ phim lịch sử như vậy sẽ thấy Việt Nam có rất nhiều người tài năng. Trong đó, một nhân vật của lịch sử là bác Tôn Đức Thắng".

NSND Kim Xuân: "Tôi nói điều này mong chính quyền vào coi" - Ảnh 2.

Ngoài chia sẻ kỷ niệm đóng phim bà cũng tâm sự về tâm tư, mong muốn của mình gắn với Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu.

"Tôi xin phép được nói điều này với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố. Chúng ta đã có một hãng phim mang tên cụ Nguyễn Đình Chiểu rồi thì nên chăng nên hỗ trợ hãng phim làm những bộ phim về đời sống của người dân thành phố. Có rất nhiều cái hay về văn hóa, đời sống của TP.HCM.

Trong phim này cũng có giọng ca của Thanh Thúy. Đây là Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM của chúng tôi, một người rất trẻ và tài năng. Tôi hi vọng thành phố sẽ có nhiều bộ phim truyện hoặc phim tài liệu hay sắp tới để nói về nơi chúng ta đang sống, làm việc", NSND Kim Xuân nói.

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